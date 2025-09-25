Así es el menú ejecutivo con sello Michelin de Benares Madrid para mediodías exigentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2025.- Benares Madrid, único restaurante indio de la Guía Michelin en España, presenta su Menú Ejecutivo Thali: una propuesta pensada para quienes buscan una pausa de mediodía ágil, cuidada y con todo el sabor de la alta cocina india en pleno Chamberí

En Chamberí, Benares Madrid propone una pausa de mediodía con firma propia a través del Menú Thali. Es su formato ejecutivo, disponible de lunes a viernes, que condensa su cocina india contemporánea en un servicio ágil y bien medido. El restaurante figura en las guías Michelin y Repsol, pero aquí el reconocimiento se traduce en comer bien, a buen ritmo y con coherencia.



La lógica del Menú Thali

El Menú Thali organiza la comida en bandeja, de un vistazo. Primero, un principal a elegir entre seis preparaciones; Butter Chicken, Verdura Masala, Aloo Tikki o Coliflor, Curry Malai de pescado o Curry de pulpitos. Alrededor se encuentran cinco guarniciones que equilibran especias y texturas: coliflor y patatas salteadas con ajo, comino y cilantro; chaat pad de ensalada de tomate, naan recién hecho, arroz pulao y lenteja negra. El postre lo pone el Bhapa Doi, una crema de yogur perfumada con agua de azahar y un toque de chutney de temporada. Todo llega junto, sin esperas innecesarias, para que el comensal marque el ritmo.



Tiempo y medida

Quien come al mediodía suele mirar el reloj, por lo que este menú está pensado para presentar un solo pase, servicio constante y platos que no pierden temperatura. La sala, con cocina a la vista, ayuda a entender la dinámica; entra luz natural y el ambiente se mantiene tranquilo.



Un mediodía preciso

El Menú Thali resume la propuesta de Benares, que es la cocina reconocible, una técnica ajustada y tiempos a favor del comensal, pero en formato ejecutivo. Para quien aprecia una pausa breve con cocina cuidada, es una opción afinada y coherente.



Un precio ajustado para una propuesta Michelin

El Menú Thali de mediodía se ofrece por 23 € (bebida aparte), una cifra que refleja la voluntad de Benares Madrid de acercar su cocina reconocida por la Guía Michelin a un público más amplio. Se trata de un formato accesible que permite disfrutar de la gastronomía india de autor sin renunciar a la rapidez ni al equilibrio entre calidad y precio.



En el corazón de Chamberí

Benares Madrid se encuentra en calle Zurbano, 5, en pleno barrio de Chamberí. Su local combina la cocina a la vista con un ambiente luminoso y cuidado, pensado para quienes buscan una pausa gastronómica con carácter en el centro de la capital.





