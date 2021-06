Ascensores PVE mejora la calidad de vida y la accesibilidad en viviendas

Los ascensores pueden tener grandes ventajas para mejorar la vida de muchas personas, sobre todo para aquellas personas con movilidad reducida derivado por enfermedades o por la edad. Hay opciones muy buenas para solventar esté gran problema de la sociedad, como los ascensores individuales, que pueden facilitar drásticamente la movilidad de personas

Los ascensores son fundamentales en cualquier comunidad o vivienda unifamiliar para poder mejorar cualquier tipo de desplazamiento entre plantas. Sin duda trae muchas ventajas que mejorarán la vida actual, pero también es un proyecto a largo plazo.

Muchas veces se adquieren viviendas con diferentes niveles o plantas, o bien un piso en un bloque que no cuenta con ascensor, ya en muchas ocasiones no piensas en las dificultades que puede conllevar esto con una edad más avanzada, ya que poco a poco con el paso de tiempo, vas teniendo más problemas de movilidad ligado a la edad, que reducen drásticamente la actividad, por lo que subir escaleras se convierte en una autentica odisea con la que hay que lidiar diariamente para poder llegar a un domicilio.

Esto provoca que muchas personas de la tercera edad queden aisladas en sus domicilios ante la imposibilidad de no poder ni ascender ni descender las escaleras, o bien en algunas viviendas unifamiliares donde no pueden llegar a partes de sus casas porque tienen un claro impedimento: las escaleras.

En Madrid hay 43.000 edificios de hasta de 5 plantas que no disponen de ascensor. La cifra aumenta en 100.000 bloques en toda la Comunidad de Madrid. Muchos son los motivos por el que los propietarios deciden no invertir en un ascensor, aunque esto supusiera una mejora en su calidad de vida.

¿Por qué se decide no instalar un ascensor?

Lo primero de todo, es que muchos edificios son de construcción antigua y apenas disponen de espacio para poder instalar un ascensor convencional con todo lo que eso supone, ya que además del espacio que ocupa el propio ascensor y a sus diferentes mecanismos y motor, estos necesitan tanto disponer de un foso y un cuarto de máquinas.

Pese a no tener mucho espacio, en muchas ocasiones puedes recurrir a una obra de grandes dimensiones, que consta en derribar las escaleras para hacer hueco, construyéndolas de nuevo en el exterior. Esto sin duda puede llevar semanas de largas obras que pueden crear grandes molestias a las personas y vecinos, interrumpiendo la convivencia normal.

Otro gran impedimento son las derramas de la comunidad, ya que el consumo y gasto eléctrico con ascensores convencionales aumenta de manera desmesurada la factura de la luz, provocando en muchas ocasiones grandes conflictos entre comunidades y que los vecinos o propietarios de las viviendas tengan que soportar gastos, que, en muchas ocasiones, suponen un gran esfuerzo económico para muchas familias.

Así pues, para mejorar la vida a muchas personas con movilidad reducida o/y personas de la tercera edad, pero evitando grandes obras que provoquen un profundo descontento entre los propietarios, así como evitar grandes gastos en la factura eléctrica debido a los elevados costes eléctricos que supone un ascensor convencional, hay alternativas en el mercado, que además son sostenibles con el medio ambiente, con una instalación rápida y, además, sin aumentar la factura de la luz: son los ascensores por aire.

Los ascensores neumáticos: la mejor alternativa

Los ascensores neumáticos son una alternativa perfecta para todos los supuestos nombrados anteriormente. No hace falta tener grandes espacios debido a que apenas ocupan lugar. En la gama de ascensores neumáticos PVE, existen 3 tipos de modelos diferentes adaptados para cada persona. Por ejemplo, el modelo PVE30 y PVE37 es para una sola persona y dos personas, ideal para aquellas personas de 3era edad que no pueden subir de planta en sus viviendas unifamiliares, capaz de soportar hasta 159 Kg el primero de ellos, y hasta 205KG el segundo. Y solamente ocupando un diámetro que oscila desde los 750mm a los 933mm. Pero si estos modelos resultan pequeños para sillas de ruedas o andadores, el modelo de ascensor neumático PVE 52 está diseñado para tres personas más sillas de rueda.

Por no hablar que los ascensores para chalets no necesitan ni foso ni cuarto de máquinas. Esto hace que, aparte de necesitar nuevamente menos espacio en una vivienda o comunidad, las obras se reduzcan drásticamente, haciendo que la instalación sea muy rápida, durando entre 1 a 2 días. Además, la motorización está integrada directamente en el propio ascensor, por lo que nuevamente se disminuye el espacio requerido para su instalación: los ascensores neumáticos se instalan directamente en el suelo.

Por otro lado, son sostenibles con el medio ambiente, debido a que los ascensores neumáticos funcionan con aire. De esta manera, no requieren ni aceites, ni lubricantes contaminantes con el medio ambiente. Pero, además, esto provoca que la factura eléctrica sea mucha más reducida: al funcionar con aire, los ascensores neumáticos PVE funcionan como un electrodoméstico más: al mismo tiempo que son responsables y sostenibles con el medio ambiente, también abaratan gastos y consumo eléctrico.

Los ascensores neumáticos pueden llegar a subir hasta 5 plantas: esto hace que todas aquellas viviendas tanto unifamiliares como aquellos boques de pisos que no dispongan de un ascensor por diferentes motivos, ya sea tanto por los grandes gastos eléctricos y derramas de la comunidad que pueden provocar que muchas familias y personas no puedan permitírselo, así como por la imposibilidad de espacio debido a que es un edificio antiguo lo que provocaría que una instalación de un ascensor convencional durará mucho tiempo, haciendo que la decisión final fuese no instalar un ascensor.

Los ascensores neumáticos, aparte de ser sostenibles con el medio ambiente y solventar de una manera eficaz y rápida todos los supuestos anteriores, mejoran la vida de todas aquellas personas con movilidad reducida y de tercera edad. Son la alternativa perfecta para evitar que los ancianos y personas con movilidad reducida queden aisladas en sus viviendas sin poder bajar y subir de sus domicilios o viviendas unifamiliares. Esto puede provocar grandes problemas en las vidas delos mayores, provocando la incomunicación con el exterior que puede conllevarle grandes problemas tanto físicos como psicológicos. Los ascensores neumáticos PVE son el arma perfecta contra todos estos casos, mejorando drásticamente la calidad de vida en tan solo 1-2 días.

