Artmarket.com: Un Mercado del arte sólido pero aún sin coronar en 2023. Artprice pasa revista a los primeros resultados

PARÍS, 22 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Sin "obras maestras absolutas", no se obtuvieron resultados significativos en la prestigiosa primera gran venta de Christie's en Nueva York de 2023. Muchas obras superaron los 10 millones de dólares el 11 de mayo, pero ninguna traspasó el umbral de los 50 millones. De hecho, el valor máximo del año pasado en la misma venta, cuando Shot Sage Blue Marilyn (1964) de Andy Warhol alcanzó los 195 millones de dólares, parece ahora bastante remoto.

Henri Le Douanier Rousseau -Los flamencos (1910), vendido por 43,5 millones de dólares en Christie's el 11 de mayo de 2023Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2078055/Henri_Le_Douanier_Rousseau.jpg

Los 15 artistas con mayor facturación en Christie's Nueva York el 11 de mayo de 2023Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2078056/Top_15_at_Christies_New_York.jpg

El mercado del arte es una pirámide, observa thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice. "Su base sigue siendo muy sólida, gracias a los innumerables intercambios registrados en los cuatro puntos cardinales, en todas las gamas de precios. Pero a esta pirámide le gusta coronarse cada año con una nueva obra maestra; una especie de cúspide que aún le falta en 2023".

El mercado contiene la respiración

Esta situación rompe un poco con la tradición establecida por Christie's en los últimos años. La casa de subastas de François Pinault ha acostumbrado al mercado del arte a ver cada mes de mayo un resultudo muy importante en su sala de subastas de Nueva York:

En mayo de 2019, Jeff Koons se convirtió en el artista vivo más caro del mundo con la venta de su escultura Rabbit (1986) por 91,1 millones de dólares.

En mayo de 2021, la obra de Pablo Picasso Mujer sentada junto a una ventana (Marie-Thérèse) (1932) cruzó el umbral simbólico de los 100 millones de dólares por primera vez en dos años, al alcanzar los 103 millones.

En su principal venta de arte del siglo XX, el 11 de mayo de 2023, el mejor resultado de Christie's fue de sólo 43,5 millones de dólares por un lienzo de Henri Rousseau (alias Le Douanier) pintado el año de su muerte. Se trata de un récord rotundo para este artista, al que Picasso amaba especialmente, pero es casi un pico demasiado modesto o para esta prestigiosa venta.

¿Indica esto una pérdida de impulso tras la avalancha de asombrosos récords batidos el pasado otoño durante la venta de la Colección de Paul G. Allen, cuando Christie's vendió cinco lotes por más de 100 millones de dólares en una sola noche?

Los resultados más espectaculares de la noche se obtuvieron por dos obras de la Colección de Paul G. Allen que no se incluyeron en la venta del otoño pasado. La primera fue Black Iris VI (1936) de Georgia O'Keeffe, estimada en 5 - 7 millones de dólares y que alcanzó los 21,1 millones (impuestos incluidos). La última vez que salió a subasta, en 1998, se vendió por 1,1 millones de dólares, casi veinte veces menos. La otra fue la obra de David HockneyEarlyBlossom, Woldgate (2009), también estimada en 5 - 7 millones de dólares,que alcanzó 19,4 millones.

Garantías... pero no de resultados

Sólo 33 de los 70 lotes ofrecidos por Christie's Nueva York el 11 de mayo de 2023 no tenían garantía. Todas las obras de la Colección de S. I. Newhouse y de la Colección de Paul G. Allen (así como muchas otras de prestigiosas colecciones, como la Colección de Alan y Dorothy Press) se beneficiaron de garantías de venta, algo cada vez más habitual en las grandes ventas de arte.

Para estos lotes Christie's publica el siguiente comunicado: "En ocasiones, Christie's tiene un interés financiero directo en el resultado de la venta de determinados lotes consignados para la venta. Esto suele ocurrir cuando garantiza al vendedor que, sea cual sea el resultado de la subasta, recibirá un precio de venta mínimo por la obra. Es lo que se conoce como precio mínimo garantizado. Esto es bastante".

En la primavera de 2022, el 30% de los lotes de la sesión de arte del siglo XX de Christie's estaban sujetos a garantías (17 de los 56 ofrecidos, incluidos dos en la venta de la Colección de Anne H. Bass). Este año, la misma casa de subastas garantizó el 52% de los lotes. Sin embargo, la ampliación de estas garantías de venta no asegura necesariamente un mejor resultado. En total, en su venta del 11 de mayo de 2023, Christie's se hizo con un total de 506,6 millones de dólares frente a los 832,2 millones de la misma sesión del año anterior.

