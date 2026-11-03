Así funciona el taller que permite diseñar sofás personalizados para hogares con mascotas - Galerías del Tresillo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

Galerías del Tresillo incorpora corners en sus tiendas donde el asesoramiento experto y una amplia gama de tapizados de alta tecnología permiten personalizar sofás de línea premium según el estilo de vida de cada familia y sus mascotas.

Sabadell, noviembre de 2026. El sofá ideal para una casa con mascotas empieza con unas cuantas preguntas. ¿Quién lo utiliza? ¿El perro o el gato se suben a descansar? ¿Qué hábitos de limpieza hay en casa? ¿Cómo se reparte el espacio? Las respuestas ayudan a elegir desde el tejido hasta la composición. Esa es la propuesta de los nuevos Corners Pet Friendly de Galerías del Tresillo, concebidos como talleres donde dar forma a un sofá a partir de la vida que va a tener.

El equipo de marketing de la firma ha presentado esta experiencia a un grupo de influencers y medios de comunicación locales en su tienda del centro comercial Via Sabadell. Durante el encuentro, los asistentes pudieron descubrir el corner, probar sus productos y conocer cómo funciona el proceso de asesoramiento y personalización.

Todas las tiendas de Galerías del Tresillo cuentan con Corners Pet Friendly, espacios que reúnen sofás, sillones y alfombras, junto con una amplia gama de tapizados de alta tecnología para hogares que conviven con mascotas. Con asesoramiento experto, cada familia puede personalizar el tejido, el color y la composición de su sofá para adaptarlo a su espacio y estilo de vida.

Primero, conocer a la familia

El punto de partida es una conversación guiada. El equipo comercial está preparado para formular las preguntas que permiten identificar las necesidades de cada hogar y recomendar el tipo de sofá y tapizado más adecuados.

Las rutinas, la forma de descansar, el espacio disponible y la convivencia con mascotas orientan una elección que va más allá del aspecto del mueble. El cliente puede acercarse al corner con su mascota, conocer los materiales y contrastar sus preferencias con el asesoramiento del equipo.

Para recomendar un sofá necesitamos entender qué va a pasar en él: quién lo comparte, cómo se utiliza y qué necesita esa familia. Los corners nos permiten convertir esa conversación en una propuesta concreta, con el tejido y la composición que mejor encajan en su casa, explica Valentina Pizzolón, directora de Marketing de Galerías del Tresillo.

Una línea premium que se adapta a cada hogar

La personalización abarca tanto el acabado como la configuración. Además de escoger tejido y color, los clientes pueden adaptar los sofás de esta línea premium mediante diferentes composiciones, según las dimensiones del salón y sus necesidades.

La amplia gama de tapizados de alta tecnología que ofrece la firma de manera exclusiva ocupa un lugar central en el proceso. El equipo explica las características y los cuidados de cada alternativa para que la elección combine diseño, confort y facilidad de mantenimiento.

El corner de Via Sabadell incorpora también un Pet Bar, un punto de hidratación para las mascotas que acompañan a sus familias durante la visita.

Doscientas familias ya lo disfrutan en casa

La propuesta está obteniendo resultados comerciales muy positivos: más de dos centenares de familias ya disfrutan de estos sofás en sus hogares junto a sus mascotas.

Con el despliegue de los corners, Galerías del Tresillo refuerza una iniciativa comercial que reúne en un mismo espacio producto especializado, tecnología textil y configuración personalizada. Una experiencia que da contenido a su lema Más Pet Friendly, más Person Friendly y lleva la convivencia al centro del diseño del sofá.

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