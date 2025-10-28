Así funciona Co-CEO, la nueva forma de acelerar empresas en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Por primera vez en España, una red de altos directivos se pone al servicio de startups y pymes para acompañarlas con un plan de trabajo diseñado a medida de sus necesidades

Madrid, 28 de octubre.- Así funciona Co-CEO, una iniciativa impulsada por Canal CEO, junto a Juan Sevillano, experto en el sector startup, CBO e inversor en TripResale, y exdirectivo de Amazon, Microsoft y Yahoo!.



Co-CEO propone una fórmula inédita: conectar a pymes y startups con directivos que están liderando grandes compañías.



A través de un acompañamiento ejecutivo 1:1, los Co-CEOs ayudan a definir objetivos, revisar estrategias, acceder a capital y profesionalizar procesos. No es una mentoría al uso, sino un programa de acompañamiento ejecutivo directo, donde cada empresa trabaja junto a un directivo que aporta tiempo, criterio y visión de negocio.



"Ojalá en su día hubiese tenido una oportunidad así; me habría ayudado a tomar decisiones en momentos muy complicados", afirma Loli Requelme, Directora General del Grupo La Mafia.



"Aprender de los errores de otros siempre es una buena forma de agilizar el proceso", coinciden varios de los líderes que se han sumado al proyecto.



Un ecosistema en madurez que necesita acompañamiento

Según el Spain Tech Ecosystem Report, el valor del ecosistema español de startups supera los 110.000 millones de euros, el doble que en 2020. Sin embargo, menos de la mitad de las nuevas empresas supera los cinco años de vida, y muchas pymes apenas crecen por encima de la rentabilidad mínima.



"Sabemos que el reto más importante de las empresas es crecer de forma sólida. Co-CEO nace con el objetivo de favorecer ese crecimiento de pymes, startups", explica Noemí Boza, socia directora de Más Cuota y editora de Canal CEO.



Por su parte, Juan Sevillano añade: "El ecosistema emprendedor español está lleno de talento, pero falta acompañamiento ejecutivo para transformar esa energía en resultados visibles. Co-CEO aporta esa mirada estratégica que conecta visión y ejecución".



El panel de Co-CEOs reúne a altos directivos que representan la diversidad y la excelencia del tejido empresarial español.



En el ámbito financiero y tecnológico, participan Beatriz Giménez (PayPal Iberia) y Javier Sierra (AresBank).



En gran consumo, retail, restauración y hospitalidad, se suman Rosa Carabel (Grupo EROSKI), José Ángel Preciados (ILUNION Hotels), Loli Requelme (Grupo La Mafia), Bruno González Calvo (Grosso Napoletano) y Josep Graells March (Vallformosa).



Desde la innovación, el marketing y la transformación digital, aportan su conocimiento Juan Luis Polo (Good Rebels), Marcos Alves (LUDA Partners & ElTenedor), María Wandosell (Sport Life Ibérica) y Armando Prados (inversor y exCEO de AIRE Ancient Baths Group).



Y en el terreno de la educación, sostenibilidad e impacto positivo, destacan Marta Muñiz Ferrer (Schiller International University) y Carlota Mateos (Rusticae, PlenEat y Ancla.life).



Completan el panel Amadeo Serra Solana (AIRE Ancient Baths Group), Óscar Herencia (MetLife) y Joan Cortés Vilardell (Grupo Emperador), directivos con sólida trayectoria internacional.



Co-CEO representa una nueva forma de acelerar el crecimiento empresarial trasladando la experiencia directiva al ecosistema emprendedor para elevar la competitividad de las pymes, generar empleo y potenciar la innovación.



