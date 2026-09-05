(Información remitida por la empresa firmante)

-A&S Resources obtiene 6.000 millones de dólares de financiación ferroviaria para desbloquear un activo de mineral de hierro de 2,5 billones de dólares

LONDRES, 5 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- A&S Resources Limited ha obtenido financiación para su ferrocarril que conectará sus activos minerales en la República Centroafricana (RCA) a través de Camerún con los mercados internacionales de exportación, lo que supone un paso importante hacia el desarrollo de una de las mayores reservas de mineral de hierro de alta ley sin explotar del mundo.

El ferrocarril, de aproximadamente 1.350 km, será financiado por el Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM Bank) y conectará la RCA, país sin litoral, con el puerto de aguas profundas de Kribi, en Camerún.

El proyecto de A&S Resources en la RCA está vinculado a lo que los geólogos describen como una de las mayores anomalías magnéticas del mundo: su potencial de recursos supera los 20.000 millones de toneladas de mineral de hierro, predominantemente de alta ley, con un valor bruto estimado in situ de aproximadamente 2,5 billones de dólares. Además del mineral de hierro, A&S Resources también posee minerales críticos, elementos de tierras raras, cobre y otros recursos estratégicos en la región.

El ferrocarril proporcionará una ruta directa para que estos recursos lleguen a los mercados mundiales a través de Kribi, superando una de las principales limitaciones de infraestructura a las que se enfrenta el desarrollo minero en la República Centroafricana, país sin litoral. El ferrocarril es de doble vía para carga pesada, con una capacidad de 250.000 toneladas de carga por día, ampliable a 300.000 toneladas. Esta nueva infraestructura también tiene el potencial de estimular un mayor crecimiento económico en la República Centroafricana y Camerún, apoyando el empleo, el desarrollo de habilidades, la inversión y el comercio, y creando oportunidades para un mayor desarrollo industrial y agrícola.

La financiación se basa en los avances anunciados a principios de este año, cuando A&S Resources firmó acuerdos estratégicos que abarcan el desarrollo minero, la construcción del ferrocarril, la logística de exportación y los acuerdos de compra a largo plazo. Ya se habían iniciado los estudios topográficos y técnicos del ferrocarril, y la puesta en marcha está prevista para finales de 2026.

El ferrocarril se está desarrollando en colaboración con China Railway Sixth Group Co., Ltd (CRSG), filial de China Railway Group Limited, que ha ejecutado más de 6.200 km de proyectos ferroviarios en África.

Para más información, visite aandsresources.com

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