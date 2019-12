COMUNICADO: Artprice by ArtMarket.com: Hong Kong, la capital del reciente movimiento Hi-Lite, permanece imperturbable (1)

Publicado 04/12/2019 16:19:34 CET

PARÍS, 4 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- A pesar de las manifestaciones, los violentos enfrentamientos y las turbulentas elecciones, el mercado del arte de Hong Kong ha resistido e incluso ha obtenido excelentes resultados en las subastas. El pasado sábado 23 de noviembre, Christie's finalizó su sesión de la tarde de Arte Contemporáneo y del Siglo XX con un total de más de 136 millones de dólares. En 2018, la misma sesión acumuló sólo 52 millones de dólares.

Por el momento, la feria Art Basel sigue prevista para marzo de 2020. Con estos últimos resultados, Hong Kong ha demostrado que sigue siendo el mercado líder mundial para muchas de las mejores firmas asiáticas de arte del siglo XX. Sin embargo, también ha demostrado ser la capital de un nuevo movimiento que ha llegado a ser fundamental para comprender la evolución del mercado del arte actual: Hi-Lite.

thierry Ehrmann, fundador y CEO de ArtMarket.com: "Hong Kong es un poco como Silicon Valley: un pequeño rincón del mundo en el que todos ponen sus ojos. Al mismo tiempo, las elecciones han sacudido la ciudad, Alibaba ha logrado la mayor OPV del año y se han batido una serie de nuevos récords en sus salas de subastas. El mercado del arte de Hong Kong está promoviendo lo que quizás sea el primer gran movimiento artístico del siglo XXI: un arte que aboga por una mayor frivolidad de una manera desinhibidamente kitsch y que Christie's ha bautizado como Hi-Lite".

Liu Ye (1964) - Little mermaid, 2004 - izda. Takashi Murakami (1962) - Dazzling Circus, 2013 - center Mr. (1969) - Don't go anywhere, 2006 - dcha.

Hi--Lite: ¿el primer gran movimiento artístico del siglo XXI?

Christie's terminó su gran sesión de la tarde con una sección separada titulada Hi-Lite, y un catálogo específico que reúne a artistas "cuya estética neo-pop y su conexión con el arte comercial, los dibujos animados y la cultura callejera les han valido la fama mundial. Muchas de las piezas seleccionadas para esta venta emplean un estilo visual similar, con formas planas, colores brillantes y líneas limpias, que hacen referencia a imágenes propias de los medios y las modas populares, la música, el graffiti y la animación".

Con sólo 16 lotes, esta pequeña venta, sin embargo, cristaliza una de las principales tendencias que impulsan el mercado del arte actual. El movimiento Hi-Lite, al igual que la venta, se basa principalmente en tres grandes firmas... tres de los artistas con mayor éxito del mercado secundario: Kaws, Yoshitomo Nara y Takashi Murakami.

El catálogo de Christie's explica a continuación el título elegido por la casa de subastas: Hi-Lite: estos artistas producen un trabajo 'lite', un término que a veces se utiliza para describir cosas sencillas y fáciles de entender y disfrutar, lo opuesto a pesado. Además, cada uno de estos artistas eleva su medio y su tema a un nivel superior, aportando elementos del pop, la moda, el manga y la cultura callejera".

La sesión Hi-Lite fue un gran éxito, ya que los 16 lotes fueron adjudicados alcanzando e incluso superando sus estimaciones.

Hong Kong en espiral positiva

El movimiento Hi-Lite va realmente mucho más allá de la sesión de Christie's que lleva este nombre. El extraordinario trabajo de Liu Ye (1964) y Ayoko Rokkaku (1982), por ejemplo, durante los últimos nueve meses, forman parte claramente de esta nueva dinámica... una dinámica de impulso mundial, pero en la que Hong Kong desempeña un papel protagonista.

Como ya es habitual, las principales casas de subastas de Hong Kong no celebran sus sesiones principales de forma simultánea en el primer y segundo semestre del año. En la reciente ronda de ventas, Christie's y Phillips aguardaron hasta finales de noviembre, mientras que Sotheby's, Poly Auction, China Guardian y Bonhams realizaron sus ventas a principios de octubre.

Este acuerdo beneficia claramente al mercado de Hong Kong. Esto se refleja en el número de récords establecidos en los últimos dos meses para artistas de todos los períodos creativos, desde los Viejos Maestros hasta los artistas emergentes.

Los 10 récords de nuevos artistas de Hong Kong durante la segunda mitad de 2019

-- San Yu - Five Nudes (1950) - 39 millones de dólares (Christie's) -- Yoshitomo Nara - Knife behind back (2000) - 25 millones de dólares (Sotheby's) -- Whan-Ki Kim - 05-IV-71 #200 (Universe) (1971) - 13 millones de dólares (Christie's) -- Liu Ye - Smoke (2001/02) - 6,7 millones de dólares (Sotheby's) -- Huang Daozhonu - Collection of poems (S. XVII) - 5,5 millones de dólares (Christie's) -- Zheng Wuchang - Landscapes (1939) - 2,1 millones de dólares (Sotheby's) -- Eddie Martinez - High flying bird (2014) - 2 millones de dólares (Christie's) -- Li Chen - Dragon riding Buddha (2001) - 1,4 millones de dólares (China Guardian) -- Fei Danxu - Tour of Tao Guang temple (1834) - 1,3 millones de dólares (Christie's)

