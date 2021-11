Artmarket.com: Manifiesto sobre el futuro de los NFT y los Metaversos de Artprice (1)

Artprice Metaverse - 'Alchemical Fractal 1'(collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/721577145

PARIS, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Tal y como anunciamos en nuestro anterior comunicado de prensa del 9 de noviembre de 2021, Artmarket.com declara, con estudios y datos que lo avalan, que NFT® Marketplace de Artprice está perfectamente posicionado para generar en un futuro próximo una facturación anual de varias decenas de millones de euros.

Artprice Metaverse © "Alchemical Fractal 1" (colección de 999 obras), acero bruto, escultura y algoritmo NFT de thierry Ehrmann.

artprice-nft.com

Esta predicción se basa en la realidad económica del medio NFT tal y como es hoy y su casi ilimitado potencial en el emergente Multiverso de los Metaversos.

También se basa en la historia, el modelo económico, las opciones sostenibles y la filosofía disruptiva que forman parte del ADN de Artprice by Artmarket, que siempre ha buscado situar a los artistas en el centro del Mercado del Arte.

Para apreciar las dimensiones y la magnitud de lo que podría denominarse vagamente el "fenómeno NFT", hay que empezar por asimilar el siguiente dato: a finales del tercer trimestre de 2021, los NFT generaron 45.000 millones de dólares en todo el mundo.

Gracias a su experiencia digital pionera en Internet durante casi un cuarto de siglo y a su liderazgo en la recopilación, explotación y entrega de información sobre el mercado del arte, Artprice by Artmarket está perfectamente posicionada para captar una parte importante de este nuevo mercado, al menos varias decenas de millones de euros, ya que sus clientes ya son actores clave de este mercado en todo el mundo.

Según una encuesta de Harris, el 11% de los adultos estadounidenses ya han adquirido un NFT. Sin embargo, lo más asombroso es que estas personas anteriormente nunca habían comprado una obra de arte. Esto hace suponer la existencia de una colosal reserva de nuevos compradores que inevitablemente generarán nuevas fuentes de ingresos... y eso sólo en Estados Unidos.

Los analistas financieros del prestigioso banco de inversión estadounidense Jefferies, prevén que el mercado de NFT duplique su valor en 2022, y creen que es muy probable que alcancen al menos los 80.000 millones de dólares en 2025. Es importante recordar que el actual mercado de arte secundario no digital tiene recauda aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, estamos ante un nuevo y enorme motor de crecimiento y un cambio total en la dimensión y estructura del mercado del arte a nivel mundial. (Jefferies es un corredor de bolsa muy influyente en los mercados financieros mundiales y figura en la lista de empresas Fortune 1000 de Estados Unidos).

De hecho, Brian Armstrong, CEO de Coinbase (con una capitalización de mercado de 73.000 millones de dólares) ha especulado con que las ventas de NFT podrían superar el comercio de criptodivisas. En la última conferencia telefónica sobre los resultados de la empresa, dijo que el futuro de esta podría estar pronto en el mercado de los NFT.

"Estamos entusiasmados con los NFT, este va a ser un importante mercado para las criptomonedas en el futuro, y ya lo es hoy. Podría ser mayor, si no más, que el negocio de criptodivisas de la empresa".

Caty Tedman, responsable de asociaciones en Dapper Labs y líder del proyecto de coleccionables digitales Top Shot de la NBA, aseguraba a la CNBC: "Los NFT han llegado para quedarse".

Según un comunicado de prensa de Reuters del 17 de noviembre de 2021: "En el mayor mercado de NFT, OpenSea, se generaron 2.600 millones de dólares en ventas en octubre de este año, un aumento espectacular desde los 4,8 millones de octubre de 2020".

Todas estas cifras y opiniones sugieren que el mercado de NFT ha pasado de ser un nicho de mercado a un mercado multimillonario en tan solo unos meses.

Es por ello que Artmarket.com, aprovechando su posición de liderazgo en este mercado, planea convertirse en un actor clave del universo/metaverso de los NFT, que lejos de alcanzar su punto máximo, está creciendo como la espuma. Este ámbito está en sus inicios y no cabe duda de que Artprice by Artmarket se convertirá en uno de los actores de referencia en este sector en vías de crecimiento exponencial.

La elección de Artprice by Artmarket en la Blockchain

Artprice by Artmarket operará con la plataforma Ethereum y su criptodivisa originaria, el Ether (ETH), la segunda mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado y, sobre todo, la preferida del mundo del arte digital de los NFT. Los principales casas de subastas del mundo han elegido Ethereum, incluyendo Sotheby's, Christie's, Bonhams y Phillips.

Por una serie de razones, entre las que se encuentra la concienciación medioambiental de Artmarket, Ethereum con Artmarket funcionará en modo prueba de participación (proof-of-stake). Esto evitará tanto el consumo deliberado de energía de la minería de datos como las grandes inversiones en hardware.

Según Thierry Ehrmann: "la actividad de minería de datos, desprovista de cualquier valor ético, ha convertido a sus mineros en un proletariado digital".

El staking permite inmovilizar los Ethers en un contrato inteligente de Artprice. En realidad, el principal valor añadido de Artprice estará en su certificación de autenticidad del artista y sus obras a partir de sus bases de datos de referencia. Artprice ya cuenta con una comunidad abierta de 765.000 artistas y 5,4 millones de miembros y colaboradores, entre ellos 4,5 millones de coleccionistas y aficionados al arte y 900.000 profesionales del arte (casas de subastas, tasadores, instituciones, marchantes de arte, family offices y banca privada, etc.).

La comunidad del metaverso de Artprice se fusionará con los ecosistemas económicos y virtuosos del metaverso más amplio, y viceversa, permitiendo así un crecimiento exponencial en pleno cumplimiento de la famosa ley de Metcalfe sobre la proliferación de redes.

Al mismo tiempo, Artprice asignará "wallets" a su comunidad.

El desarrollo del "staking" probablemente reducirá las barreras de entrada al ecosistema de las criptomonedas.

Tras numerosos intercambios con plataformas y marketplaces de NFTs, Artmarket.com mantiene los mejores contactos con dos grandes operadores de NFT: Opensea y Rarible.

Artprice by Artmarket ha decidido construir su metaverso con Ethereum 2.0 y la transición a proof-of-stake (POS). Los desarrolladores de la plataforma Ethereum siempre han querido cambiar el sistema de consenso a un mecanismo de proof-of-stake, conocido por ofrecer un mejor rendimiento.

Artprice by Artmarket es muy sensible al impacto ecológico de sus actividades. Teniendo en cuenta el consumo de energía en la minería de criptomonedas proof of work (PoW), esta decisión también es ecosostenible.

Con el proof-of-stake, los mineros son sustituidos por los llamados "nodos de validación". En este mecanismo, estos últimos deben depositar, o apostar, 32 ETH en una dirección para poder validar y añadir transacciones a la cadena de bloques.

Artprice está especialmente motivado por los escritos de Vitalik Buterin, cofundador de la red Ethereum, que alaba los méritos del mecanismo de consenso proof-of-stake desde 2016. La transformación de Etherium hacia el 2.0 ha confirmado, en efecto, la madurez de su proyecto.

La visión filosófica y política de Vitalik Buterin está en simbiosis con los valores que Thierry Ehrmann ha llevado siempre a través de Artprice y del Grupo Server desde 1987, a su vez pionero de Internet (véase la revista Time).

La comunidad informática de Artprice, sus miembros y los amantes de las criptomonedas de todo el mundo están muy satisfechos con la confirmación del cambio a principios de 2022 a Ethereum 2.0 (también llamado "Serenity") mediante una actualización de la plataforma de proof-of-stake.

Según thierry Ehrmann CEO de Artmarket.com, fundador de Artprice y CEO del grupo Server, "pionero de Internet" desde 1987 y accionista de referencia de Artprice,

"En términos históricos, lo más parecido al impacto de los NFT en el mundo del arte fue el cambio de paradigma que ahora llamamos "Renacimiento". Desde entonces no se había producido una transferencia de poder tan masiva a manos de los artistas, ya que fue gracias a la imprenta de Gutenberg que estos pudieron imprimir ediciones de sus obras.

El Renacimiento permitió a los artistas generar ingresos y controlar su producción de forma independiente en sus talleres y fábricas. Hoy, con los NFT, estamos viviendo un cambio de paradigma similar".

Manifiesto del Metaverso de Artprice by Artmarket

El Metaverso de Artprice permitirá el surgimiento y la liberación de la creatividad artística, con el respaldo de 25 años de experiencia en la economía de la creación artística. Para poder crear libremente en sus "FabLabs", los artistas necesitan eliminar obstáculos y barreras tecnológicas.

El Metaverso no es un mundo 2D o 3D. Se trata de la desmaterialización del mundo físico hacia un nuevo universo en el que hacer posibles experiencias que antes eran imposibles.

Durante la Ilustración del siglo XXI, el mundo del arte se reconfigurará en torno a la creación y la economía virtual (pero muy real), permitiendo la aparición de un espacio realmente ilimitado para que los artistas se expresen.

Incluso en el mundo virtual del Metaverso, la singularidad seguirá siendo una de las cualidades más apreciadas.

El Metaverso de Artprice by Artmarket permitirá una interacción creativa en una comunidad artística en la que coleccionistas y artistas generarán una narrativa totalmente nueva. Será la base de una inmersión social que generará precisamente la interacción que buscan los artistas, impulsando así el mercado del arte hacia el Metaverso.

Se trata de un vasto ecosistema "push and pull" en el que todos los actores del mercado del arte, incluidos los artistas y los coleccionistas, compartirán contenidos comunitarios. Los artistas estarán en el centro del Metaverso. El "FabLab" del artista estará abierto en tiempo real a la comunidad a través del Metaverso.

Las experiencias del Metaverso de Artprice serán cada vez más inmersivas con los artistas que dispondrán de todas las tecnologías, de forma más sencilla y asequible, para generar una economía virtuosa.

El Metaverso Artprice apoyará, entre otras cosas, los eventos del mercado del arte, como ferias y exposiciones, que en su formato actual tienen un impacto de carbono muy negativo. Estos eventos renacerán así en el Metaverso al estar por fin constantemente presentes con su comunidad de artistas, galeristas, coleccionistas y aficionados.

La organización de las salas blancas de Artprice y de sus nubes de datos a través de los continentes es una cuestión de computación espacial, que permite una computación híbrida real/virtual, que garantiza la permeabilidad entre el mundo físico y el Metaverso.

El metaverso de la sede de Artprice se encuentra en las profundidades del Museo de Arte Contemporáneo Organe, que gestiona la Morada del Caos (Demeure du Chaos). Para crear el Metaverso de esta singular arquitectura y Obra de Arte de thierry Ehrmann, el grupo europeo TT Géomètres Experts y su Laboratorio 3D realizaron, entre 2020 y 2021, la digitalización completa de 6.300 obras de arte integradas en los edificios, dependencias y muros perimetrales en 7.555 m², generando así un patrimonio digitalizado de 1,2 Terra-Bytes.

El metaverso de Artprice, actualmente en desarrollo, está concebido para desterrar la rigidez informática, verdadero obstáculo para la creación.

El departamento de Investigación y Desarrollo de Artprice by Artmarket lleva cinco años trabajando en interfaces no intrusivas que permitan acceder a realidades aumentadas y virtuales.

Está claro que las redes móviles 5G, con su espectro de frecuencias minúsculas, permiten una apertura hacia el metaverso y la conexión con el IoT.

En el mundo real, tenemos un universo formado por millones de galaxias; en el mundo virtual, la próxima generación de Internet, tendremos un multiverso formado por millones de metaversos.

Sin embargo, el metaverso más relevante para la historia del arte, así como para los artistas y la comunidad artística, será el metaverso Artprice...

El Manifiesto del Metaverso de Artprice es simplemente una invitación a la nueva era de la Ilustración.

