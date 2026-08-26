ASICS Europe amplía su alianza global con Teamwork Commerce

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, proveedor global de soluciones de venta minorista omnicanal, anunció hoy que ASICS Europe se ha unido a la creciente lista de regiones de ASICS que utilizan la plataforma Teamwork Commerce. Esta expansión refleja la continua expansión geográfica de Teamwork Commerce con ASICS, tras implementaciones exitosas en ASICS México, ASICS América, ASICS Canadá y ASICS Australia.

La creciente adopción de Teamwork Commerce en los mercados de ASICS refleja un compromiso compartido para ofrecer experiencias de venta minorista conectadas, al tiempo que se empodera a los empleados de las tiendas con herramientas modernas y eficientes.

A medida que los minoristas continúan adaptándose a las cambiantes expectativas de los clientes, las marcas priorizan estrategias de comercio unificadas y consistentes en cada punto de contacto. Al ampliar su relación con Teamwork Commerce, ASICS Europa obtiene un ecosistema de comercio y pagos flexible diseñado para respaldar operaciones de tienda fluidas, experiencias de pago más rápidas y una mayor interacción con el cliente.

Gracias a la plataforma de punto de venta (POS) móvil y las capacidades omnicanal de Teamwork Commerce, los empleados de las tiendas pueden brindar una mejor atención al cliente con transacciones más ágiles, acceso en tiempo real a la información del cliente y una mayor eficiencia operativa. La solución combinada también permite a ASICS mantener la coherencia en los mercados internacionales, adaptándose a las necesidades comerciales y preferencias de pago regionales.

"Ver cómo más regiones de ASICS siguen adoptando Teamwork Commerce junto con Adyen es una prueba de la solidez de la alianza y del valor del comercio unificado a escala global", afirmó Amber Pitman, directora global de Relaciones con el Cliente en Teamwork Commerce.

"En ASICS, nuestro objetivo es ayudar a todos a lograr una mente sana en un cuerpo sano a través del deporte y el ejercicio. Este es el pilar de todo lo que hacemos, y ofrecer excelentes experiencias de compra es una parte fundamental de este camino", afirmó Ross Singyard, vicepresidente comercial de ASICS Europa. "Al seguir invirtiendo en tecnología de venta minorista conectada con Teamwork Commerce, permitimos que nuestros equipos de tienda brinden una experiencia más fluida y personalizada a nuestros clientes, al tiempo que apoyamos el crecimiento continuo de nuestro negocio en toda Europa".

Esta expansión pone de manifiesto la constante inversión de ASICS en innovación minorista y excelencia operativa, a medida que la marca continúa construyendo un ecosistema de venta minorista conectado.

Acerca de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce es una plataforma tecnológica flexible para minoristas que incluye TPV, OMS, gestión de clientes, control de inventario e informes. Se trata de un sistema basado en la nube que evoluciona constantemente para ofrecer tecnología de vanguardia y satisfacer las necesidades del cambiante panorama minorista. Con la solución omnicanal de Teamwork, los minoristas comprenden mejor a sus clientes para ofrecer experiencias personalizadas mediante tecnología invisible. Cuenta con la confianza de importantes minoristas a nivel mundial, como UNIQLO, Acne Studios, The Row, ASICS, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers y Moose Knuckles. Más información en www.teamworkcommerce.com

Acerca de ASICS

En ASICS, nuestras cinco letras tienen significado. ASICS es un acrónimo de A nima S ana I n C orpore S ano, que significa "Mente Sana en Cuerpo Sano". Desde nuestra fundación en 1949, nuestro propósito ha sido ayudar a las personas a alcanzar una mente sana en un cuerpo sano.

Desde el principio, nuestro fundador, Kihachiro Onitsuka, comprendió que el deporte y el movimiento tenían el poder de levantar el ánimo, proyectar positividad e impulsar a las personas y a comunidades enteras. Seguimos creyendo en ello.

Y creemos que nuestro propósito es hoy más relevante que nunca. El estrés y la ansiedad alcanzan niveles récord, pero sabemos que el deporte y el movimiento pueden tener un impacto positivo. Por eso, seguimos centrados en apoyar a más personas para que se muevan y logren un bienestar mental positivo.

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