Arucas se prepara para el FiestoRon, el festival más cañero de Canarias, que este año vendrá con sorpresas

El FiestoRon celebrará los días 9 y 10 de agosto de 2024 una séptima edición por todo lo alto y llena de sorpresas, pues su principal patrocinador, Destilerías Arehucas, cumple 140 años de historia. Más de 30.000 personas volverán a reunirse en este municipio del norte de Gran Canaria en un festival que un año más seguirá apostando también por la sostenibilidad

Arucas (Gran Canaria), 1 de julio de 2024.- Un año más, el municipio grancanario de Arucas se prepara para acoger al Festival más cañero de Canarias, el FiestoRon, cuya 7ª edición tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto y contará con un cartel de lujo: La Cabra Mecánica, Celtas Cortos, Mojinos Escozíos, Reincidentes, Sôber, La Pegatina, Efecto Pasillo, Pignoise, Café Quijano, Nena Daconte y The Hits.



Se tratará de una edición especial y cargada de sorpresas, puesto que el patrocinador principal del evento, Destilerías Arehucas, cumple 140 años de historia y, para conmemorarlo, se han preparado numerosas acciones que prometen causar gran expectación y no defraudar al público.



El FiestoRon es una cita ineludible para los amantes de los grandes conciertos y la buena música, siendo el festival más cañero de toda Canarias y uno de los más relevantes en su género a nivel nacional. La pasada edición volvió a colgar el cartel de entradas agotadas (con esa, ya son seis las ediciones que el evento ha contado con el aforo completo, recibiendo a más de 30.000 espectadores durante su fin de semana y desarrollando un impacto económico en la ciudad y alrededores de más de dos millones y medio de euros, según un estudio realizado por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria).



Esta nueva edición contará con un presupuesto de más de setecientos mil euros (el 10% destinado a contrataciones y servicios que promulguen y desarrollen un FiestoRon más sostenible y un 15% destinado a campañas de promoción turística como las realizadas recientemente en el aeropuerto de Sevilla con motivo del concierto de AC/DC o la realizada en el Metro de Madrid para atraer a público de la Península). Y, como es habitual, se podrá disfrutar de más de 25 horas de conciertos, donde el público podrá volver a entrar y salir del recinto cuantas veces quiera, pudiendo disfrutar así de la cultura, ocio y gastronomía de la ciudad.



Mucho más que un festival

Con el paso de los años, el FiestoRon ya no es solo un festival de música, sino que se ha convertido en una experiencia cultural, económica y social integral. Y es que cada año aumenta considerablemente el número de personas que aprovechan su celebración para venir a pasar las mejores vacaciones de verano en Canarias y disfrutar del encanto, la cultura, la gastronomía y el ocio del Archipiélago.



El FiestoRon es un festival único en su género, que se desarrolla siempre en agosto, en pleno casco histórico del municipio grancanario de Arucas, donde la música, el arte y la cultura se fusionan para crear momentos inolvidables.



A falta de algo más de un mes para esta nueva edición, el festival ha anunciado que ya quedan las últimas entradas disponibles. Estas pueden adquirirse de forma online a través de la web del Festival, www.entrees.es, www.instaticket.com, www.tomaticket.es y a través de la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés.







