Artprice analiza en el primer semestre de 2021 la fulgurante recuperación del mercado del arte (1)

Artmarket.com: Artprice analiza en el primer semestre de 2021 la fulgurante recuperación del mercado del arte tras la crisis sanitaria, reforzado por su transformación digital

PARÍS, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El mercado de subastas de arte ha conseguido recuperar todo su dinamismo durante el primer semestre de 2021.

Si todo va bien, las ferias de arte se reanudarán en septiembre. Sin embargo, tendrán que enfrentarse a un nuevo mercado caracterizado por la espectacular llegada de los NFT y de los vertiginosos precios de las obras de artistas muy jóvenes y populares. Ambos fenómenos sugieren un profundo deseo de romper con el orden establecido. Mientras que los coleccionistas parecen tener prisa por invertir en lo que podría llamarse el "Mercado del arte 2.0", aunque esto signifique dejar de lado a las galerías, muchos artistas también quieren aprovechar la transformación digital del mercado del arte, y... las casas de subastas parecen estar dispuestas a unirse a este proceso "disruptivo".

Indicadores de la situación del mercado del arte (1er semestre de 2000 - 1er semestre de 2021)Facturación en subastas, lotes vendidos, índices de no vendidos y precio más alto (primeros semestres)

Según Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice "Actualmente coexisten dos mercados del arte: uno orgánico y otro disruptivo. El primero es un mercado tradicional plenamente vinculado a la historia del arte, con sus códigos, sus museos, sus galerías, sus ferias, sus bienales, etc. El segundo refleja un universo en profunda reorganización, que desafía la 'historia oficial' a través de movimientos como #metoo y #blacklivesmatter y que está claramente orientado a los numerosos retos políticos, climáticos, sanitarios y tecnológicos que se avecinan".

Este análisis ofrece una visión general de las transformaciones emprendidas en la primera mitad de 2021. La distinción entre un "nuevo" y un "viejo" mercado del arte es puramente teórica, pero nos permite tomar conciencia de los mecanismos que ahora sustentan toda una parte del mercado.

También nos permite entender cómo ha podido adquirirse la obra The first 500 days (2021) de Beeple por 69 millones de dólares cuando el precio de salida era de tan sólo 100 dólares... un artista que no estaba en el radar de los actores clave del mercado: sin galería, sin exposiciones ni subastas... pero contaba con varios millones de seguidores en Instagram y el apoyo de Christie's, una de las casas de subastas más antiguas y respetables del planeta.

Facturación de las subastas de arte (1er semestre de 2000 - 1er semestre de 2021)(Desglosado por períodos de creación)

Obras asequibles en el centro de un mercado de nueva construcción

Las subastas de obras de arte han generado 6.900 millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 3% más que en el mismo semestre de 2019. Este resultado es muy tranquilizador teniendo en cuenta la crisis sanitaria, que todavía sigue paralizando segmentos enteros de la escena cultural y sigue generando una importante incertidumbre a corto plazo. No obstante, las casas de subastas han conseguido generar un volumen de negocio equivalente a la media de los diez años anteriores a la crisis sanitaria (1er semestre de 2010 - 1er semestre de 2019), es decir, desde el ascenso de China en el mercado internacional del arte.

Esta última recuperación es tanto más sólida cuanto que se basa en un número récord de transacciones: En seis meses se han vendido 288.500 obras de arte, un 5% más que en el primer semestre de 2019. El aumento es particularmente visible en los segmentos asequibles que cubren los rangos de precios entre 1.000 y 20.000 dólares, donde el número de lotes vendidos ha aumentado un 13%. El mercado de gama alta se ralentizó un poco en la primera mitad del año: los lotes vendidos entre 1 y 50 millones de dólares cayeron un -1,4%, pasando de 855 lotes (en el primer semestre de 2019) a 843 lotes.

La intensidad de la demanda se ha visto confirmada por una tasa de no vendidos significativamente inferior a la habitual. Este indicador, que refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda, ha fluctuado entre el 32% y el 36% durante la última década. En los seis primeros meses de 2021 se ha reducido al 28%, por lo que debe ser observado con atención en los próximos meses.

Beeple representa el 1% del mercado del arte

La venta en línea es ya parte integrante de las estrategias de las casas de subastas. A principios de año, los gigantes anglosajones Christie's,Sotheby's y Phillips desmaterializaron algo más de la mitad de sus operaciones: de 258 sesiones, 133 se realizaron exclusivamente vía Internet. Sin embargo, estas transacciones sólo generaron una décima parte (9,3%) de los ingresos de estas casas de subasta, ya que este canal de venta se utiliza principalmente para los lotes de gama baja y media.

Pero las plataformas en línea creadas por las empresas de venta están, por su naturaleza, perfectamente adaptadas a los NFT, que tienen un gran potencial en el mercado de alta gama. De hecho, los NFT ya representan un tercio del valor de las ventas en línea, o el 2% del mercado mundial de arte secundario en el primer semestre de 2021. Con su primera venta en Christie's por 69 millones de dólares, Beeple representa exactamente el 1% del mercado del arte en subasta.

Este nuevo mercado está en el centro del fenómeno disruptivo identificado por Artprice y refleja el impulso hacia la innovación en la industria de las subastas. Un mes después de la venta de la obra de Beeple en Christie's, Sotheby's organizó una venta de NFT (token no fungibles) titulada The Fungible Collection by Pak. Diez días después, Phillips ofreció el primer NFT de segunda generación, una obra llamada Replicator, de Mad Dog Jones, diseñada para generar aleatoriamente réplicas de sí misma.

El arte contemporáneo supera al arte de posguerra

El segmento del arte contemporáneo (artistas nacidos después de 1945) ha registrado un rendimiento histórico durante el primer semestre de 2021, con un aumento del 50% respecto al primer semestre de 2019. Los segmentos del arte moderno (-8%) y de posguerra(-4%) aún no han recuperado los niveles de intensidad que tenían antes de la crisis sanitaria.

Esta situación ha reforzado la visibilidad del arte contemporáneo, que ahora representa el 23% de la facturación mundial de las subastas de obras artes, frente a sólo el 3% hace veinte años. Con más de 300 millones de dólares (el doble que Andy Warhol), Jean-Michel Basquiat representa por sí solo el 4,3% del mercado mundial de subastas de arte en el primer semestre de 2021.

Los 10 artistas más importantes del mercado mundial de subastas en el primer semestre de 2021

© artprice.com

1. Pablo PICASSO (Arte moderno): 352.169.000 $

2. Jean-Michel BASQUIAT (Arte contemporáneo): 303.537.000 $

3. Andy WARHOL (Postguerra): 149.982.000 $

4. Claude MONET (Siglo XIX): 131.638.000 $

5. BANKSY (Arte contemporáneo): 123.328.000 $

6. ZAO Wou-Ki (Arte moderno): 114.518.000 $

7. Gerhard RICHTER (Postguerra): 97.920.000 $

8. Sandro BOTTICELLI (Antiguo Maestro): 94.206.000 $

9. Yoshitomo NARA (Arte contemporáneo): 85.937.000 $

10. ZHANG Daqian (Arte moderno): 82.295.000 $

Banksy, un símbolo de su tiempo

A sus 47 años, el artista callejero anónimo Banksy es una de las cinco firmas con mayor éxito del mercado mundial de subastas de arte de todos los periodos creativos juntos. Es, incluso, el artista vivo más lucrativo del planeta, y ¡sin el apoyo de Larry Gagosian ni de David Zwirner! Universalmente adorado por sus poéticas y cínicas incursiones en los espacios públicos, Banksy revoluciona el mercado del arte con su sistema Pest Control, que le permite autentificar y controlar la circulación de cientos de miles de obras, tanto únicas como de edición limitada.

Durante cinco años, la facturación de las subastas de Banksy ha crecido exponencialmente: 3 millones de dólares en 2016, 7 millones en 2017, 16 millones en 2018, 29 millones en 2019, 67 millones en 2020 y 123 millones para el primer semestre de 2021. Con 913 lotes vendidos en subasta en solo seis meses, Banksy cubre ahora todos los rangos de precios; con 11 millones de seguidores en Instagram, ya está llegando a futuras generaciones de coleccionistas.

El 23 de marzo de 2021, su cuadro Game Changer (2020) hizo saltar por los aires las estimaciones de Christie's en una subasta benéfica y estableció un nuevo récord personal para Banksy con 23,2 millones de dólares. El entusiasmo que rodea a esta obra revela las preferencias de un mercado del arte en busca de obras impactantes en sintonía con la actualidad. La obra representa a un niño que abandona a sus muñecos Batman y Superman para jugar con una muñeca "Superenfermera".

El acelerador de Hong Kong

Aunque su crecimiento se detuvo en 2020, el mercado del arte de Hong Kong ha registrado los dos semestres consecutivos más fuertes de su historia. La ciudad registra ahora el precio medio más alto del mundo de obras de arte vendidas en subasta: con un total de 962 millones de dólares obtenidos por tan solo 3.200 lotes de obras vendidas en el primer semestre, el precio medio es de unos 300.000 dólares. Este dato distingue a Hong Kong de las demás grandes capitales del mercado del arte, ya que el precio medio es de sólo 32.000 dólares en Londres y 41.000 dólares en Nueva York.

Hong Kong consiguió incluso atraer tres notables cuadros de Jean-Michel Basquiat, cada uno de los cuales superó los 35 millones de dólares. Tanto Christie's como Sotheby's parecen ahora convencidas de que estas obras maestras del arte contemporáneo estadounidense (que el MoMA de Nueva York lamenta no haber adquirido cuando eran mucho más asequibles) se venderán a mejores precios en Asia que en Londres.

A medio plazo, Hong Kong podría incluso convertirse en el segundo mercado del mundo por delante del Reino Unido, que sumó 1.200 millones de dólares en el primer semestre de 2021 (sólo un 21% más que los 962 millones de Hong Kong). Hace diez años, el mercado secundario de arte del Reino Unido era casi cinco veces mayor que el de su antigua colonia (+380%). Sin embargo, el Reino Unido conserva un mercado del arte mucho más diversificado: durante el primer semestre de 2021 ha vendido 36.000 obras, diez veces más que Hong Kong.

En la actualidad, la antigua colonia británica actúa fundamentalmente como acelerador del mercado del arte ultracontemporáneo, ya que los compradores de Hong Kong muestran una mayor disposición a pujar por encima de las estimaciones, obligando a las casas de subastas londinenses y neoyorquinas a alinear sus precios con los resultados de Hong Kong, o a arriesgarse a que las todas obras de las futuras superestrellas del mercado del arte se vendan a través de Asia.

Artistas menores de 40 años que generan resultados de 7 dígitos

Desde la muerte de Matthew Wong hace menos de dos años, se han subastado 62 de sus obras (1984-2019) en Nueva York, Londres y Hong Kong.

El "mecanismo de éxito internacional" de este artista se refleja también en las otras superestrellas de su generación, nacidas después de 1980. El éxito de artistas como Salman Toor, Avery Singer y Amoako Boafo destaca por su increíble rapidez. En cuestión de meses sus obras se han convertido en algo sencillamente ineludible en el mercado internacional del arte. Extremadamente dotados y con una apariencia muy emblemática de nuestra época, sus obras han sido objeto de una feroz demanda competitiva por parte de coleccionistas americanos, europeos y asiáticos al mismo tiempo.

Los 5 principales artistas nacidos después de 1980 (primer semestre de 2021): desglose geográfico de facturación en subastas

1. Matthew Wong, 30 millones de dólares: Hong Kong (44%), Nueva York (37%), Londres (19%)

2. Avery Singer, 10,5 millones de dólares: Hong Kong (53%), Nueva York (38%), Londres (8%)

3. Salman Toor, 7,9 millones de dólare: Nueva York (45%), Londres (28%), Hong Kong (27%)

4. Ayako Rokkaku, 7,2 millones de dólares: Hong Kong (40%), Tokio (35%), Taipéi (11%)

5. Amoako Boafo, 5 millones de dólares: Londres(35%), Nueva York (33%), Hong Kong (32%)

Como puede verse, la artista japonesa Ayako Rokkaku (1982), no sigue este esquema. Sus coloridos acrílicos sobre lienzo circulan con notable intensidad en el sudeste asiático, donde 44 de sus cuadros se subastaron en el primer semestre de 2021 por un precio medio de 170.000 dólares. Sus mejores obras, difundidas inicialmente por la galería Delaive de Ámsterdam acaban casi siempre en subasta en Asia.

Los artistas Blue-chip siguen resistiendo

En Nueva York, la obra de Pablo PicassoMujer sentada junto a la ventana (1932) superó el umbral de los 100 millones de dólares por primera vez en 24 meses. Este resultado confirma la renovada confianza de compradores y vendedores. El aumento exponencial del valor de las obras de Picasso en el último cuarto de siglo se ha mantenido, a pesar de las crisis financiera y sanitaria. El valor de este cuadro pasó de 7,5 millones de dólares en 1997 a 45 millones en 2013, alcanzando finalmente 103,4 millones este año.

El año 2021 también ha entrado con buen pie en el mercado neoyorquino de alta gama con la esperada venta (a finales de enero) de un retrato atribuido a Sandro Botticelli. Con un precio de algo más de 92 millones de dólares, ha sido el segundo mejor resultado registrado en una subasta de un Antiguo Maestro, por detrás del Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. Sin embargo, más de tres años y medio después de su venta, los 450 millones de dólares pagados en noviembre de 2017 por este retrato de Cristo plantean más dudas que nunca.

En la primera mitad de 2021 también se han vendido varias obras maestras del impresionismo (Monet, Van Gogh y Cézanne,) así como de la abstracción americana y la abstracción lírica (Twombly, Rothko y Chu Teh-Chun, entre otros). También ha habido algunos retratos muy famosos (el Doble Elvis de Warhol y el David Hockney de Lucien Freud). Pero el periodo quedará marcado sobre todo por las primeras ventas de NFT y los extraordinarios récords de precios de artistas muy jóvenes que Artprice analizará en detalle en su próximo Informe sobre el mercado del arte contemporáneo, que se publicará con motivo de las ferias de arte Frieze y FIAC en octubre.

