Artmarket.com: varios jóvenes artistas eclipsan sus estimaciones; Artprice analiza este fenómeno detenidamente (2)

PARÍS, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 14 de octubre de 2021, justo antes de su prestigiosa venta nocturna de arte contemporáneo en Londres, Sotheby's calculó el valor estimado del lienzo I'll Have What She's Having (2020) de Flora Yukhnovich entre 80.000 y 110.000 dólares. Pero finalmente la obra se vendió por más de 3 millones de dólares. Nada justifica este resultado 30 veces superior a las estimaciones, salvo la competencia entre pujadores alimentada por una ola de entusiasmo del mercado del arte actual por la creatividad juvenil. En realidad, la artista de 31 años tiene muy pocos resultados para que Artprice y Sotheby's puedan explicar tal resultado.

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "El arte suele considerarse como una inversión de baja volatilidad cuyo valor evoluciona a largo plazo con un cambio gradual de gustos y preferencias. Pero en los últimos años, esta teoría se ha visto sacudida por el fenómeno de los "red-chip": los coleccionistas están entusiasmados con las últimas estrellas del mercado del arte, hasta el punto de elevar rápidamente el precio de sus obras de unos pocos miles de dólares a varios millones".

Comprar antes de que se conozcan...

Es normal que aún no conozca a Flora Yukhnovich (1990) o a Jadé Fadojutimi (1993). De hecho, esta parece ser precisamente una de las razones por las que sus obras son tan caras hoy en día... y bien podría ser que en cuanto las conozca, estén un poco menos de moda. Puede parecer contradictorio, pero quizás lo que hace que estos artistas sean tan valiosos de forma tan repentina es que no aparecen en los catálogos de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas. Por ello, las obras de estos jóvenes artistas se ofrecen en las ventas de Phillips, Sotheby's y Christie's sin ninguna referencia.

De hecho, desde que I'll Have What She's Having fue pintado en 2020 (hace menos de dos años), el lienzo ya ha sido vendido por la Galería Parafin y revendido en Sotheby's de Londres. La plataforma online Artsy presenta a la joven pintora inglesa Flora Yukhnovich (31 años) como una artista blue-chip, ya que está "representada por galerías de prestigio internacional". Sin embargo, Artprice la considera más bien una artista "red-chip", noción acuñada por el periodista Scott Reyburn (The Art Newspaper) en enero de 2021, en referencia a una serie de artistas muy jóvenes que han surgido repentinamente en la escena artística internacional.

https://www.theartnewspaper.com/2021/01/08/blue-chip-artists-move-over-here-come-the-red-chips

Obras muy recientes en el mercado secundario

Con la crisis sanitaria, las casas de subastas han ampliado los límites del mercado secundario al que se han dedicado tradicionalmente. Hoy en día, las cifras de seis o siete dígitos parecen a veces más fáciles de conseguir para las obras más recientes (creadas menos de dos años antes de la reventa) que para los clásicos modernos, y las grandes casa de subastas participan cada vez más en el juego del flippin, es decir, una reventa muy rápida de obras recién salidas de los estudios de los jóvenes artistas de moda.

Esta práctica es generalmente criticada por las galerías y los propios artistas, a cuyos ojos una evolución de los precios demasiado rápida desestabiliza el frágil equilibrio entre la oferta y la demanda. El año pasado, el pintor Amoako Boafo (de origen ghanés) confió a Bloomberg sus dudas y su desaprobación ante la reventa altamente especulativa de sus cuadros en subasta.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-for-profit

Una nueva estrategia...

En el primer semestre de 2021, las casas de subastas han dado un paso más al vender Token No Fungibles de Beeple, Larva Labs, PAK, Mad Dog Jones, etc., ninguno de los cuales está representado aún por ninguna de las principales galerías. Las casas de subastas han colaborado directamente con estos artistas, pero también con plataformas especializadas, como Nifty Gateways u Opensea, para beneficiarse de todo el apoyo tecnológico disponible. Sin embargo, como el mercado de NFT no tiene antecedentes, las estimaciones proporcionadas por las casas de subastas han sido un tanto arbitrarias: el precio de salida de 5.000 días de Beeple se fijó en 100 dólares, pero la obra ha alcanzado casi 70 millones de dólares.

Por supuesto, no es la primera vez que las casas de subastas entran en el mercado primario. Estas ofrecen regularmente piezas recientes durante las ventas benéficas, en las que los artistas donan una o dos obras "no vistas" a una buena causa. También ha habido algunos casos especiales, como la subasta Beautiful Inside My Head Forever de Damien Hirst y Sotheby's en 2008.

Gracias a los NFT, las casas de subastas ponen en circulación obras que las galerías pasan por alto, pero para las que ya existe una inmensa demanda que incluso ha estado retenida durante demasiado tiempo. Este cambio de paradigma forma parte de una estrategia más amplia de las grandes casas de subastas para presentar obras capaces de atraer a nuevos compradores hacia obras cuyos precios pueden dispararse. De hecho, los fenómenos "NFT" y "red-chip" pueden considerarse una materialización de esta nueva estrategia.

