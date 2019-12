COMUNICADO: Artmarket.com: las suscripciones personalizadas incrementarán sustancialmente nuestros ingresos en 2020 (2)

Publicado 03/12/2019 11:54:38 CET

Los coleccionistas, los profesionales del arte y los artistas se beneficiarán de contenidos y funcionalidades personalizadas y optimizadas.

Vahumana mejorará la eficiencia operativa de los sistemas actuales y futuros para extraer el máximo valor de los mismos.

Los datos determinan lo que "llegará a ser".

Uno de los beneficios colaterales de la explotación de datos es el descubrimiento de oportunidades inesperadas e imprevisibles. Artmarket.com y Vahumana utilizan lo que podríamos llamar un "enfoque de serendipia", al prestar atención a los sorprendentes resultados de los estudios y proponer interpretaciones relevantes. La teoría de la probabilidad, posibilitada por el volumen y la calidad de los datos, se utiliza para confirmar la relevancia de estas interpretaciones.

Por lo tanto, Artmarket.com se está dotando de medios que le permiten entrar en nuevos paradigmas estratégicos.

Los datos nos llevan a la "Deep-Tech".

Liderado por Renaud Rochefolle, Director de Tecnología de Vahumana, el proyecto de Big Data de Artmarket.com conduce naturalmente hacia la construcción de potentes sistemas de aprendizaje automático...un enfoque cognitivo del análisis.

Los sistemas de aprendizaje automático modelarán las complejas relaciones entre los factores causales y las variables de predicción.

La implementación de una estrategia de Smart Data optimizará el procesamiento de la información y proporcionará datos relevantes y procesables, tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos internos.

Los datos nos llevan de nuevo al conocimiento humano.

Para crear nuevas propuestas de valor añadido e identificar vías más interesantes para explorar, necesitamos combinar el conocimiento de los datos con una observación íntima de las emociones más sutiles y las peculiaridades de comportamiento de los clientes. El Dataismo no es suficiente.

Según Bertrand Cochet, Director de Diseño de Experiencias de Vahumana, "este enfoque más emocional y humano requiere la identificación de las causas profundas de los problemas que hay que resolver y, en última instancia, abre el camino a la innovación".

La segmentación de los clientes y sus necesidades tiene una estabilidad relativa (y perecedera). Los factores de alteración externos pueden aparecer de la noche a la mañana.

Artmarket.com piensa en las necesidades futuras de sus clientes y en la mejor manera de servirles.

"Aseguraremos el negocio principal y lo duplicaremos con ingresos periféricos legibles en el mercado", concluye Arnaud Girard.

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y CEO de Artmarket.com: "a principios de los años 2000, el reconocido sociólogo e historiador Raymonde Moulin, que junto con Raymond Aron conceptualizó el mercado del arte, dijo: 'Cualquiera que sea el futuro de Artprice, no cabe duda de que con Artprice thierry Ehrmann cambiará definitivamente la historia del mercado del arte'.

Casi 20 años después, no puedo evitar recordar esta predicción cuando iniciamos la segunda encarnación de Artprice con Artmarket.com. Tras un ciclo de gran investigación y desarrollo tecnológico, nos dimos cuenta de que necesitábamos pasar a una segunda etapa que requería recursos casi ilimitados en términos de potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento.

Afortunadamente, las soluciones tecnológicas y científicas que nos pueden ayudar a dar este paso están al alcance de la mano y, por lo tanto, estamos a punto de dar un paso histórico con enormes consecuencias económicas. Artmarket.com posee uno de los recursos más codiciados del siglo XXI.... prácticamente todos los datos históricos del mercado del arte, desde el origen de los tiempos hasta nuestros días, comentados por nuestros historiadores y estructurados por nuestros equipos de TI. Estos equipos se complementan ahora con la experiencia más exigente de Vahumana. Haciendo honor al lema de la Escuela de Pitágoras... "todo es número"... estamos deseando cambiar el funcionamiento del Mercado del Arte... un modus operandi dominado aun por las normas y costumbres petrificadas de los académicos del arte de principios del siglo pasado".

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: https://en.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biogr... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biogr...]

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 700.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado de Arte Global 2018 de Artprice by Artmarket, publicado en marzo de 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-e...

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm [http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm]

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

https: // www .facebook.com / artpricedotcom (4.5 millones de seguidores)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento de Artprice http: //web.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof... [https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof...]

L'Obs -- El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o [https://youtu.be/29LXBPJrs-o]

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos... [https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos...] (4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720 [https://vimeo.com/124643720]

https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchao... [https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchao...]

(CONTINUA)