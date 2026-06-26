Asciende para conseguir más: Astronergy presenta ASTRO N7s 3.0 en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy presentó oficialmente ASTRO N7s 3.0, su último módulo solar residencial insignia, por primera vez a nivel mundial en Intersolar Europe 2026, demostrando el compromiso continuo de la compañía con el avance de las tecnologías fotovoltaicas de alta eficiencia para aplicaciones residenciales.

ASTRO N7s 3.0 adopta obleas más grandes, combinadas con tecnologías de celdas de medio corte y encapsulado de alta densidad, para maximizar el aprovechamiento del espacio entre celdas, aumentar el área activa y mejorar aún más la eficiencia de generación de energía.

Basado en la última tecnología de celdas TOPCon 5.0 de Astronergy, ASTRO N7s 3.0 integra innovaciones como ASP, PF, SNOP, optimización de la pasivación del emisor y pasivación con hidrógeno. Estos avances mejoran el rendimiento de la pasivación, la absorción de luz y la generación de energía bifacial. En comparación con los módulos SMBB de 455 W, ASTRO N7s 3.0 puede generar 440 kWh adicionales de electricidad verde al año, suficiente para alimentar electrodomésticos durante un mes, como 9 lavados, 17 ciclos de lavavajillas y 73 horas de televisión.

Gracias a una tecnología de interconexión flexible de alta densidad y baja tensión, el módulo presenta un diseño impecable con una mayor área activa, lo que mejora la capacidad de captación de corriente y aumenta la producción de energía. Además, esta tecnología garantiza una distribución de la tensión más uniforme y reduce significativamente el riesgo de microfisuras.

La optimización adicional de las conexiones de las cintas refuerza la unión entre las cintas y las celdas, contribuyendo a una mayor fiabilidad del módulo a largo plazo mediante materiales de encapsulación que rellenan completamente las zonas superpuestas.

Más allá de su rendimiento, el ASTRO N7s 3.0 está diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas solares residenciales estéticamente atractivos para tejados. Con un diseño completamente negro de 20BB, cristal estético, película negra de redireccionamiento de luz (LRF-B) y sin puntos de conexión visibles, el módulo se integra a la perfección con la arquitectura moderna de los tejados.

El módulo también ofrece ventajas prácticas durante la instalación. Su diseño ligero y compacto permite que una sola persona lo transporte e instale, lo que lo hace altamente adaptable a tejados residenciales con espacio de instalación limitado.

Para proporcionar un rendimiento fiable en diversos entornos, el ASTRO N7s 3.0 ofrece mayor resistencia al calor húmedo, mejor resistencia a la corrosión y protección verificada contra la niebla salina. Además, ha superado la prueba de granizo de 35 mm y ha alcanzado una capacidad de carga mecánica de +6000 Pa/-4000 Pa.

Con una garantía de producto de 25 años y una garantía de potencia lineal de 30 años, el ASTRO N7s 3.0 limita la degradación durante el primer año a ≤1 % y la degradación anual a ≤0,4 % posteriormente, lo que garantiza un rendimiento energético a largo plazo.

Fabricado mediante un proceso de baja temperatura con cero emisiones VOC y un consumo energético reducido, el ASTRO N7s 3.0 también refuerza el compromiso de Astronergy con la fabricación sostenible y un futuro con bajas emisiones de carbono.

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