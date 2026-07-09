Así ha evolucionado WAH Show hasta el cierre de su quinta temporada

Temporada 5 WAH Show - WAH Show Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio 2026.- Lo que comenzó como una apuesta por cambiar las reglas del entretenimiento es hoy una de las experiencias mejor valoradas del mundo. Antes de iniciar una nueva etapa, WAH repasa la evolución que ha marcado su historia

El próximo 25 de julio, WAH bajará el telón de su quinta temporada tras cinco años de evolución constante, en los que ha pasado de ser un espectáculo a convertirse en uno de los grandes referentes del entretenimiento en Europa. Cinco temporadas después, WAH ya no es el mismo que abrió sus puertas por primera vez. Y esa era precisamente la idea.



La historia de WAH comenzó mucho antes de su estreno. En 2015 nació Music Has No Limits (MHNL), una producción revolucionaria creada por dos fundadores procedentes de mundos muy distintos que rompió las reglas del espectáculo tradicional. Gracias a su presencia en grandes eventos corporativos, convenciones y escenarios icónicos de todo el mundo —desde el Lincoln Center de Nueva York hasta los Carnavales de Venecia—, MHNL consolidó una filosofía artística que años después dio lugar a WAH Show: una experiencia de gran formato donde música, gastronomía y emoción conviven en un mismo lugar. Desde su llegada a IFEMA Madrid, cada temporada ha supuesto una oportunidad para evolucionar y sorprender al público.



WAH nació también con un universo narrativo propio. En él, la Nación Omega había prohibido la música y WAH se convertía en el último reducto donde todavía podía celebrarse. Ese relato trascendió el escenario con acciones como la icónica falsa portada de El Mundo anunciando la prohibición de la música y, más tarde, una segunda portada bajo el mensaje: "Después de prohibir la música, ahora amenazan con cerrar WAH". Cinco temporadas después, la historia ha demostrado lo contrario: WAH sigue creciendo y demostrando que siempre habrá un lugar donde celebrar la música.



Uno de los mayores hitos llegó con la tercera temporada, cuando la construcción de las futuras instalaciones del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 obligó a trasladar la experiencia a un nuevo espacio. Lejos de ser una simple mudanza, WAH aprovechó la oportunidad para reinventar su entorno con una inversión superior a 20 millones de euros, más de 5.000 m completamente rediseñados, un nuevo Food Hall, un teatro de mayor formato, tecnología de última generación y la ya icónica fachada presidida por un piano gigante.



Hoy, más de medio millón de espectadores han vivido la experiencia, consolidando a WAH como una de las propuestas de ocio más relevantes de Madrid. Además, el espacio se ha convertido en escenario de grandes eventos corporativos y colaboraciones con algunas de las principales marcas nacionales e internacionales. A ello se suma el reciente reconocimiento de Tripadvisor, que sitúa a WAH entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo, mientras MHNL continúa llevando su sello artístico a grandes eventos internacionales.



Con el cierre de temporada cada vez más cerca, WAH afronta las últimas oportunidades para disfrutar de una edición que ha seguido dejando huella antes de dar paso a una nueva temporada. Las funciones estarán disponibles hasta el 25 de julio, con entradas desde 41 €, experiencias VIP, opciones para grupos, empresas y celebraciones, además de la Tarjeta Regalo WAH, disponibles en www.wahshow.com.





Emisor: WAH Show Madrid

Nombre contacto: María Fernanda Flores

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467