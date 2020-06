COMUNICADO: ASEAN usará el sitio web visitseasia.travel como plataforma oficial para las noticias sobre turismo y COVID-19

El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia comenzará a publicar actualizaciones especiales sobre el COVID-19 y noticias sobre asesoramiento en viajes en visiteasia.travel.

JAKARTA, Indonesia, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Los países ASEAN han acordando maximizar sus servicios de redes digitales compartidos como medio para divulgar información sobre el manejo del COVID-19 y la promoción de turismo en los Estados miembro de ASEAN a través de una sola puerta de enlace. Todas las actualizaciones sobre viaje, turismo y medidas para combatir la pandemia de COVID-10 del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia podrán encontrarse pronto en visiteasia.travel.

La decisión llegó tras una propuesta del actual presidente de ATTCT, Malasia, para maximizar un sitio web compartido de turismo ASEAN para divulgar actualizaciones sobre el COVID-19 durante una "Special Video Conference Meeting of the ASEAN Tourism Communication Team (ATCCT) on the Coronavirus Disease (COVID-19)" el 4 de junio de 2020.

El contenido que se publicará en visiteasia.travel incluirá contenido de viajes relativos al COVID-19, incluyendo estadísticas, noticias de asesoramiento sobre viajes, esfuerzos de mitigación, nuevas políticas, historias de éxito de cada estado miembro en la gestión del COVID-19.

Durante el encuentro, el director de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Turismo y Economía Creativa (MoTCE) y director de la Delegación Indonesia, Candra Negara, dijo que el enfoque de todos los Estados miembro de ASEAN es restaurar la confianza de los turistas en la limpieza y seguridad de los destinos ASEAN.

"La comunidad mundial quiere saber: qué estrategias se están desarrollando para gestionar el COVID-19 por AMS y qué esfuerzos se han desarrollado por las partes implicadas en el turismo en cada estado y ASEAN para afrontar la nueva normalidad en el turismo", dijo el director Candra.

En cuanto a la decisión para adoptar un enfoque de "una puerta de enlace", Agustini Rahayu, director del Gabinete de Comunicación para MoTCE, dijo: "La gestión de Indonesia del COVID-19 está guiada por la Regulación n.º 10 de 2019 del Ministerio de Turismo en cuanto a gestión de la crisis. En este esfuerzo, analizamos el impacto de la crisis, seguido de acciones. Incluye la mejora de calidad de comunicación, la introducción de servicios para reasegurar a los turistas y el despliegue de recursos humanos y digitales del turismo y la economía creativa para abordar la crisis".

Siguiendo este enfoque, el gobierno indonesio ha ofrecido el sitio web covid19.go.id, que está gestionado por la Fuerza de Trabajo Nacional como fuente oficial de los datos del COVID-19 en Indonesia. Específicamente, para el sector del turismo y la economía creativa, MoTCE también ofrece actualizaciones regulares relativas al COVID-19 para el micrositio pedulicovid19.kemenparekraf.go.id.

Además del despliegue de recursos digitales y de comunicación, el gobierno indonesio, a través del Ministerio de Salud, ha emitido también varios protocolos de salud para varios sectores publicados en papel y formato electrónico (móvil y escritorio) como una tarjeta sanitaria para turistas.

La decisión de unirse al plan de información de "una puerta de enlace" reafirma el papel de Indonesia en el "Plan Estratégico de Turismo de ASEAN 2016-2025" y el desarrollo de la estrategia de turismo digital de Indonesia sacado adelante por la Ministra de Turismo y Economía Creativa Angela Tanoesoedibjo durante un "encuentro especial de ministros de turismo de ASEAN " el 19 de abril de 2020.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1179467/ASEAN_Tourism_Minis... [https://mma.prnewswire.com/media/1179467/ASEAN_Tourism_Minis...]

