Artmarket.com registra un crecimiento sustancial de la facturación en el tercer trimestre de 2023 (2)

-Artmarket.com registra un crecimiento sustancial de la facturación en el tercer trimestre de 2023: hasta un 75 %

Después de 2 años de optimización de sus bases de datos en línea, Artmarket.com registra un crecimiento sustancial de la facturación en el tercer trimestre de 2023: hasta un 75 %

PARÍS, 7 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket recoge el fruto de dos años de desarrollo que permitieron una revisión completa de sus bases de datos en línea, lo que llevó a un aumento del 75% en su facturación para el tercer trimestre de 2023.

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket: "En enero de 2023, Artprice by Artmarket lanzó su nueva versión en línea, la de mayor éxito de su historia, en respuesta a la presión de los clientes de todo el mundo. Como resultado, nuestra facturación para el tercer trimestre de 2023 registró un aumento del 75% en comparación con el período del año anterior. En la actual era "totalmente digital", este aumento es la recompensa perfecta al enorme trabajo realizado por nuestros equipos".

El lanzamiento de nuestra nueva versión en línea fue un gran proyecto que involucró a todas las bases de datos y servicios de Artprice, y que requirió dos años de planificación y desarrollo (prolongados por la crisis de Covid-19).

Tras una licitación, Artprice by Artmarket seleccionó a la empresa Vahumana del grupo TRSb y a su equipo de consultores externos de alto nivel y gran talento para la auditoría y el desarrollo de la revisión completa de Artprice.com. Todo el proyecto se llevó a cabo con un enfoque "centrado en el usuario" que prioriza la intuitividad de la experiencia del usuario (UX) y optimiza la fluidez y ergonomía de la interfaz de usuario (UI).

Desde principios de septiembre de 2023, la versión final en línea de Artprice.com by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte durante 25 años, se ha convertido en la referencia del mercado del arte en términos de experiencia del cliente y ergonomía.

Después de este lanzamiento brillantemente exitoso, nuestros datos iniciales muestran una excelente aceptación del nuevo Artprice.com by Artmarket entre los clientes nuevos y existentes, así como un aumento masivo del 441% en el tráfico en línea (registros de actividad) en un promedio móvil de tráfico de 50MM. Por lo tanto, a largo plazo, podemos esperar un crecimiento significativo de la facturación (debido al mayor tráfico) y esto ya lo confirman nuestras cifras del tercer trimestre de 2023, que muestran un aumento de la facturación del 75 % en comparación con el tercer trimestre de 2022.

Nuestra nueva presencia en línea intuitiva y fácil de usar, con su acceso simplificado, ha unificado todos los bancos de datos de alto valor añadido construidos por Artprice.com, sus filiales y sus distintos departamentos, permitiendo así un fácil acceso a la información más relevante y exhaustiva sobre el mercado del arte. Esto ha llevado a un aumento muy significativo en el número (y duración) de las suscripciones anuales profesionales y de alta gama, lo que confirma claramente la fuerte confianza de los clientes en Artprice.

Hemos hecho un esfuerzo deliberado para mejorar la experiencia móvil de nuestros usuarios mediante la implementación de un diseño web responsivo (RWD) para toda la base de datos de Artprice. Este enfoque garantiza una experiencia perfecta sin recurrir a una solución de "aplicación" limitante. A diferencia de las aplicaciones móviles que a menudo requieren actualizaciones y correcciones frecuentes, nuestra solución RWD ofrece toda la riqueza de la experiencia de un ordenador de escritorio o portátil.

Los comentarios de clientes y miembros son unánimes: "El nuevo sitio de Artprice es mucho más agradable de usar y permite navegar a través de contenidos ricos y variados".

Ahora nuestros clientes y usuarios están descubriendo información que no sabían que existía. Algunos incluso piensan que Artprice debió haber adquirido algunas nuevas empresas para haber cambiado tanto... Para sus socios financieros y accionistas, esta versión es un verdadero "cambio de juego".

La nueva barra de búsqueda intuitiva y ubicada en el centro ofrece acceso instantáneo a una estructura de árbol exhaustiva en torno al tema de la búsqueda, lo que en última instancia genera un aumento en el tiempo dedicado a Artprice.com.

Nuestro motor de búsqueda enlaza instantáneamente las bases de datos de Artprice con información sobre el mercado del arte desde el siglo IV hasta la actualidad y datos sobre 825.800 artistas, 16.448.000 precios e índices de venta y 1.087.500 lotes de subastas obtenidos en los últimos 12 meses por 7.200 casas de subastas de todo el mundo.

Artprice by Artmarket proporciona la información más elaborada y exhaustiva del Mercado del Arte y la herramienta de investigación más útil para acceder a esa información en el mundo, confirmando su posición como líder mundial en Información del Mercado del Arte durante 25 años.

La barra de búsqueda universal genera inmediatamente una gran cantidad de información sobre el elemento buscado: si se trata de un artista, biografía, alertas por correo electrónico del artista, obras de arte en subastas pasadas y/o futuras, índices del mercado del arte, estimaciones de Artpricing®, obras disponibles en nuestra plataforma estandarizada. Artprice.com Marketplace, noticias y artículos del mercado del arte en nuestro archivo de artículos ArtMarketInsight®, o informes de Artprice sobre el Mercado del Arte. También conectará inmediatamente su búsqueda con nuestras bases de datos para extraer firmas y monogramas, catálogos razonados, datos históricos archivados, etc. que Artprice ha digitalizado a partir de los principales archivos históricos del mercado del arte adquiridos en todo el mundo durante los últimos 25 años (cf. Artmarket. com documento de registro universal (URD) presentado ante la Autoridad del Mercado Financiero de Francia (AMF)).

Artprice.com by Artmarket utiliza inteligencia artificial algorítmica en su AI Intuitive Artmarket® patentado, lo que permite a los clientes acceder a recomendaciones relevantes y personalizadas sobre artistas, obras de arte y ventas de subastas, mejorando así automáticamente su conocimiento y comprensión del mercado del arte.

Artprice Images® permite acceso ilimitado a la colección más grande del mundo de arte digital e imágenes relacionadas con el mercado del arte, basada en la colección de manuscritos y catálogos de ventas de Artmarket.com, que ahora forman una amplia biblioteca física y digital que contiene 180 millones de fotografías y grabados de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, todos comentados por nuestros historiadores.

En este sector económico tan específico, Artmarket.com posee, con diferencia, el mayor volumen de datos del mercado del arte, objetivos y de propiedad (con valor añadido) de alta calidad. Los archivos documentales originales, los códices manuscritos, los libros comentados y los catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años son un activo clave, ya que representan una barrera de entrada casi inexpugnable.

Además, la nueva arquitectura en línea de Artprice integra nuevos espacios de comunicación para los anunciantes, apoyados en un nuevo Back Office para la gestión completamente autónoma de sus anuncios. Con los nuevos ingresos publicitarios, Artprice by Artmarket espera duplicar su facturación en 2023/2024 en comparación con el ejercicio anterior.

A pesar del contexto geopolítico y económico actual, el mercado del arte está mostrando una salud dinámica con récords de subastas regulares en todos los períodos artísticos y en todos los países durante las ventas recientes. No ha habido cancelaciones de ventas catalogadas clásicas y/o de prestigio para finales de 2023 y 2024, siendo estas ventas los principales indicadores del estado del mercado.

Las grandes casas de subastas y los inversores saben muy bien que el mercado del arte es un refugio seguro y una buena inversión, como lo ilustra el índice Artprice100©. El actual período de incertidumbre también está impulsando nuevas inversiones en el mercado del arte.

La guerra en suelo europeo, el conflicto en Oriente Medio, la vertiginosa subida de los tipos de interés y los temores de recesión no han vencido al mercado del arte a finales de 2023.

No dude en contactar con nuestro Departamento de Econometría para sus requerimientos en materia de estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

La información y los estudios econométricos producidos por Artmarket.com se presentan únicamente con el propósito de analizar y comprender las realidades estadísticas del mercado del arte. En ningún caso deben considerarse un consejo, una sugerencia o una solicitud para invertir en el mercado del arte o en Artmarket.com, que cotiza en Euronext París.

