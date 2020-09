Artprice: Sotheby's, Phillips y Ketterer se adaptan a la nueva realidad... (1)

PARIS, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 29 de junio de 2020, el carismático subastador de Sotheby's, Oliver Barker, orquestó brillantemente, solo y ante una audiencia a través de pantallas,la venta del tríptico Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981), de Francis Bacon, por 84,55 millones de dólares. Este resultado fue particularmente tranquilizador para el Mercado del Arte... pero no estuvo exento de riesgos. En octubre de 2017, Christie's no consiguió vender Study of Red Pope 1962. 2nd version (1971) de Bacon en Londres... una pintura que se esperaba que estableciera un récord en subasta en arte europeo de todos los tiempos de más de 90 millones de dólares.

Tras la cancelación de las principales ferias y ventas en primavera, el mercado del arte de alto nivel está claramente hambriento. A axcepción de un par de piezas de alta calidad ofrecidas en las salas de subasta de Londres a finales de enero (Tiepollo, Mantegna) y a principios de febrero (Hockney, Magritte, de Lempicka), los principales coleccionistas han tenido muy poco que echarse a la boca este año.

"No hay nada más frustrante que estar confinado sin poder comprar nada..." observa (algo irónico) thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de ArtMarket.com y su departamento de Artprice... especialmente cuando se considera que el dinero del banco es tan 'caro' en estos días... Claro... este es un problema al que sólo se enfrentan los ricos ... pero que las casas de subastas han entendido. Este verano, algunas de ellas han abierto locales en los Hamptons, donde se han refugiado muchos coleccionistas neoyorquinos. Phillips ha presentado allí una selección de obras que pronto serán subastadas. A pesar de registrar una fuerte contracción en la facturación - reduciéndose casi a la mitad en los primeros 8 meses de 2020 - Phillips vuelve ocupando el 4º lugar en nuestro ranking mundial y, sobre todo, preparándose indudablemente para el futuro".

Phillips también ha anunciado la creación de una nueva asociación con el principal subastador de arte chino, Poly Auction, cuyo volumen de ventas alcanzó los 617 millones de dólares en 2019. Pero Poly Auction ha tenido un comienzo muy difícil en el 2020, facturando sólo 3,7 millones de dólares en el primer semestre (-99%), situación que espera cambiar claramente lo antes posible a través de esta alianza con el subastador británico en Hong Kong, con el fin de animar la venta entre los posibles vendedores. "[Esta colaboración] ofrece una oportunidad única para que los agentes aprovechen la base de clientes y la capacidad de mercado de dos de las mayores casas de subastas del mundo" (1) señala Jonathan Crockett, Presidente de Phillips Asia.

Las 10 mejores casas de subastas de arte (1 de enero de 2020 - 31 de agosto de 2020)

1. Sotheby's - 1.490 millones de dólares (-31%)

2. Christie's - 1.030 millones de dólares (-54%)

3 . China Guardian - 171 millones de dólares (-31%)

4. Phillips - 164 millones de dólares (-49%)

5. Xiling Yinshe - 76,3 millones de dólares (+ 18%)

6. Bonhams - 54,5 millones de dólares (- 32%)

7. Artcurial - 36,5 millones de dólares (-30%)

8. Ketterer Kunst - 31,8 millones de dólares (+ 5%)

9. Doroteo - 27,1 millones de dólares (-24%)

10. Mainichi - 22 millones de dólares (-35%)

En el otro extremo de la balanza, algunos agentes se han beneficiado aparentemente de la crisis sanitaria (Xiling Yinshe y Ketterer Kunst). El subastador alemán Ketterer ha registrado un crecimiento del 5% con respecto al mismo período del año anterior. Con una larga experiencia en ventas online, ha logrado mantener el interés y la actividad durante todo el período de confinamiento, organizando una o dos sesiones "Online-Only" mensuales entre enero y junio. En julio de 2020 llevó a cabo cuatro ventas físicas en Múnich, por un total de 29,5 millones de dólares. En conjunto, ha sido el mejor primer semestre en la historia de Ketterer.

"Este éxito se lo debemos a nuestros no menos de 65 años de experiencia" dice Robert Ketterer, subastador y propietario de Ketterer Kunst. "Podemos interpretar las señales y reaccionar inmediatamente ante el más mínimo cambio del mercado con gran flexibilidad, a pesar de nuestras sólidas estructuras. Como pioneros de la digitalización, hemos celebrado con éxito subastas Online Only desde 2007. En nuestra 500ª subasta se presentó por primera vez en la historia una oferta online de millones".

Robert Ketterer continúa diciendo: "Ketterer Kunst se ha posicionado como el especialista internacional de arte de la región germano parlante. Sabemos exactamente lo que buscan los compradores potenciales e identificamos siempre el escenario perfecto para la subasta de cada obra de arte. Esto también se refleja en el continuo desarrollo de nuestros catálogos y en las subastas Online Only, ya que no sólo adaptamos la estructura y el contenido a las últimas exigencias del mercado, sino que también entendemos que debemos despertar los deseos con nuestra gama única de objetos de calidad".

En este delicado período de transición acelerada hacia modelos de negocios digitales, y con el telón de fondo de la crisis sanitaria, las ventas online aún no son la solución perfecta para todos los sectores del mercado del arte. No son apropiadas de forma automática para todos los rangos de precios, todos los medios o todos los artistas. Un enfoque bricks & clicks más flexible que combine los distintos canales de venta (físico, online, privado) parece ser la mejor estrategia a medio plazo. Y este nuevo enfoque parece basarse cada vez más en una idea que hemos estado promoviendo durante muchos años: seleccionar la obra adecuada del artista adecuado en el momento adecuado, en el catálogo adecuado y, a través del canal de venta más apropiado.

