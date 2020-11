ASB:LESA 2020 reúne a líderes de la industria, gubernamentales y potencias intelectuales

- ASB: LESA 2020 reúne a una mezcla única de capitanes de la industria, líderes gubernamentales y potencias intelectuales

Conferencia virtual a la que asistieron más de 8.000 participantes reúne a una rara lista de líderes de la industria, el gobierno y la academia que discuten sobre cómo navegar por un mundo post-pandemia

KUALA LUMPUR, Malasia, 28 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Del 16 al 19 de noviembre, más de 8.000 líderes de Asia y más allá se reunieron virtualmente para la Leadership Energy Summit Asia (LESA) 2020, organizada por el Asia School of Business (ASB) Iclif Executive Education Center.

La cumbre virtual, con el tema " Navigating Uncertainty with Leadership Energy In Action ", reunió a una línea prolífica de clase A de ponentes, incluyendo a la premio Nobel de 2019 Esther Duflo, Tan Sri Dr. Jemilah Mahmood, Fundador de MERCY Malaysia y Asesor Especial del Primer Ministro de Malasia, Aireen Omar, Presidente del Grupo de RedBeat Ventures y AirAsia, y potencias académicas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y ASB que compartieron su investigación y perspicacia.

Desde Duflo, que compartió su enfoque ganador del Premio Nobel de aliviar la pobreza global, hasta Tan Sri Dr. Mahmood, quien extrajo aprendizajes de su experiencia en crisis humanitarias para asesorar al gobierno de Malasia sobre la pandemia actual, a John Sterman, profesor de administración de MIT Sloan School of Management, quien abogó por un enfoque de solución múltiple para abordar tanto la COVID-19 como el cambio climático, cada orador trajo perspectivas únicas y diversas para hacer frente a los desafíos actuales.

"La mayoría de la gente trata de encontrar una solución que resuelva todos los problemas a la vez. Pero es difícil progresar con un solo martillo para todos los problemas. Usted progresa dividiendo los problemas en miles de problemas mucho más manejables," dijo Duflo durante su discurso.

Sterman dijo, "Como seres humanos, no somos buenos en tratar con sistemas complejos con retrasos de tiempo antes de que se sientan los efectos. Esto hace que sea difícil impulsar cambios de comportamiento para cosas como la acción climática y la COVID-19. El conocimiento es la solución. Hay esperanza."

El profesor de Economía Aplicada Roberto Rigobon destacó uno de los criterios clave para abordar la crisis actual, basándose en su investigación de países que se han transformado de la pobreza a la riqueza: "Abordar los desafíos es difícil. Los líderes necesitan tener una visión tan convincente que los trabajadores y los ciudadanos la compren y estén dispuestos a hacer sacrificios personales por el bien público."

A pesar del formato de evento virtual, los participantes quedaron impresionados por la experiencia de la cumbre. Los comentarios de los participantes incluyeron los siguientes:

"Mi observación es que esta ha demostrado ser una cumbre muy exitosa desde todos los ángulos: nivel récord de participación, alcance de país, calidad de contenido, diversidad y constantemente impresionantes interlocutores. Verdaderamente de clase mundial." - Datuk Nora A. Manaf, Group Chief Human Capital Officer, Maybank.

"Nunca supe que aprender de los profesores podría ser tan emocionante - El profesor Roberto Rigobon era humorístico y práctico, la profesora Loredana Padurean fue tan interesante de principio a fin. Estoy impresionado por lo coloridos y diversos que son los profesores en MIT y ASB, y disfruté mucho de la conferencia" - Datin Mornifairos Bt Othman, vicepresidente ejecutivo, People Leader at Maybank.

"Realmente disfrutamos sintonizando la amplitud de los temas presentados en LESA 2020, escuchando los conocimientos y enfoques presentados por cada orador. La cumbre también ha permitido con éxito una rica conversación entre los participantes y presentadores. Kudos." - Ahmad Zakky Habibie, director ejecutivo, Ancora Foundation.

Otros aspectos destacados de la cumbre incluyeron una serie de Masterclasses, patrocinadas por Sarawak Energy en temas como: "The Strategic Intra/Entrepreneurial Organization", "The Dollar, the Renminbi, and the International Monetary System", y "Storytelling for Leaders".

Mientras tanto, los Iclif Leadership Energy Awards (ILEA), patrocinados por Maybank, rindieron tributo a las personas que utilizan su "Energía de Liderazgo en Acción" para tener un impacto positivo. Los ganadores de los premios fueron: Dian Sasmita, fundadora de Sahabat Kapas (Indonesia), por abogar contra la violencia hacia los presos juveniles, Marita Cheng, fundadora de Robogals (Australia), por apoyar e inspirar a las mujeres a seguir carreras en STEM, y la Dra. Tamana Asey, directora del programa de Afghanistan Forensic Science Organization, por defender los derechos de las mujeres y las niñas al estar en contra de las pruebas de virginidad.

"Estamos orgullosos de que LESA 2020 haya servido como plataforma para abordar los desafíos críticos a los que se enfrentan los líderes actuales", dijo el Profesor Charles Fine, presidente fundador y Decano de ASB. "Y estamos increíblemente agradecidos a nuestros patrocinadores que han hecho realidad este evento - su apoyo fue fundamental para ayudar a ASB a llegar a una audiencia global de este tipo. Queremos dar un agradecimiento especial a Maybank, Sarawak Energy, CX Technology, Lawrence S. Ting Foundation y Ancora Foundation, por mostrarnos a través de su asociación cómo es la energía de liderazgo en acción."

Acerca de Asia School of Business

Asia School of Business (ASB) fue establecida en 2015 por Bank Negara Malaysia en colaboración con el MIT Sloan School of Management para ser una escuela de negocios global de primer nivel, un centro de conocimiento y aprendizaje infundido con experiencia regional, conocimientos y perspectivas de Asia y las economías emergentes.

Los programas de grado y programas educativos ejecutivos del Iclif Executive Education Center de ASB han sido aclamados a nivel mundial por liderar el camino en la educación de gestión. A través de su galardonado plan de estudios basado en Action Learning, en asociación con la comunidad corporativa y estudiantes de todo el mundo, ASB está comprometida a desarrollar líderes transformadores y de principios que contribuirán a avanzar en el mundo emergente.

