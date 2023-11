Artmarket.com: Standardized Marketplace® de Artprice ahora acepta Bitcoin y Ethereum (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Artmarket.com: Standardized Marketplace® de Artprice ahora acepta criptomonedas Bitcoin y Ethereum para transacciones en su plataforma

PARÍS, 20 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Según thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket: "Después de un período de observación muy cautelosa, las criptomonedas ahora muestran señales positivas. Artprice by Artmarket considera que las circunstancias son favorables para integrar, a partir de hoy, las criptomonedas Bitcoin y Ethereum en todo su famoso Standardized Marketplace®, creado en 2005. Estas criptomonedas compiten ahora con las principales monedas internacionales y es natural que Artprice debería agregar Art NFT a su mercado, en una nueva categoría/medio, dándoles un lugar legítimo en la historia del mercado del arte".

Nuestra decisión de cotizar los precios de las criptomonedas en nuestro Standardized Marketplace® se produce después de una larga y cuidadosa observación de un aumento en la consulta de los resultados de las subastas en Bitcoin y Ethereum en todas las bases de datos de Artprice desde su integración efectiva en nuestro sistema en septiembre de 2022.

Estas dos principales criptomonedas (ETH y BTC) representan más del 82% del valor total de las aproximadamente 21.000 criptomonedas existentes actualmente (excluidas las stablecoins).

Al analizar sus cientos de millones de registros de conexiones, Artprice ha observado, durante 14 meses, un aumento regular de las consultas de los precios de Bitcoin y Ethereum en sus bancos de datos, que ahora se acercan, en términos estadísticos, a las consultas de las principales monedas de referencias internacionales como el dólar, el euro, la libra esterlina o el yen.

Esta evolución en Artprice refleja el creciente lugar que ocupan las criptomonedas en las mentalidades y hábitos de los profesionales del arte, así como entre los coleccionistas y entusiastas del arte.

En vista de estas estadísticas positivas e indiscutibles a lo largo de 14 meses, Artprice by Artmarket ha tomado la decisión histórica de integrar hoy Bitcoin y Ethereum en su Standardized Marketplace®, que presenta diariamente más de 75.000 obras de arte de todo el mundo. Estas obras son compradas y vendidas por los 7,2 millones de clientes y miembros de Artprice, generando una facturación anual estimada en varios cientos de millones de euros. El éxito de esta plataforma refleja la confianza, construida durante más de 18 años, entre sus compradores y vendedores.

La inclusión de Art NFT en Standardized Marketplace® de Artprice by Artmarket, junto con su cotización en Bitcoin y Ethereum (junto a las principales monedas internacionales), sin duda contribuirá significativamente a la legitimación general de este nuevo medio en el mercado del arte.

Standardized Marketplace® de Artprice by Artmarket tendrá inmediatamente una ventaja competitiva innegable porque las principales plataformas NFT existentes aún no han resuelto una serie de cuestiones fundamentales por falta de tiempo, de medios económicos, pero también, y sobre todo, por su incapacidad para gestionar y administrar todos los aspectos relacionados con los derechos de autor.

De hecho, OpenSea, la plataforma NFT líder, declara que el 80% de las principales emisiones de Art NFT probablemente afecten a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Ante esta observación, Opensea ha anunciado que está estudiando soluciones para contrarrestar este problema y proteger así a vendedores y compradores. Esto sólo puede conducir a la certificación del mercado de emisión primaria por parte de Artprice.

Es precisamente en la edición principal de Art NFT donde Artprice by Artmarket puede generar una excelente facturación (y ganancias) que ya ha aumentado un 75% en el tercer trimestre de 2023.

Teniendo en cuenta todos los parámetros subyacentes y los datos necesarios, Artprice es la única organización en el mercado mundial del arte que puede responder verdaderamente a la certificación de las emisiones primarias de Art NFT en un entorno de criptomonedas y de las principales monedas internacionales.

Esta capacidad de certificar las emisiones primarias de Art NFT se basa en el hecho de que Artprice by Artmarket ha sido el líder mundial en información del mercado del arte durante más de 25 años y es el creador y propietario de sus bases de datos reconocidas a nivel mundial. También cuenta con la mayor colección documental del mundo de notas del mercado del arte, manuscritos, códices y catálogos de venta comentados desde 1700 hasta la actualidad que actúan como garantía de la autenticidad y veracidad histórica de sus bases de datos.

La posición de Artprice by Artmarket como líder mundial en información sobre el mercado del arte, con su Standardized Marketplace® creado en 2005, proporciona una garantía perfectamente lógica y absolutamente esencial, reconocida en todo el mercado del arte. Esto se debe a que, durante los últimos 25 años, hemos estado practicando exactamente lo que se necesita para la venta en línea de NFT de arte, es decir, la certificación inicial del artista seguida del análisis meticuloso de su biografía y de todos los documentos justificativos originales relacionados con el artista, que posteriormente permanecen en los archivos de Artprice. Es esta práctica la que inspira la confianza y el reconocimiento del mercado.

Más precisamente, no podemos permitir que la oferta de una obra de arte o de un NFT artístico se publique en línea sin la validación de la identidad del artista (especialmente en criptoarte) y del vendedor profesional, mediante un procedimiento de control muy estricto y draconiano. En el contexto de la venta de NFT, esto es tanto más importante cuanto que existe una cierta laxitud a este nivel, lo que ha provocado numerosos problemas en otros sitios.

El valor añadido de Artprice by Artmarket es simplemente su conocimiento de los artistas, ya sea a través de sus resultados de subastas anteriores o de su notoriedad emergente. Además, se pone a disposición de compradores y vendedores un sistema de mensajería Artprice Intranet, para que puedan acordar su transacción de forma confidencial y consensuada.

La cotización de septiembre de 2022 de los resultados de la subasta de criptomonedas fue la primera piedra del edificio y se introdujo después de una considerable reflexión e investigación. Artprice by Artmarket ya había dado un primer paso al cotizar 8.828.384 resultados de subastas de arte en Bitcoin, que datan del 1 de febrero de 2011 (con 1 Bitcoin a 0,7 dólares, 0,434031 libras y 0,50707 euros) y 5.814.866 resultados de subastas de arte en Ethereum, que datan del 7 de agosto de 2015 (con 1 Ethereum a 3 dólares, 1,93626 libras y 2,735523 euros).

La incorporación de las dos criptomonedas de referencia a las monedas históricas del siglo XX (dólar, euro, libra esterlina, yen) en las bases de datos de Artprice dio a nuestros clientes la perspectiva necesaria para comprender el desarrollo de las criptomonedas durante más de una década frente a las principales monedas no criptográficas del mundo.

Las criptomonedas han atraído a nuevos coleccionistas y entusiastas del arte, a menudo más jóvenes que sus homólogos no criptográficos. No son reacios a la especulación y al riesgo, y no tienen intención de abandonar el criptouniverso de la Web 3.0. Estos nuevos clientes, que solicitaban con frecuencia datos de Artprice by Artmarket, solicitaban constantemente la adición de ETH y BTC a todas las bases de datos de Artprice y a su Standardized Marketplace®.

Por este motivo, Artprice está ultimando el Metaverso de su sede situada en el corazón de su ilustre L'Organe, Museo de Arte Contemporáneo que gestiona Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times). Para crear el Metaverso de este edificio de arquitectura muy singular (que entra en la categoría de "obra de arte total") creado por thierry Ehrmann (que también es artista visual), el grupo europeo TT Géoomètres Experts con su 3D Lab y Groupe Serveur (empresa matriz de Artprice) llevaron a cabo la digitalización completa de las 6.300 obras de arte integradas en los edificios, oficinas, dependencias y paredes circundantes, cubriendo una superficie de más de 7.555 m², dando lugar a la creación de un activo digital de 12 terrabytes. Este trabajo se realizó de 2018 a 2023. Para más información visite:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Todas las inversiones necesarias ya han sido cubiertas íntegramente por Groupe Serveur.

El futuro de Artprice by Artmarket es el punto de encuentro entre la Web 3.0. y la inteligencia artificial patentada de Artprice, Intuitive Artmarket ® AI.

El Artprice Metaverse, accesible en RA (realidad aumentada) y/o RV (realidad virtual), actualmente en fase de finalización, ha sido diseñado para hacer olvidar las TI rígidas con la Web 2.0, un verdadero obstáculo para la creación. Permitirá a los entusiastas del criptouniverso vivir plenamente sus experiencias, en particular mediante el lanzamiento anunciado en WWDC 2023 del Vision Pro de Apple, la simbiosis perfecta entre RA y RV, al que se suma, entre otros, Meta Quest 3, HoloLens 2 de Microsoft, el VR DELL VRP100, el VRX de Lenovo, el Gear VR R322 de Samsung, el Reverb G2 de HP, todo esto para sumarse a la Web 3.0.

Durante el período de cuidadosa observación de las criptomonedas por parte de Artprice by Artmarket, muchos acontecimientos más o menos impredecibles han desestabilizado la economía mundial y, en particular, las criptomonedas.

Después de alcanzar máximos históricos el 10 de noviembre de 2021 (68.989 dólares para Bitcoin y 4.866 dólares para Ethereum), las criptomonedas comenzaron un descenso constante hasta alcanzar mínimos de 15.480 dólares el 21 de noviembre de 2022 para Bitcoin y 880 dólares para Ethereum el 18 de junio de 2022.

El año 2022 y gran parte de 2023 fueron, por tanto, la prueba final para las criptomonedas, con un descenso vertiginoso, una drástica purga de outsiders, una serie de juicios memorables (quiebra fraudulenta del FTX de Sam Bankman-Fried), la introducción de regulaciones drásticas, todo ello en el telón de fondo de un contexto económico, financiero y geopolítico muy difícil, con una inflación galopante, un estancamiento del comercio mundial y una subida meteórica de los tipos de interés.

Sin embargo, esta "prueba de fuego" finalmente ha hecho posible establecer las criptomonedas en el sistema monetario internacional y en su historia, y el mundo de las finanzas es muy consciente de la resistencia de las principales criptomonedas a las crisis. Morgan Stanley y JP Morgan Chase ahora ofrecen fondos de Bitcoin a sus clientes.

Además, a pesar del contexto económico descrito anteriormente, nada ha detenido una serie de avances previstos, como la transición a "The Merge" el 15 de septiembre de 2022 para la "descarbonización" completa de la Blockchain Ethereum 2.0 en el contexto de la crisis energética mundial. De hecho, según su fundador, Vitalik Buterin, gracias a "The Merge", después de 7 años de desarrollo y pruebas beta exitosas, el consumo de electricidad de Blockchain ETH se ha reducido en más del 99,95% al pasar de "Prueba de trabajo" (PoW) a "Prueba de participación" (PoS) (Fuente Fundación Ethereum).

En un contexto global donde las preocupaciones sobre el calentamiento global han alcanzado un punto álgido, este es de hecho un avance vital, y explica, entre otras cosas, la decisión del Banco Central de Noruega de construir MNBC (Moneda Digital del Banco Central) noruego en Ethereum y la del Bank of America para calificar a Ethereum como una inversión virtuosa, calificándolo de "gigante verde".

Sin embargo, es el anuncio de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, el que parece señalar definitivamente el resurgimiento de las criptomonedas y el fin del mercado a la baja. Después de presentar un primer archivo de ETF (Exchange Traded Fund) al contado de Bitcoin ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), BlackRock presentó un segundo el jueves 9 de noviembre de 2023 para un ETF al contado de Ethereum llamado iShares Ethereum Trust. Esto permitirá a los inversores minoristas obtener exposición a la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado sin tener que poseer directamente el activo.

Las proyecciones de precios también son actualmente muy positivas. El consenso de los analistas de los principales bancos estadounidenses es muy favorable a las criptomonedas, en particular Bitcoin y Ethereum, con objetivos a precios significativamente más altos que los actuales.

thierry Ehrmann: "Estábamos esperando pacientemente el momento adecuado para lanzar este despliegue clave en la historia de Artprice by Artmarket en las mejores condiciones tanto para el mercado del arte como para las criptomonedas. Ahora es el momento de que demos el paso de implementar nuestro autorizado Standardized Marketplace® y abrirlo al mundo de las criptomonedas y NFT, entrando a la Web 3.0 que es simplemente el futuro inmediato de Internet. Este paso no habría sido posible sin el conocimiento y la experiencia de Artprice, que ha sido el líder mundial en información sobre el mercado del arte durante más de 25 años".

