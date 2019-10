COMUNICADO: Artprice by ArtMarket presenta el Top 25 de los artistas urbanos: El éxito de Banksy no es una anomalía del mercado (1)

Publicado 28/10/2019 17:23:51 CET

PARÍS, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Con un nuevo récord en subasta de 12,2 millones de dólares a principios de octubre, el artista urbano Banksy definitivamente destaca en el Mercado del Arte. Pero no debemos olvidar que a en abril de este año, otro artista de la escena del grafiti, alcanzó un nuevo récord de 14,8 millones de dólares en Hong Kong. ¿Y qué hay de Jean-Michel Basquiat y Keith Haring?

A pesar del estatus de incognito de Banksy, el arte urbano ya no es una forma de arte anónimo; ¿quién no ha oído hablar de Shepard Fairey (Obey) o de Invader? ¿Quién no conoce los hombrecitos de Stik? Desde el Muro de Berlín hasta Wynwood (Miami), el arte urbano no sólo está permitido por las autoridades locales, sino que se ha convertido en una atracción e incluso en una visita turística obligada. Para el Mercado del Arte, la calle se ha convertido en una especie de vivero.

thierry Ehrmann, fundador /CEO de ArtMarket.com y su departamento Artprice: "Considerado durante mucho tiempo como una práctica ilegal, el arte urbano se ha convertido en el colmo del lujo y es objeto de colección de las estrellas de cine: Brad Pitt, Pharrell Williams, Leonardo DiCaprio. Basquiat a veces repintaba las paredes de los apartamentos de sus amigos... ¿Quién se quejaría de eso hoy en día? Está en la naturaleza del hombre (y especialmente de las autoridades políticas) quejarse primero, y luego, después de observar las reacciones de los aficionados y profesionales, aceptar. El mercado del arte suele ir muy por delante del reconocimiento público. Existe un paralelismo obvio con la historia del Abode of Chaos, sede de ArtMarket.com, que está siguiendo un camino similar. Hoy día museo de arte contemporáneo de vanguardia, su visión queda perfectamente plasmada en el último artículo de Julien Bouisset en la revista francesa Nouvel Observateur: El Abode of Chaos, un prototipo del museo del mañana".

(Izquierda) Facturación anual en subastas de Banksy, Haring y Kaws

(Derecha) Kaws - Untitled (SM1) (2000) - 176. 500 dólares, Subasta de Arte SBI Tokio, 3-12-2018

© Kaws

El número 75 de la revista francesa Journal spécial des Sociétés indaga en el panorama legal que rodea al arte urbano con un número titulado "El arte urbano en la encrucijada de la Ley" (Le street art au carrefour des droits). En su artículo introductorio, Françoise Labarthe explica: "Hoy en día, la noción de arte urbano o de arte callejero ya no está exclusivamente ligada a su ubicación física. Se ha convertido en un "movimiento", una forma de expresión. De hecho, un artista puede estar catalogado como artista urbano o callejero sin haber pintado nunca en la calle. La noción se ha flexibilizado totalmente, aplicándose al trabajo que ahora se expone en las galerías y es tema de las "Ferias de Arte Urbano", pasando de lo criminal y delincuente a lo legal... del estigma y la desaprobación al reconocimiento... de lo efímero a lo perenne."

El mismo número de la revista incluye una entrevista con la artista urbana Miss.Tic que en respuesta a la pregunta "¿Crees que el arte urbano todavía tiene una naturaleza transgresora o clandestina?" responde "Como todos los movimientos, al principio son transgresores, para convertirse más tarde en oficiales". Yo formaba parte de la fase transgresora, pero el arte urbano ha perdido hoy esta dimensión. Por supuesto, el contenido puede ser subversivo...mis pensamientos pueden serlo...pero la pintura callejera sólo es subversiva si sobrepasa lo aceptable, sin autorización previa".... Y añade

"La calle puede actuar como foco de atención; pero actualmente también se ha convertido en un mercado y una economía".

Los 25 mejores artistas del arte urbano y el grafiti en subasta en 2019*

*del 01/01/2019 al 20/10/2019

Artista - País de origen - Facturación en subasta (2019 *)

1. Jean-Michel BASQUIAT - Estados Unidos - 93.849.000 $ 2. KAWS - Estados Unidos - 90.305.600 $ 3. Keith HARING - Estados Unidos - 26.445,400 $ 4. BANKSY - Reino Unido - 24.594,500 $ 5. INVADER - Francia- 1. 507,800 $ 6. STIK - Reino Unido - 1.184,800 $ 7. JONONE - Estados Unidos - 710.700 $ 8. Shepard FAIREY - Estados Unidos - 623.300 $ 9. FUTURA 2000 - Estados Unidos - 328.300 $ 10. MR BRAINWASH - Francia - 258.800 $ 11. VHILS - Portugal - 204.300 $ 12. BLEK THE RAT - Francia - 174.500 $ 13. RETNA - Estados Unidos - 145.100 $ 14. JR - Francia - 125.800 $ 15. CRASH - Estados Unidos - 117.900 $ 16. SPEEDY GRAPHITO - Francia - 109.400 $ 17. A-ONE - Estados Unidos - 99.300 $ 18. SEEN - Estados Unidos - 65.000 $ 19. C215 - Francia - 60.000 20. QUIK - Estados Unidos - 54.700 $ 21. FAILE - Estados Unidos - 49.800 $ 22. ZHANG Dali - China - 31.300 $ 23. D * FACE - Reino Unido - 21.700 $ 24. SWOON - Estados Unidos - 20.300 $ 25. COPE2 - Estados Unidos - 17.600 $

Por la facturación en las subastas de 2019, este ranking de artistas urbanos pone de relieve un mercado en plena expansión:

-- Kaws es ahora casi tan potente como Basquiat en el mercado secundario -- Invader y Stik han generado más de un millón de dólares desde principios de año -- Los artistas urbanos americanos dominan las ventas, por delante de los ingleses y franceses -- Zhang Dali lleva a China a la escena internacional del arte urbano

Zhang Dali forma parte actualmente de la exposición From China with love que se está llevando a cabo en la Galerie Danysz de París (hasta el 30 de noviembre de 2019).

Enlace a la exposición:

