Ascend Elements y GEM explorarán el reciclaje de baterías y la colaboración en materiales en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

- Ascend Elements y GEM firman un memorando de entendimiento para explorar el reciclaje de baterías y la colaboración en materiales en Europa

WESTBOROUGH, Mass. y SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ascend Elements, líder estadounidense en materiales de ingeniería para baterías, y GEM Co., Ltd., empresa china pionera en materiales y reciclaje para baterías, anunciaron hoy un Memorando de Entendimiento (MOU) para explorar maneras de colaborar entre ambas empresas y promover el reciclaje de baterías de iones de litio y la producción de materiales de ingeniería para baterías en Europa. Esta colaboración internacional contribuirá al desarrollo del ecosistema europeo de materiales para baterías sostenibles, en consonancia con el marco regulatorio de la Unión Europea, que incluye el Reglamento de Baterías de la UE y la iniciativa del Pasaporte de Baterías de la UE. Estas regulaciones priorizan la reciclabilidad, la trazabilidad y el uso de material reciclado en las nuevas baterías de iones de litio.

El MOU establece un marco de colaboración estratégica entre las empresas, combinando la tecnología y la experiencia de GEM en reciclaje y producción en masa de metales reciclados y materiales de ingeniería para baterías con la presencia operativa y comercial de Ascend Elements en Europa. Juntas, las empresas buscan construir una red avanzada para el reciclaje de baterías de iones de litio, la recuperación de minerales críticos y la producción de materiales de ingeniería en Europa, creando una cadena de suministro local y circular que satisfaga tanto las demandas del mercado como los requisitos regulatorios.

"Esta colaboración con Ascend Elements marca un hito en la consecución de la visión de GEM de un futuro más verde y sostenible", afirmó el profesor Xu Kaihua, presidente de GEM. "Trabajando juntos, impulsaremos la innovación en el reciclaje de baterías y la producción de materiales de ingeniería, construiremos un ecosistema industrial circular localizado en Europa y contribuiremos a cumplir con los crecientes requisitos regulatorios y del mercado para baterías reciclables y trazables".

"Esta colaboración nos permite minimizar el riesgo de nuestra ambiciosa estrategia europea gracias a la experiencia de GEM en producción en masa y acelerar nuestra capacidad para ofrecer las capacidades que faltan en Europa", declaró Linh Austin, director general y consejero delegado de Ascend Elements. "Estamos ofreciendo un ecosistema industrial de baterías totalmente integrado y localizado que aborda tanto los requisitos de sostenibilidad como los regulatorios, a la vez que apoya la transición energética e impulsa el valor económico".

GEM Co., Ltd. fue fundada por el profesor Xu Kaihua en Shenzhen, China, en 2001. La empresa es una empresa líder en la economía circular de China, un líder mundial en reciclaje de residuos y una empresa de primer nivel en la industria global del carburo de tungsteno y la industria de las nuevas energías.

Fundada en 2015, Ascend Elements es un proveedor líder de minerales críticos nacionales y materiales de ingeniería para baterías de iones de litio. La empresa produce Li₂CO₃ y pCAM sostenibles a partir de materiales de batería reciclados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774398/AE_GEM_MOU_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1930392/Ascend_Elements_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ascend-elements-y-gem-exploraran-el-reciclaje-de-baterias-y-la-colaboracion-en-materiales-en-europa-302559335.html