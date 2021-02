Así es el negocio de uñas que facturará en 2021 más de 10 millones de euros

Hello Nails inicia su fase de expansión nacional tras consolidarse en Cataluña. La empresa, especializada en servicios de belleza para manos y pies con centros propios y red de franquicias, proyecta un crecimiento de más del 300% con respecto a 2020

Hello Nails, la marca que da nombre a sus centros especializados en el cuidado de manos y pies, inicia el nuevo año con una previsión de facturación de 10 millones de euros.



Coincidiendo con su 3º aniversario, la empresa creada por Noelia Gómez y Bélen Aventín prevé un crecimiento de más del 300% con respecto a 2020, a pesar de la situación de crisis provocada por la pandemia.



Tras consolidarse en Cataluña, Hello Nails inicia su fase de expansión en la Comunidad de Madrid, donde, para proporcionar el mejor servicio a sus franquiciados, inaugura en el mes de febrero sus oficinas y un centro de formación especializado, ubicados en el número 77 de la Calle de Jorge Juan de la capital.



Junto a esto, el primer trimestre del año acogerá la apertura de 11 nuevos centros, un centro propio en Madrid y uno en A Coruña y nueve franquicias entre Barcelona y Madrid; y a partir del mes de abril, la proyección de expansión también incluye otras ciudades españolas como Granada, Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras.



Nuevos centros propios y franquiciados que se sumarán a los más de 30 centros actuales y que contribuirán a cumplir con éxito la previsión para este 2021: 60 centros, una facturación de más de 10 millones de euros y un EBITDA del 30%.



Además, también durante el primer trimestre, Hello Nails anunciará la colaboración con una de las principales empresas de retail a nivel mundial, además del plan de crecimiento hasta el 2024, con 200 centros operativos en España y una estrategia de expansión internacional enfocada en las principales capitales europeas.



Sobre Hello Nails

Hello Nails nace en 2018 con el objetivo de cubrir la demanda de servicios especializados y de calidad en el cuidado de manos y pies. Actualmente representa uno de los conceptos de negocio que más ha crecido en los últimos años, resultado de una equilibrada suma: una acertada ubicación, la adecuada selección del personal, el uso de productos de calidad, el cumplimiento de unos procesos estandarizados, el máximo cuidado del servicio al cliente y una correcta metodología de promoción y venta de los servicios que forman parte de su oferta.



Una serie de servicios que, aunque pensados para todos los públicos, centran su atención en el segmento femenino. Y es que Hello Nails es una empresa creada por mujeres y para mujeres, centrada en cubrir no solo sus necesidades estéticas y de bienestar, sino también emocionales, a través de un ambiente relajado donde la mujer pueda desconectar de su estrés diario, centrarse en sí misma y sentirse especial.







