Publicado 03/11/2026 10:46

Así funciona el taller que permite diseñar sofás personalizados para hogares con mascotas

Así funciona el taller que permite diseñar sofás personalizados para hogares con mascotas
Así funciona el taller que permite diseñar sofás personalizados para hogares con mascotas - Galerías del Tresillo
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

Galerías del Tresillo incorpora corners en sus tiendas donde el asesoramiento experto y una amplia gama de tapizados de alta tecnología permiten personalizar sofás de línea premium según el estilo de vida de cada familia y sus mascotas.

Sabadell, noviembre de 2026. El sofá ideal para una casa con mascotas empieza con unas cuantas preguntas. ¿Quién lo utiliza? ¿El perro o el gato se suben a descansar? ¿Qué hábitos de limpieza hay en casa? ¿Cómo se reparte el espacio? Las respuestas ayudan a elegir desde el tejido hasta la composición. Esa es la propuesta de los nuevos Corners Pet Friendly de Galerías del Tresillo, concebidos como talleres donde dar forma a un sofá a partir de la vida que va a tener.

El equipo de marketing de la firma ha presentado esta experiencia a un grupo de influencers y medios de comunicación locales en su tienda del centro comercial Via Sabadell. Durante el encuentro, los asistentes pudieron descubrir el corner, probar sus productos y conocer cómo funciona el proceso de asesoramiento y personalización.

Todas las tiendas de Galerías del Tresillo cuentan con Corners Pet Friendly, espacios que reúnen sofás, sillones y alfombras, junto con una amplia gama de tapizados de alta tecnología para hogares que conviven con mascotas. Con asesoramiento experto, cada familia puede personalizar el tejido, el color y la composición de su sofá para adaptarlo a su espacio y estilo de vida.

Primero, conocer a la familia

El punto de partida es una conversación guiada. El equipo comercial está preparado para formular las preguntas que permiten identificar las necesidades de cada hogar y recomendar el tipo de sofá y tapizado más adecuados.

Las rutinas, la forma de descansar, el espacio disponible y la convivencia con mascotas orientan una elección que va más allá del aspecto del mueble. El cliente puede acercarse al corner con su mascota, conocer los materiales y contrastar sus preferencias con el asesoramiento del equipo.

Para recomendar un sofá necesitamos entender qué va a pasar en él: quién lo comparte, cómo se utiliza y qué necesita esa familia. Los corners nos permiten convertir esa conversación en una propuesta concreta, con el tejido y la composición que mejor encajan en su casa, explica Valentina Pizzolón, directora de Marketing de Galerías del Tresillo.

Una línea premium que se adapta a cada hogar

La personalización abarca tanto el acabado como la configuración. Además de escoger tejido y color, los clientes pueden adaptar los sofás de esta línea premium mediante diferentes composiciones, según las dimensiones del salón y sus necesidades.

La amplia gama de tapizados de alta tecnología que ofrece la firma de manera exclusiva ocupa un lugar central en el proceso. El equipo explica las características y los cuidados de cada alternativa para que la elección combine diseño, confort y facilidad de mantenimiento.

El corner de Via Sabadell incorpora también un Pet Bar, un punto de hidratación para las mascotas que acompañan a sus familias durante la visita.

Doscientas familias ya lo disfrutan en casa

La propuesta está obteniendo resultados comerciales muy positivos: más de dos centenares de familias ya disfrutan de estos sofás en sus hogares junto a sus mascotas.

Con el despliegue de los corners, Galerías del Tresillo refuerza una iniciativa comercial que reúne en un mismo espacio producto especializado, tecnología textil y configuración personalizada. Una experiencia que da contenido a su lema Más Pet Friendly, más Person Friendly y lleva la convivencia al centro del diseño del sofá.

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Emisor: Galerías del Tresillo
Contacto: Galerías del Tresillo
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