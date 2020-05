COMUNICADO: ARTMS cierra una financiación de serie A con Deerfield y Global Health Sciences (GHS) Fund (1)

- ARTMS cierra una financiación de serie A de 19 millones de dólares estadounidenses con Deerfield y Global Health Sciences (GHS) Fund

VANCOUVER y NUEVA YORK, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- ARTMS Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=3728091375&u...]., un líder global en el desarrollo de tecnología que transforma la producción de los isótopos de imagen de diagnóstico más utilizados del mundo, ha anunciado hoy que ha recaudado 19 millones de dólares estadounidenses en financiación de serie A. La inversión fue dirigida por Deerfield Management Company [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=4245422857&u...] con sede en Nueva York con una inversión continua del inversor de capital semilla con sede enVancouver GHS Fund (Quark Venture LP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=2152439591&u...] y GF Securities [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=1194144935&u...]).

"Estamos encantados de tener esta importante inversión con dichos inversores reconocibles y de alto calibre. Esta financiación nos da la flexibilidad financiera para aprovechar nuestra tecnología QUANTM Irradiation System(TM) (QIS(TM)) y asociarnos con clientes para revolucionar la industria de la medicina nuclear habilitando el acceso global a los isótopos médicos producidos por ciclotones", dijo Charles S. Conroy, consejero delegado de ARTMS Inc.

El producto insigne de ARTMS, el QUANTM Irradiation System(TM )(QIS(TM)) permite la producción rentable, descentralizada y local de isótopos médicos, como el galio-68 ((68)Ga), zirconio-89 ((89)Zr), technetio-99m ((99m)Tc) y cobre-64 ((64)Cu). La reconocida tecnología utiliza ciclotrones médicos locales, que empoderan al usuario para controlar su cadena de suministro y producir altos volúmenes de productos radiofarmacéuticos de alta calidad. En 2019 ARTMS demostró una producción (68)Ga récord mundial desde una sola irradiación de corta duración de QUANTM (68)Zn Target Plates. Una sola ejecución de 90 minutos produjo tanto isótopo como 200 generadores comercialmente disponibles. ARTMS ya ha demostrado el concepto y la aplicación clínica para la producción rutinaria y de alto rendimiento de (99m)Tc.

ARTMS utilizará la financiación para seguir colaborando con los socios de la industria con el objetivo de desarrollar diagnóstico basado en (68)Ga producido por ciclotrones y expandir la comercialización de QIS(TM) para la producción de isótopos médicos críticos adicionales.

En 2020, ARTMS anunció alianzas con ImaginAb [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=1149220296&u...], para explorar una fabricación de radioquímica nueva del activo líder de ImaginAb, (89)Zr CD8 ImmunoPET, y Telix Pharmaceuticals [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2808980-1&h=3070136272&u...] para desarrollar prueba de concepto para fabricar TLX591-CDx, un diagnóstico de cáncer de próstata. El (68)Ga producido utilizando el sistema QIS(TM) se utilizará para el radioetiquetado de TLX591-CDx.

"Luchamos por invertir en compañías que trabajan hacia el desarrollo de tecnologías innovadoras para mejorar la manera en que los cuidados médicos se ofrecen a los pacientes. Estamos encantados de apoyar ARTMS para avanzar la tecnología QIS(TM) ya que tiene el potencial para estabilizar la cadena de suministro global de isótopos médicos vitales", dijo James E. Flynn, socio gerente en Deerfield.

"Como inversor de capital semilla en ARTMS estamos encantados de seguir apoyando la compañía y el desarrollo de su tecnología revolucionaria. La tecnología QIS(TM) tiene la capacidad de satisfacer la demanda cada vez más rápida de isótopos médicos de alta calidad y desbloquear el potencial de los isótopos médicos para aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas", dijo Karimah Es Sabar, consejero delegado y socio de Quark Venture LP y director del GHS Fund.

La tecnología establecida inicial de ARTMS proviene de las principales instituciones fundadoras canadienses, como TRIUMF, BC Cancer, el Centre for Probe Development and Commercialization, y Lawson Health Research Institute, y ha contado con el continuo apoyo de socios en Alliance Medical, Western Economic Diversification Canada y el National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP).

Acerca de ARTMSCon sede en Vancouver, British Columbia, Canadá, ARTMS Inc. es un líder global en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que permiten la producción de alta calidad y alta producción de los isótopos de imagen de diagnóstico más utilizados del mundo. El producto insigne de ARTMS, el QUANTM Irradiation System(TM) (QIS(TM)) permite la producción descentralizada, rentable y a gran escala de importantes isótopos médicos, como galio-68 ((68)Ga), zirconio-89 ((89)Zr), tecnecio-99m ((99m)Tc) y cobre-64 ((64)Cu) utilizando ciclotones médicos locales basados en hospital que empoderan al usuario a controlar su cadena de suministro. ARTMS comercializa invenciones canadienses reconocidas y patentadas en una base global y tiene el prospecto de revolucionar la industria de la medicina nuclear.

Para más información sobre QUANTM Irradiation System(TM) y ARTMS, visite http://www.artms.ca/

Acerca de Deerfield Management Deerfield es una firma de gestión de inversión sanitaria comprometida con avanzar la sanidad mediante la inversión, información y filantropía.

Para información sobre Deerfield visite https://deerfield.com/

