Ascendas Reit realiza su primera inversión en centros de datos europeos (2)

Ascendas Reit incurrirá en un coste de transacción estimado de 55,4 millones de dólares singapurenses, que incluye impuesto de timbre, tasa de asesoría profesional y tarifas de adquisición pagaderas para el Administrador en efectivo (siendo el 1% de la consideración total de 904,6 millones de dólares singapurenses, lo que asciende a aproximadamente 9,0 millones de dólares singapurenses).

El coste de adquisición total de 960,0 millones de dólares estadounidenses se financiará con las ganancias del Equity Fund Raising[13] anunciado el 10 de noviembre de 2020, financiación de la deuda y/o recursos de efectivo internos.

Acerca de la cartera objetivo

Los 11 centros de datos tienen un área neta alquilable total de 61.637 metros cuadrados. Seis centros de datos se localizan en tierra de plena propiedad mientras los cinco centro de datos restantes[14] se asientan en la tierra arrendada con un arrendamiento de la tierra ponderado medio con vencimiento de 42,9 años.

Incluyendo la cartera objetivo, Ascendas Reit poseerá 212 propiedades valoradas en 15.000 millones de dólares singapurenses que comprenden 96 propiedades (9.000 millones de dólares singapurenses) en Singapur, 37 propiedades (2.100 millones de dólares singapurenses) en Australia[15], 49 propiedades (1.700 millones de dólares singapurenses) en Reino Unido/Europa y 30 propiedades en EE.UU. (2.100 millones de dólares singapurenses).

Para más detalles sobre la Adquisición propuesta y los centros de datos individuales, consulte el comunicado de acompañamiento(1), y la presentación de inversores (ii), ambos titulados "Adquisición propuesta de una cartera de 11 centros de datos en Europa" con fecha 17 de marzo de 2021.

Estadísticas de la cartera objetivo --- Localización y número de propiedades 11 centros de datos Londres, RU: 3 propiedades Ámsterdam, Países Bajos: 3 propiedades París, Francia: 3 propiedades Manchester, RU: 1 propiedad Ginebra, Suiza: 1 propiedad --- --- Área de tierra 136.816 metros cuadrados --- --- Propiedad de la tierra (por valor de activo) Plena propiedad: 6 propiedades Arrendamiento: 5 propiedades[16] con arrendamiento de tierra medio ponderado con vencimiento a 42,9 años --- --- Área arrendable neta total 61.637 metros cuadrados --- --- WALE (por ingresos brutos) 4,6 años --- --- Tasa de ocupación 97,9% --- --- Número total de clientes 14 --- --- Estructuras de arrendamiento (por ingresos de arrendamiento) 58% triple-neto 42% colocación --- --- [1] La Adquisición propuesta se realizará mediante la adquisición de todo el capital de acciones emitidas de determinadas corporaciones, que posee las Propiedades objetivas. La Consideración total está sujeta al ajuste de capital laboral, establecido en el Acuerdo de venta y compra. Consulte el comunicado titulado "Adquisición propuesta de una cartera de 11 centros de datos en Europa" y con fecha 17 de marzo de 2021 para más detalles. [2] Incluye aproximadamente 250,25 millones de libras británicas para las propiedades objetivo localizadas en el Reino Unido y aproximadamente 276,85 millones de euros para las otras propiedades objetivo localizadas en los Países Bajos, Francia y Suiza. Tasas de cambio ilustrativas de GBP1.0000: S$1.8395 y EUR1.0000: S$1.6047 se usan para todas las conversiones de cantidades en libras esterlinas y euros en las cantidades de euros de dólares singapurenses respectivamente en este comunicado. [3] Emisor: CBRE Research, Q4 2020. Los datos se refieren al mercado de colocación de operador neutro en cada ciudad. [4] "FLAP" se refiere a los cuatro mayores mercados de colocación de Europa: Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. [5] Basada en el aprovechamiento medio fijo de los cinco años anteriores. [6] Incluye dos propiedades en una base de arrendamiento perpetua. [7] A 31 de diciembre de 2020. [8] Pro forma a 31 de diciembre de 2020. [9] A 31 de diciembre de 2020. [10] El rendimiento NPI deriva utilizando el NPI estimado esperado en el primer año de adquisición. [11] El impacto DPU pro forma anualizado se calcula según las siguiente suposiciones: a) Ascendas Reit había completado la Adquisición propuesta el 1 de enero de 2020, mantenido y operado la Propiedades objetivo a 31 de diciembre de 2020, b) la Adquisición propuesta está financiada por capital de aproximadamente 612,5 millones de dólares singapurenses (aproximadamente el 63,8% del coste de adquisición total) y préstamos adicionales de 347,5 millones de dólares singapurenses (36,2%) y, c) la Administradora elige recibir su tasa base un 80% en [12] Las evaluaciones se encargaron por la Administradora y HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (fideicomisario de Ascendas Reit) y se desarrollaron por Newmark Knight Frank Valuation & Advisory, LLC, usando enfoques de comparación de ventas y capitalización de ingresos. Las evaluaciones independientes concluyeron un valor de mercado añadido de 250.250.000 GBP para las propiedades británicas y 277.100.000 euros para las otras propiedades objetivo. Consulte el comunicado titulado "Proposed Acquisition of a Portfolio of 11 Data [13] Consulte el comunicado "Launch of Equity Fund Raising to Raise Gross Proceeds of Approximately S$1,200 million" con fecha 10 de noviembre de 2020. [14] Incluye dos propiedades en base de arrendamiento perpetua. [15] Incluye 1-5 Thomas Holt Drive en Sídney, Australia, adquirida el 13 de enero de 2021. [16] Incluye dos propiedades en base de arrendamiento perpetua.

Acerca de Ascendas Real Estate Investment Trust (www.ascendas-reit.com [http://www.ascendas-reit.com/] )

Ascendas Real Estate Investment Trust (Ascendas Reit) es el primer y mayor espacio empresarial de cotización y fondo de inversión en bienes inmuebles industriales de Singapur. Se incorporó a Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) en noviembre de 2002.

