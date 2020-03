COMUNICADO: Artprice en el Sotheby's Institute of Art de Nueva York (1)

- Artprice en el Sotheby's Institute of Art de Nueva York: El mercado del arte podría haber llegado a un punto de inflexión

PARÍS, 18 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La historia del arte tradicionalmente ha analizado la evolución de las tendencias artísticas por referencia para un criterio preciso, como fechas, lugares, movimientos y técnicas. En la actualidad, a pesar de ello, parece prevalecer una aproximación más flexible e interconectada, principalmente impulsada por las conexiones dinámicas entre las ideas, exhibiciones, artistas y trabajos que resultan de la proliferación de Internet y de las redes sociales.

https://mma.prnewswire.com/media/1123472/Artprice_Two_points... [https://mma.prnewswire.com/media/1123472/Artprice_Two_points...]

Thierry Ehrmann, director general y fundador de ArtMarket.com, afirmó: "Los museos se han acostumbrado a nosotros en relación a la visualización de la historia del arte de forma linear, agrupando las obras de forma conjunta por eras y por movimientos. Pero los museos se están viendo tentados por una presentación de tipo mucho más libre. Por ejemplo, en el MoMA, hay una galería que muestra las obras de Pablo Picasso Les Demoiselles d'Avignon (1907), la escultura de Louise Bourgeois Quarantania (1947/53) y un lienzo de 1967 de Faith Ringgold titulado American People series # 20: Die. Esta presentación parece reflejar otra tendencia en los catálogos de subastas, donde las obras de arte contemporáneas destacan con las imágenes de las piezas maestras Old Master o Modern, y viceversa. Recuerda... Christie's vendió Salvator Mundi en una venta de arte de postguerra y contemporánea".

Para conmemorar la publicación de su 2019 Art Market Report, Artprice organizó una mesa redonda en el Sotheby's Institute of Art de Nueva York para debatir acerca de este avance de paradigma. Artprice quisiera mostrar su agradecimiento a todos aquellos que asistieron a su debate del 3 de marzo de 2020, además de a los expertos que acordaron compartir sus ideas y a todo el equipo del Sotheby's Institute of Art.

Impacto visual y asociación de ideas

Cuando en el año 1937 el MoMA presenta una muestra titulada Prehistoric Rock Pictures in Europe and Africa, su restaurador Alfred Barr mostró obras de Miro y Picasso junto a los trazos de arte de cueva de Leo Frobenius. Pero tal y como declaró el prehistoriador Emmanuel Guy en la radio France Culture en junio de 2019: "[Las obras modernas y prehistóricas] no estuvieron mezcladas exactamente. Algunas obras fueron llevadas de alguna manera más cerca... pero existía aún cierta reticencia, podría decir alguien, formada por separarla en el medio espacial". En 2019, una muestra realizada en el Pompidou Center de París titulada Prehistory: A Modern Enigma, Palaeolithic Venuses fueron mezcladas de forma desinhibida con esculturas de Giacometti, Moore y Brancusi; un cuadro de Miro se colgó directamente frente a las herramientas prehistóricas y los trazos de Leo Frobenius se colgaron de forma opuesta al video de Pierre Huyghe.

Estamos acostumbrados a estas conexiones entre formas de arte con mucho contraste, y este tipo de yuxtaposición está muy en boga en este momento. Desde hace unos años, el Palacio de Versalles ha invitado a artistas contemporáneos a mostrar trabajos en sus jardines y salones: Jeff Koons, Xavier Veilhan, Takashi Murakami, Bernar Venet, Lee Ufan, Anish Kapoor e incluso Olafur Eliasson. Estas 'asociaciones' entre los artistas contemporáneos y una decoración profundamente barroca han producido un 'shock visual' cada una de las veces. Cuando funciona, este shock ofrece una forma original de contemplar arte antiguo con piezas de arte contemporáneas.

Judd Tully, escritor y crítico de arte, explicó: "Hay un ejemplo muy Bueno que algunos de vosotros pudisteis haber visto hace un par de años en Frick, el coleccionista Tomilson Hill quien recolectó esculturas del renacimiento junto a Francis Bacon y Cy Twombly. Llevó a cabo un gran discurso sobre la mezcla, en su apartamento y ahora en su propia fundación en Chelsea. En un punto, le entrevisté y le pregunté dónde tuvo la idea de mezclar los géneros. Y me dijo que fue el arquitecto Peter Marino quien lo puso en marcha".

De forma no intencionada, pudo ser Tomilson Hill el comprador de 'Toulouse Caravaggio'. Cuando el cuadro se vendió en junio de 2019, Hill estaba celebrando una muestra con obras de arte del pintor abstracto Christopher Wool para inaugurar su nueva fundación.

Enlaces flexibles

Estas asociaciones directas o indirectas entre artistas separados por varios siglos ofrecen libertad que se asemeja a la que ofrecen las redes sociales, principalmente por medio de hashtags. En lo que respecta a las luchas visuales entre trabajos de tipo Old Masters y Ultra-Contemporary, claramente pueden ser muy populares en Instagram y Pinterest.

Peter Falk, editor de Discoveries in American Art, comentó: "Instagram se ha convertido en una gran fuerza dentro del mercado del arte. La pregunta es: ¿Es un facilitador o un alterador? Y en caso de ser un facilitador, ¿cuál es la próxima fase de evolución? ¿Esto significa que Instagram puede crear nuevos movimientos?".

Artprice está interesada en los hashtags, ya que esto nos permite identificar las tendencias en el mercado del arte al identificar las cosas comunes entre cosas tan variadas como lugares, exhibiciones y artistas. Por ejemplo, hay toda una generación de las artistas mujeres que tienen en común ser pintoras afro-americanas de menos de 50 años, utilizando las técnicas de collage para crear retratos de sus amigos y recibos. Hay también un grupo completo de artistas cercanos a la escena del arte urbano cuyas referencias proceden de la cultura popular y que están generando resultados destacados en Hong Kong. Los hashtags permitirán la creación de enlaces flexibles entre cosas que de otra forma podrían escapar a la aproximación tradicional a la historia del arte, quizá debido a que evolucionan demasiado rápido.

Kathy Battista, del Instituto de Arte de Sotheby, explicó: "El mayor reto es quién escribe la historia. Por lo que tenemos este largo legado, con gente como Barthes escribiendo la historia del arte moderno, y ahora de repente todo el mundo escribe la historia, ya que Internet y los medios sociales han democratizado por completo el campo. Así que creo que estamos viviendo una nueva era, y los hashtags son emblemáticos de esta nueva era. Es interesante ver cómo está respondiendo la 'academia'. Por ejemplo, en el departamento de historia de arte de Yale, Tim Barringer ha abandonado todo el canon de la historia del arte por primera vez".

En su lugar, la historia del arte ha estado tiempo dominada por los cánones occidentales, de artistas masculinos, blancos y heterosexuales. Pero las cosas están cambiando a una velocidad increíble, y a veces de forma deliberadamente provocativa. En Los Ángeles, la galería de David Kordansky sorprendió al mercado del arte al reservar algunas piezas en su show solo de Lauren Hasley para coleccionistas de una "cierta etnia". Este caso extremo es algo excepcional... y Kathy Battista con ello reconoce que "es novedoso caminar por el Whitney y ver un cuadro de 13 pies de una persona negra frente a una barbacoa".

Las obras de arte de la actualidad están relacionadas con conectores mucho más flexibles que antes, y estos conectores son mucho menos restrictivos y, por encima de todo, están en constante evolución. Varias de las galerías del MoMA deberán cambiar cada seis meses con el objetivo de mostrar una cifra superior de obras y proponer nuevas asociaciones. No hay duda de que el mercado del arte tendrá que desarrollar nuevas herramientas para adaptarse a esta aceleración.

(CONTINUA)