Así llega el Star Princess; el barco más esperado del 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de octubre de 2025.-

Princess alcanza un nuevo hito con el Star Princess, el segundo barco de la innovadora clase Sphere, que ha superado con éxito sus pruebas marítimas en el mar Adriático. Construido en el astillero Fincantieri en Italia, este impresionante buque de 177.800 toneladas y capacidad para 4.300 pasajeros está listo para iniciar su temporada inaugural el 4 de octubre de 2025, con itinerarios por el Mediterráneo desde Barcelona.

Tecnología y sostenibilidad en alta mar

El Star Princess es el segundo barco de la flota impulsado por gas natural licuado (GNL), lo que supone un paso firme hacia la reducción de emisiones y un crucero más sostenible. Equipado con unidades de propulsión Azipod de 360º y potentes propulsores de proa, combina potencia, maniobrabilidad y eficiencia energética, garantizando una navegación fluida y segura.

El capitán Gennaro Arma, con más de 27 años de experiencia en Princess y responsable de la construcción de la clase Sphere, lideró las pruebas de mar, destacando la maniobrabilidad y el excelente rendimiento del buque. Ahora se prepara junto a 1.600 tripulantes para recibir a los primeros pasajeros este otoño.

Un diseño que marca tendencia

Con más de 1.500 camarotes con balcón, el Star Princess ofrece vistas panorámicas al mar desde la privacidad de cada estancia. Entre sus alojamientos se incluyen las exclusivas Sanctuary Collection Suites, mini-suites y camarotes con balcón, todos diseñados para combinar elegancia, confort y modernidad.

Entre sus espacios más destacados se encuentran: The Dome, un espacio de entretenimiento y relajación inspirado en la Riviera, con proyecciones y espectáculos inmersivos. The Arena, el teatro más avanzado tecnológicamente de Princess hasta la fecha. The Piazza, corazón arquitectónico del barco con ventanales del suelo al techo y un diseño de curvas espectaculares. Spellbound by Magic Castle, una experiencia de speakeasy inmersivo fruto de la colaboración con el mítico club de magia de Hollywood.

Además, los pasajeros podrán elegir entre 30 bares y restaurantes de autor, con menús diseñados para sorprender en cada velada, y una amplia oferta de actividades, espectáculos y propuestas de bienestar que reflejan la evolución de Princess hacia un lujo contemporáneo.

Una temporada inaugural inolvidable

Tras su debut en el Mediterráneo, el Star Princess iniciará una variada programación de itinerarios por el Caribe, el Canal de Panamá y Alaska. En 2026 navegará por Alaska, convirtiéndose en el primer barco de la clase Sphere en surcar estas aguas, con cruceros de 8 días por el Pasaje Interior desde Seattle y salidas desde otros puertos base como Vancouver, Whittier, San Francisco y Los Ángeles.

La temporada 2027 promete aún más, con itinerarios diseñados para acercar a los pasajeros a la esencia de Alaska: glaciares imponentes, fauna salvaje, cultura local y experiencias auténticas tanto en tierra como a bordo.

Princess: innovación y tradición

El lanzamiento del Star Princess consolida a Princess como una de las navieras líderes en el mundo, capaz de unir innovación tecnológica, diseño vanguardista y la hospitalidad que caracteriza a su tripulación. Con este nuevo buque, la compañía refuerza su compromiso de ofrecer experiencias que combinan lujo, sostenibilidad y descubrimiento en destinos únicos alrededor del mundo.

El Star Princess ya tiene sus viajes inaugurales disponibles. Los cruceros en el nuevo Star Princess son una oportunidad única para ser parte del debut de un barco que marcará un antes y un después en la historia de Princess.

Contacto

Emisor: Mundomar Cruceros

Contacto: Mundomar Cruceros

Número de contacto: 912901845