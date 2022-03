Artmarket.com: un número de reconocidos artistas se apuntan a los NFT (2)

Vhils, Delphic (2012). Torn poster, tearing, epoxy resin. Sold for $39,300 on 5 May 2019 Artcurial

PARÍS, 4 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Hace un año, los NFT tomaron por sorpresa el mercado del arte y las principales casas de subastas dieron un gran impulso a este fenómeno: primero Christie's y luego Sotheby's y Phillips. Varias galerías de arte se vieron rápidamente seducidas, y algunas, como la Pace Gallery, desarrollaron sus propias plataformas. La mayoría, sin embargo, prefiere esperar, incluso ahora que sus artistas ya están ideando importantes proyectos digitales, y algunos de ellos han impulsado de forma independiente su propia aventura digital.

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "Los artistas están enormemente tentados a probar el nuevo mercado de los NFT impulsado por un crecimiento vertiginoso y abierto a todo tipo de posibilidades, en moda, música, videojuegos, etc. Sin embargo, este universo se rige por sus propios códigos: para tener éxito, hay que ser capaz de construir un verdadero proyecto digital y reunir una comunidad de coleccionistas, escribir contratos inteligentes, y dominar todo el proceso de 'drops', etc.".

Normalmente, muchas de estas tareas logísticas las gestionaría una galería, pero hasta ahora se han encargado de ellas los propios artistas y sus equipos, con mayor o menor éxito.

Grandes nombres del arte contemporáneo

Experto en colaborar con grandes marcas, el artista japonés Takashi Murakami ha trabajado en los últimos meses con el estudio RTFKT, recientemente adquirido por la empresa Nike: "Sentí que podía aprender mucho sobre el metaverso de estos jóvenes". A finales de marzo de 2021, Murakami colgó 108 flores en la plataforma OpenSea, pero las retiró unos días después. Con su nueva colaboración con la RTFKT y habiendo podido reelaborar sus obras así como sus contratos inteligentes, está en proceso de hacer un nuevo drop de su Murakami.Flowers.

Urs Fischer también lanzó una colección de NFT en la primavera de 2021. Entrevistado por el Wall Street Journal, su galerista Larry Gagosian dijo que quería tomarse el tiempo necesario para explorar los problemas de la tecnología de los NFT antes de seguir adelante con ella. Por su parte, Damien Hirst también ha lanzado una colección de NFT llamada The Currency. Siguiendo los pasos de Andy Warhol (cuya fundación homónima vendió cinco de sus creaciones digitales a través de Christie's en forma de NFT en mayo de 2021), Damien Hirst ha creado 10.000 obras en la frontera entre las creaciones únicas y las inversiones intercambiables, cuestionando así el aspecto no fungible de los NFT: "Cuando el arte cambia y se convierte en moneda, y cuando la moneda se convierte en arte".

Los artistas urbanos ya se han adelantado...

Acostumbrados a trabajar con, pero también sin, la ayuda de sus galerías, los artistas urbanos están un poco mejor equipados para adentrarse en la jungla de los NFT. La mayoría de ellos adoptaron seudónimos y empezaron a trabajar en la sombra, a menudo durante la noche para que sus obras fueran descubiertas al amanecer, antes de dar la vuelta al mundo en las redes sociales. Este modus operandi tiene mucho en común con los drops de los NFT.

El artista portugués Vhils, famoso por sus obras murales, creadas mediante la eliminación de material con un cincel o con explosivos, ha demostrado claramente su dominio de los códigos digitales. Muy activo en Twitter, Discord e Instagram, cuenta ya con una decena de colecciones en la plataforma Nifty Gateway. Sus creaciones efímeras tienen así una forma alternativa de existir en el espacio digital. Ahora es posible adquirir vídeos de sus explosiones y de los "detritus" resultantes.

Haciéndose eco de sus prácticas artísticas, Vhils también utiliza una de las opciones asociadas a los NFT, conocida como "burning" (quema), para borrar los NFT de sus contratos de Blockchain. "A través del burning los poseedores de NFT de mis drops anteriores pueden cambiarlos por otros nuevos y más raros. Este proceso permite a los seguidores de mi obra influir en qué piezas viven y cuáles mueren.

Otros dos artistas urbanos de la galería Danysz, Faile y Futura 2000, también han acuñado token en la plataforma Nifty Gateway, al igual que Shepard Fairey, D*Face, Mr Doodle e incluso Kenny Scharf.

Los innovadores

Daniel Arsham no tardó en apreciar las posibilidades de extender su universo al Metaverso a través de una colaboración con el estudio SixN.Five. En mayo de 2021, lanzaron conjuntamente una Edición Abierta titulada Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year): Se acuñaron 671 NFT por un precio de lanzamiento de 1.500 dólares, mientras que el precio más bajo de una de ellas es actualmente de 4.900 dólares. Representado por la galería Perrotin, Daniel Arsham ya ha realizado otras seis series de NFT en ediciones más o menos extravagantes, desde la obra única titulada Eroding and Reforming Venus of Arles (72,6 años) hasta una edición de 200 ejemplares, llamada Eroding and Reforming 356.

Entre las propuestas de los artistas contemporáneos que mejor explotan los códigos del mercado NFT, destaca la de Rocket Factory. El artista Tom Sachs, representado por la Galería Thaddaeus Ropac, ha inventado 1.000 cohetes que constan de tres partes (cono de la punta, cuerpo y conjunto de la cola) que pueden comprarse por separado y recombinarse para crear un cohete completo. Este puede "despegar": las tres piezas se borran y se sustituyen por un nuevo cohete, mientras que una copia "real "es fabricada por Tom Sachs y enviada al aire: "El cohete NFT completo, su gemelo físico (si se recupera) y el vídeo que documenta el lanzamiento forman una Santa Trinidad".

A pesar de los problemas que rodean la seguridad de las colecciones en los monederos electrónicos y el origen de los NFT en las plataformas (empezando por OpenSea), un número creciente de artistas contemporáneos ven una enorme oportunidad en la tecnología de los NFT para dar vida a capítulos enteros de su obra que antes no podían comercializarse, e inventar nuevas creaciones en el Metaverso.

