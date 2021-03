Ascendas Reit realiza su primera inversión en centros de datos europeos (3)

A 31 de diciembre de 2020, las propiedades de inversión de Ascendas Reit bajo gestión fueron de 13.700 millones de dólares singapurenses. La cartera está formada por 200 propiedades en los mercados desarrollados de Singapur, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. La cartera de Ascendas Reit incluye parques empresariales y científicos, propiedades de oficina suburbana, propiedades industriales de altas especificaciones, propiedades de la industria ligera, centros de logística y distribución y desarrollos integrados, servicios y propiedades minoristas.

Estas propiedades alojan una base de arrendatarios de más de 1.450 compañías internacionales y locales de un amplio rango de industrias y actividades, como la investigación y desarrollo, ciencias de la vida, tecnología de la información, ingeniería, fabricación ligera, proveedores de servicios de logística, electrónica, telecomunicaciones, servicios de fabricación y asistencia de oficina back-room en la industria de los servicios. Los principales arrendatarios son Singtel, Stripe, DSO National Laboratories, Pinterest, DBS, CareFusion, Wesfarmers, Citibank y JPMorgan.

Ascendas Reit cotiza en varios índices. Estos son: FTSE Straits Times Index, Morgan Stanley Capital International, Inc (MSCI) Index, European Public Real Estate Association/National Association of Real Estate Investment Trusts (EPRA/NAREIT) Global Real Estate Index y Global Property Research (GPR) Asia 250. Ascendas Reit tiene una calificación de emisor de 'A3' por Moody's Investors Service.

Ascendas Reit está administrada por Ascendas Funds Management (S) Limited, una filial de propiedad total de CapitaLand Limited de cotización en Singapur, uno de los grupos de bienes raíces más diversificados de Asia.

CapitaLand Limited (CapitaLand) es uno de los mayores grupos de bienes inmuebles diversificados de Asia. Con sede y cotizando en Singapur, posee y gestiona una cartera global valorada en unos 132.500 millones de dólares singapurenses a 31 de diciembre de 2020. La cartera de CapitaLand abarca clases de bienes inmuebles diversificadas que incluyen comercial, minorista; parque empresarial, industrial y logística; desarrollo integrado, desarrollo urbano, así como alojamiento y residencial. Con presencia en más de 230 ciudades en más de 30 países, el Grupo se centra en Singapur y China como sus mercados principales, mientras sigue expandiéndose en mercados como la India, Vietnam, Australia, Europa y Estados Unidos.

CapitaLand tiene una de las mayores empresas de gestión de inversión de bienes inmuebles del mundo. Gestiona seis fondos de inversión de bienes inmuebles (REITs) y fondos empresariales así como más de 20 fondos privados. CapitaLand lanzó el primer REIT de Singapur en 2002 y hoy, su red estable de fondos REIT y fondos empresariales incluye CapitaLand Integrated Commercial Trust, Ascendas Real Estate Investment Trust, Ascott Residence Trust, CapitaLand China Trust, Ascendas India Trust y CapitaLand Malaysia Mall Trust.

CapitaLand coloca la sostenibilidad en el centro de lo que hace. Como compañía de bienes inmuebles responsable, CapitaLand contribuye al bienestar medioambiental y social de las comunidades en las que opera, ya que ofrece valor económico a largo plazo a sus partes implicadas.

Nota importante

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Se recomienda no depositar una excesiva confianza en estas declaraciones prospectivas, que se basan en la actual visión de la dirección en cuanto a futuros eventos. Ni Ascendas Funds Management (S) Ltd ni ninguna de sus filiales, asesores o representantes tendrán responsabilidad (en negligencia o cualquier otra cosa) de cualquier pérdida que surja, ya sea directa o indirecta, del uso de, confianza en o distribución de este comunidado de prensa o su contenido o cualquier cosa que surja en relación con este comunicado. La actuación pasada de Ascendas Reit no es indicativa del rendimiento futuro. La lista de las unidades en Ascendas Reit ("Unidades") en la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) no garantiza un mercado líquido para las unidades. Este comunicado es puramente informativo y no constituye una invitación u oferta para adquirir, comprar o suscribirse para las unidades. Para ver la nota completa, haga clic aquí [https://drive.google.com/file/d/18JXb54lb4A3cXtHMwoPtMJmX7CT...].

