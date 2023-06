ASCO 2023: Dragonfly Therapeutics presentará los resultados de fase 1 de la monoterapia con DF1001

(Información remitida por la empresa firmante)

-Dragonfly Therapeutics presentará los resultados de fase 1 de la monoterapia con DF1001 en la reunión anual ASCO 2023

Una presentación oral titulada "Estudio de fase 1/2 de DF1001, un TriNKET® inmunomodulador dirigido contra HER2, en pacientes con tumores sólidos avanzados: Fase 1 DF1001 Resultados del escalado de dosis en monoterapia" será ofrecida por Howard Safran, MD durante ASCO Developmental Therapeutics - Immunotherapy Session el 4 de junio.

WALTHAM, Mass., 2 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., compañía biotecnológica en fase clínica que desarrolla inmunoterapias novedosas, ha anunciado hoy una presentación oral de los resultados de la Fase 1 de escalada de dosis en monoterapia de DF1001 programada para el domingo 4 de junio, de 11:45 a 11:57 a.m. La presentación tendrá lugar en el Arie Crown Theater del McCormick Place Convention Center de Chicago para la Reunión Anual ASCO 2023. La presentación, ASCO Abstract 2508, correrá a cargo de Howard P. Safran, MD, Jefe de Hematología/Oncología del Lifespan Cancer Institute y Director Médico del Brown University Oncology Group. El Dr. Safran es investigador principal en el ensayo clínico de fase 1/2 del DF1001 TriNKET®, un estudio pionero en humanos que explora la seguridad, tolerabilidad y actividad biológica y clínica preliminar de DF1001, una inmunoterapia dirigida contra HER2 en pacientes con tumores sólidos avanzados.

"Estamos impacientes por presentar los resultados de nuestro estudio de fase 1 DF1001 en ASCO", declaró el Dr. Joseph Eid, Presidente de Investigación y Desarrollo de Dragonfly Therapeutics. DF1001 es el primer TriNKET inmunomodulador de su clase dirigido contra HER2, que impulsa la activación inmunitaria en tumores sólidos. DF1001 también se está evaluando en combinación con nivolumab o paclitaxel nab. Los centros de ensayo clínico están abiertos en EE.UU., Francia, Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos. Puede obtenerse más información sobre el ensayo, incluidos los criterios de elegibilidad, en: https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04143711).

Acerca de DF1001DF1001 es un candidato a fármaco de primera línea en investigación que se dirige a las células asesinas naturales (NK) y a las señales de activación de las células T para coactivar los receptores NK, donde la coestimulación de NKG2D y CD16 produce una activación distintiva y potente de las células NK. DF1001 se está evaluando en pacientes adultos para el tratamiento de tumores sólidos avanzados HER2 positivos. DF1001 se descubrió y desarrolló utilizando la plataforma TriNKET de Dragonfly. DF1001 tiene el potencial de estimular una inmunidad antitumoral eficaz en pacientes que no reúnen los requisitos o no responden adecuadamente a las terapias actuales. DF1001 es el más avanzado de una serie de TriNKETs que Dragonfly está desarrollando para hacer frente a las grandes necesidades no cubiertas de los pacientes en una amplia gama de enfermedades.

Acerca de DragonflyDragonfly Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias que utilizan su novedosa tecnología para aprovechar el sistema inmunitario del organismo y ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes. Además de sus activos clínicos en propiedad absoluta y múltiples activos en la clínica con socios, Dragonfly cuenta con una amplia cartera de candidatos clínicos y preclínicos propios, descubiertos mediante su plataforma patentada, que avanzan hacia la fase clínica, así como colaboraciones productivas con Merck, AbbVie, Gilead y Bristol Myers Squibb en una amplia gama de enfermedades.

