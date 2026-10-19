Las aseguradoras de daños y responsabilidad civil pierden terreno: Hyland for Guidewire les devuelve agilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las aseguradoras de daños y responsabilidad civil (P&C) pierden terreno debido a la fragmentación: Hyland for Guidewire les devuelve agilidad, capacidad de escala y perspectivas basadas en IA

Las aseguradoras pierden tiempo, clientes e ingresos debido a sistemas de contenido fragmentados que obligan a los peritos, suscriptores y equipos de facturación a buscar información en repositorios inconexos, en lugar de centrarse en impulsar el negocio.

Hyland para Guidewire ofrece una integración de fácil implementación con los sistemas centrales de seguros de Guidewire (incluidos Guidewire ClaimCenter, PolicyCenter y BillingCenter), lo que elimina los silos, acelera las operaciones y crea la base de contenido necesaria para la modernización mediante inteligencia artificial.

Las aseguradoras de ramos generales (P&C) ahora pueden consolidar el contenido fragmentado, reducir los costes de implementación y habilitar la automatización inteligente sin necesidad de realizar migraciones; todo ello manteniendo el uso de Guidewire.

CLEVELAND, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El sector asegurador se encuentra en un punto de inflexión: las expectativas de los clientes aumentan, los requisitos normativos son constantes y la inteligencia artificial está transformando el panorama competitivo. Sin embargo, las aseguradoras de daños y responsabilidad civil (P&C, por sus siglas en inglés) siguen atrapadas en la ineficiencia: los peritos deben buscar documentos en sistemas inconexos, los suscriptores pierden tiempo en procesos manuales en lugar de dedicarse a la suscripción de riesgos, y los equipos de facturación gestionan los cobros sin una visión centralizada. Estas operaciones fragmentadas y aisladas suponen una pérdida de tiempo y dinero, y, en última instancia, repercuten negativamente en la experiencia del cliente.

Por este motivo, Hyland ha anunciado hoy Hyland for Guidewire, un conjunto de integraciones en la nube listas para implementar, validadas por Guidewire y disponibles en Guidewire Marketplace. Estas soluciones conectan Content Innovation Cloud™ con las aplicaciones principales de Guidewire para el sector asegurador (Guidewire ClaimCenter, PolicyCenter y BillingCenter), proporcionando a las aseguradoras de ramos generales (P&C) la base de contenido unificada que necesitan para operar con mayor rapidez, inteligencia y capacidad de escalado.

Las aseguradoras P&C que utilizan Guidewire están modernizando su forma de operar; sin embargo, a menudo lo hacen sobre bases de gestión de contenidos fragmentadas que, a la larga, ralentizan su actividad, señaló Kathy Hrach, vicepresidenta de gestión de productos de seguros en Hyland. En colaboración con Guidewire, estamos resolviendo esta carencia crítica, proporcionando a las aseguradoras las soluciones tecnológicas que necesitan, sin tener que recurrir a costosas y lentas migraciones de contenidos ni a desarrollos a medida. Esta integración tiene como objetivo eliminar los obstáculos en cada etapa de los procesos de gestión de siniestros, suscripción y facturación, permitiendo así que nuestros clientes del sector asegurador se centren en lo verdaderamente importante: tomar decisiones rápidas y acertadas, y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Romper la trampa de la fragmentación

Hyland for Guidewire es un conjunto de integraciones validadas y preconfiguradas que reduce el tiempo, el coste y la complejidad del desarrollo a medida. Mediante el uso de Hyland Content Federation Service, la integración conecta a los clientes que utilizan OnBase en sus propias instalaciones con Content Innovation Cloud y las aplicaciones de Guidewire, sin necesidad de migrar el contenido. Esto permite que los ajustadores de siniestros, los suscriptores y los equipos de facturación accedan de inmediato a los documentos y datos que necesitan, sin tener que abandonar la interfaz de Guidewire.

Los resultados son transformadores:

Resolución más rápida de siniestros : Gracias al acceso centralizado a los documentos de los siniestros, las imágenes de respaldo, la correspondencia y la información de las pólizas dentro de ClaimCenter, los tramitadores pueden resolver los siniestros con mayor rapidez, reducir los tiempos de ciclo y mejorar la experiencia del cliente.

: Gracias al acceso centralizado a los documentos de los siniestros, las imágenes de respaldo, la correspondencia y la información de las pólizas dentro de ClaimCenter, los tramitadores pueden resolver los siniestros con mayor rapidez, reducir los tiempos de ciclo y mejorar la experiencia del cliente. Suscripción optimizada : Los suscriptores acceden al contexto completo de la póliza, junto con toda la documentación de respaldo, las imágenes y los datos históricos, directamente desde PolicyCenter. Las decisiones de suscripción pueden tomarse con mayor agilidad y mejor información, lo que permite gestionar un mayor volumen de negocio y mejorar la rentabilidad.

: Los suscriptores acceden al contexto completo de la póliza, junto con toda la documentación de respaldo, las imágenes y los datos históricos, directamente desde PolicyCenter. Las decisiones de suscripción pueden tomarse con mayor agilidad y mejor información, lo que permite gestionar un mayor volumen de negocio y mejorar la rentabilidad. Transacciones eficientes para el asegurado: Los equipos de facturación disponen de una visión centralizada de las comunicaciones con los clientes, el historial de pagos y la documentación de las pólizas, sin necesidad de recurrir a procesos manuales. Los usuarios de BillingCenter pueden acceder a toda la información que necesitan —incluidas pólizas, decisiones sobre siniestros y correspondencia— a través de una única interfaz.

En lugar de imponer una migración de contenido costosa y que consume mucho tiempo, Hyland for Guidewire utiliza el servicio Content Federation Service para crear una visión unificada del contenido en todos los sistemas. Ya sea que las aseguradoras utilicen Hyland OnBase en sus propias instalaciones (on-premises), en la nube o en ambos entornos, Hyland for Guidewire salva la brecha existente sin la carga que supone una migración de contenido.

El camino a seguir: el contenido como estrategia competitiva

Para las aseguradoras P&C que utilizan o están considerando Guidewire, el mensaje es claro: la modernización de la infraestructura de contenidos no es opcional. Es el cimiento de las operaciones aseguradoras modernas.

Las aseguradoras que consolidan contenido fragmentado, unifican el acceso e implementan automatización basada en IA operarán con mayor rapidez, reducirán sus gastos y competirán de manera más eficaz.

Hyland para Guidewire está disponible a partir de hoy en Guidewire Marketplace. Visite a Hyland en el evento Guidewire Connections, del 26 al 29 de octubre, en el expositor CM-G3. Para obtener más información sobre sus funcionalidades, su implementación y cómo evaluar si se ajusta a las necesidades de su organización, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es líder en inteligencia de contenidos y automatización, y ayuda a las organizaciones a transformar su contenido empresarial en inteligencia bajo gobernanza, lo que acelera la toma de decisiones y el rendimiento del negocio. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo —incluidas muchas de las que integran la lista Fortune 100—, la plataforma abierta de Hyland utiliza inteligencia artificial para convertir contenidos, datos y procesos en un contexto fiable. Esto permite que personas, aplicaciones y agentes automaticen el trabajo en el marco de una empresa basada en agentes (agentic enterprise) impulsada por contenidos. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios: Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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