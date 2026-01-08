Ascend Advanced Therapies - ABL refuerza equipo ejecutivo mientras avanza en su estrategia de crecimiento

Ascend Advanced Therapies - ABL refuerza su equipo ejecutivo - Ascend Advanced Therapies - ABL

Maryland, 8 de enero de 2026.-

Seiga Ohmine se une como Chief Commercial Officer, Sharad Dubey como Chief Financial Officer y Patrick Lansky como Senior Vice President of Global Business Development. Los nombramientos destacan el compromiso de Ascend-ABL con el rigor científico, la excelencia operativa y el crecimiento estratégico

Ascend Advanced Therapies - ABL Inc. anunció hoy importantes nombramientos en su equipo de liderazgo.



• Seiga Ohmine, Ph.D., se une como Chief Commercial Officer (CCO).



• Sharad Dubey, CA, CPA, se une como Chief Financial Officer (CFO).



• Patrick Lansky se une como Senior Vice President of Global Business Development.



Estos nombramientos reflejan el enfoque de Ascend-ABL en fortalecer el liderazgo científico, la disciplina operativa y la ejecución centrada en el cliente, mientras la compañía afina su posicionamiento como un socio CDMO confiable para modalidades virales avanzadas.



Comentando sobre los nombramientos, Alessandra Rispoli, Chief Executive Officer de Ascend-ABL, dijo: "Estamos haciendo un gran progreso hacia nuestra visión de Ascend-ABL como un CDMO donde el liderazgo científico se encuentra con la excelencia operativa, para acelerar a los clientes desde el concepto hasta la comercialización. Con múltiples instalaciones de vanguardia apoyando la fabricación de modalidades virales avanzadas —y nueva capacidad comercial que entrará en funcionamiento en 2026— estamos ampliando la escala y la sofisticación de lo que podemos ofrecer. Estos nombramientos nos permiten combinar capacidades crecientes con una ejecución disciplinada y un enfoque orientado al crecimiento mientras construimos valor duradero a largo plazo para clientes, empleados y accionistas por igual".



Nombramientos de liderazgo

Como Chief Commercial Officer, Seiga Ohmine, Ph.D., liderará la estrategia comercial global de la compañía, supervisando desarrollo de negocio, ventas y marketing. Aporta más de 15 años de experiencia en liderazgo dentro del ecosistema CDMO y CRO, combinado con un excepcional historial científico en virología, terapia génica y productos biológicos. Posee un Ph.D. en Ciencias Biomédicas con especialización en virología por el Mayo Clinic y ha contribuido en más de 26 publicaciones revisadas por pares.



Antes de unirse a Ascend-ABL, Ohmine ocupó cargos ejecutivos en liderazgo comercial en Ajinomoto Bio-Pharma Services, WuXi Advanced Therapies, Pharmaron y Eurofins Scientific, sirviendo consistentemente como puente entre la innovación científica y la comercialización de productos.



Como Chief Financial Officer, Sharad Dubey, CA, CPA, será responsable de fortalecer la estrategia financiera, la gobernanza y la escalabilidad operativa de la compañía. Aporta más de 20 años de experiencia en liderazgo financiero en contabilidad pública, biotecnología, ciencias de la vida y manufactura, incluyendo organizaciones de alto crecimiento, multi-sitio y respaldadas por capital privado.



Recientemente, Dubey se desempeñó como VP Finance/BU CFO para el negocio de Terapia Celular y Génica de Catalent en Norteamérica, donde trabajó estrechamente con líderes operativos y comerciales para impulsar desempeño, integración y crecimiento. Su experiencia anterior incluye diversos roles en EY y Deloitte.



Como Senior Vice President of Global Business Development, Patrick Lansky será responsable de expandir asociaciones estratégicas y liderar el crecimiento comercial. Aporta más de 20 años de experiencia en biopharma y asociaciones CDMO, habiendo ocupado roles sénior en SK pharmteco, Cobra Biologics, Althea Technologies y Vetter Pharma.



Seiga Ohmine dijo: "Ascend-ABL se destaca por su profundidad y amplitud científica en modalidades virales. Habiendo desarrollado mi carrera en la intersección de virología, terapia génica y ejecución comercial, estoy entusiasmado por trabajar con desarrolladores para ofrecer resultados significativos a los pacientes, basando nuestro enfoque en una ciencia rigurosa y adaptándonos a los requisitos cambiantes de la industria".



"Ascend-ABL se encuentra en un momento crítico de su trayectoria que requiere disciplina financiera y operativa", dijo Sharad Dubey. "Espero liderar las iniciativas estratégicas que fortalezcan el crecimiento sostenible y creen valor duradero para todos los interesados".



Patrick Lansky agregó: "Desarrollar negocios en este espacio no se trata solo de transacciones —se trata de desarrollar relaciones basadas en la confianza y crear soluciones que realmente se alineen con los recorridos de desarrollo de los clientes. En Ascend-ABL, forjaremos asociaciones estratégicas que aceleren el desarrollo y generen un impacto medible".



"Desde la combinación de Ascend-ABL y la incorporación de Alessandra como CEO del negocio, la compañía ha entrado en una fase emocionante de crecimiento. Con un equipo de liderazgo experimentado y fuerte apoyo de inversores de atención médica de primer nivel, Ascend-ABL está bien posicionada para convertirse en un CDMO líder para modalidades virales avanzadas. Estos nombramientos aseguran que la compañía continúe con su sólida trayectoria de crecimiento mientras se asocia con los clientes para llevar productos innovadores que salvan vidas al mercado," dijo Evis Hursever, Managing Director de EW Healthcare Partners.



Acerca de Ascend-ABL

Con una amplitud inigualable en la fabricación de vectores virales y experiencia mundial en AAV, Ascend-ABL ofrece una de las capacidades más avanzadas de la industria. Su equipo está especializado desde el desarrollo temprano hasta la fabricación clínica y comercial GMP para terapias génicas, oncolíticos, vacunas e inmunoterapias.



Con 60 años de experiencia apoyando a clientes biotecnológicos, farmacéuticos y gubernamentales, combinados con la escala y capacidades para entregar, están posicionados de manera única para acelerar la innovación desde el laboratorio hasta la clínica y más allá.



Ascend-ABL cuenta con el apoyo de sus inversores: EW Healthcare Partners, Abingworth, Monograph Capital, Petrichor, 4BIO Capital y Lingotto Horizon.



Más información en https://ablinc.com y www.ascend-adv.com.







Contacto

Nombre contacto: Chris Thorne

Descripción contacto: Ascend Advanced Therapies - ABL

Teléfono de contacto: +44 7739 113 109



