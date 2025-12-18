Así evoluciona el marketing en Euskadi; la visión del CEO de LoDigitalizo - LoDigitalizo & Marketing

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

“El futuro del marketing en Euskadi pasa por la personalización, la tecnología y la integración inteligente de la IA”

LoDigitalizo, agencia especializada en marketing digital en Bilbao, cumple tres años como proyecto consolidado y suma ya nueve años de experiencia real en el sector. Con un enfoque centrado en estrategia, automatización, diseño web en Bilbao y adopción inteligente de tecnología, la agencia trabaja con empresas de distintos sectores tanto en Euskadi como en el resto del Estado.

En esta entrevista, su CEO Gonzalo Suárez comparte su visión sobre el presente y el futuro de la digitalización en Euskadi, el papel de la inteligencia artificial en las empresas y la evolución metodológica que ha permitido a LoDigitalizo posicionarse como un referente local en marketing digital en Bilbao.

“En Euskadi no falta tecnología; falta un modelo. Nuestro trabajo es dar ese modelo a las empresas”.

LoDigitalizo cumple tres años como agencia, aunque con un recorrido previo en el sector de casi una década. ¿Cómo describirías la evolución del proyecto?

Durante estos tres años hemos consolidado algo que veníamos detectando desde mucho antes: las empresas vascas tienen tecnología, recursos y procesos muy sólidos, pero necesitan acompañamiento para saber cómo integrar esa tecnología en su día a día sin perder su manera de trabajar. LoDigitalizo nace precisamente para resolver eso.

Partimos del marketing digital en Bilbao, del diseño web en Bilbao y de la comunicación digital, pero muy pronto entendimos que las empresas necesitaban algo más profundo: estructura, metodología, orden y una visión realista de la digitalización.

“El origen de nuestra metodología está en una idea simple: la tecnología solo funciona cuando está bien integrada”.

El proyecto surge de experiencias previas y de la observación directa del tejido empresarial vasco. ¿Cómo se gesta la metodología que aplicáis hoy?

Mucho antes de fundar LoDigitalizo ya trabajaba con procesos, datos y tecnología. Al profesionalizar un canal de YouTube hace años, entendí que lo importante no era la herramienta, sino cómo la integras dentro de un flujo de trabajo.

Ese aprendizaje lo trasladamos después a empresas industriales, sanitarias y de servicios en Euskadi. El patrón era claro: no faltaban herramientas digitales ni soluciones de marketing digital en Bilbao, faltaba criterio y orden.

De ahí nace nuestra metodología actual: entender el proceso, automatizar y solo después aplicar inteligencia artificial. En ese orden.

“Nuestro propósito es integrar IA sin humo, sin exageraciones y con impacto real en las empresas de Euskadi”.

En los últimos meses habéis empezado a integrar IA en diferentes proyectos. ¿Qué diferencia vuestro enfoque del resto del mercado?

Que no empezamos por la herramienta. Empezamos por el proceso.

La IA tiene sentido cuando ya existe una base sólida: tareas definidas, flujos claros y objetivos bien establecidos. Cuando se hace al revés, se genera ruido. Cuando se hace bien, se genera impacto real, tanto en procesos internos como en áreas como el marketing digital en Bilbao o el diseño web en Bilbao.

Nuestro enfoque es muy claro: entender, automatizar, aplicar IA.

“La personalización del servicio es, probablemente, nuestro mayor sello de identidad”.

Una parte importante de vuestro modelo es la personalización. ¿Qué significa eso dentro de LoDigitalizo?

Significa que no creemos en soluciones genéricas. Cada empresa en Euskadi tiene su propia cultura, su forma de trabajar y sus ritmos. Nuestro papel no es imponer un modelo estándar de marketing digital en Bilbao, sino adaptar la estrategia digital —incluido el diseño web en Bilbao y los procesos tecnológicos— a la realidad concreta de cada cliente.

“Estamos implantando nuevas tecnologías en proyectos reales: industria, salud, restauración y silver economy”.

¿En qué tipo de proyectos estáis trabajando actualmente?

Trabajamos con empresas industriales, sanitarias, tecnológicas, educativas y de servicios. Algunos ejemplos relevantes son:

Satlantis, empresa vasca referente en tecnología espacial, donde apoyamos la mejora de procesos y automatizaciones orientadas a eficiencia y calidad.

BEAZ – Silver Economy, asesorando en ordenación de procesos, automatización y adopción segura de IA en entornos sensibles.

Un proyecto educativo confidencial con alto potencial de transformación.

Proyectos de optimización de emisiones y eficiencia energética mediante IA.

Y muchas empresas locales que buscan implantar marketing digital en Bilbao, diseño web en Bilbao y automatizaciones con criterio y sin promesas vacías.

“Euskadi necesita un modelo propio de adopción de IA, hecho desde aquí”.

¿Cómo ves el futuro inmediato en Euskadi?

2026 marcará un punto de inflexión. Muchas empresas van a verse obligadas a integrar IA, tanto por competitividad como por la normativa europea. Pero la clave será hacerlo con método y no siguiendo modas.

Desde LoDigitalizo queremos contribuir a crear un modelo vasco de adopción de IA: práctico, seguro y alineado con nuestra cultura industrial, aplicado tanto a procesos internos como al marketing digital en Bilbao.

“El futuro de LoDigitalizo pasa por crecer sin perder el detalle, la personalización ni el método”.

¿Cómo ves la evolución de la agencia a medio plazo?

Queremos crecer, sí, pero sin perder nuestra esencia. No buscamos ser una agencia que hace de todo, sino reforzar lo que mejor sabemos hacer: marketing digital en Bilbao bien ejecutado, diseño web en Bilbao con criterio, procesos claros y tecnología aplicada con método.

Nuestro objetivo es consolidar un modelo propio, desarrollado desde Bilbao, que aporte valor real y ayude a transformar empresas de forma sostenible.

