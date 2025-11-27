ASISPA presenta el Calendario Solidario GRANDES 2026: moda y cultura para paliar la Soledad no Deseada

José Ortega Cano, Ana Adame, Ana Martín y Manu Sánchez. - ASISPA

Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

Gala presentación Calendario Solidario Grandes 2026: 2 de diciembre de 2025, de 10:30 a 14:30 horas, en el auditorio CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). El evento incluirá la actuación de Helena Bianco y la entrega de los Premios Grandes 2026, con la participación de destacadas figuras del mundo de la cultura y la comunicación como Emma García, Rappel, Marian Conde, Mariló Montero, Andoni Ferreño, Nieves Herrero, Irma Soriano, entre otros

ASISPA presenta el Calendario Solidario GRANDES 2026, una emotiva y creativa iniciativa que une moda, cultura y compromiso social bajo el lema #SoledadCero, con motivo de su 45 aniversario.



Este proyecto, pilar de la campaña GRANDES, trasciende lo artístico para convertirse en una herramienta de visibilización del aislamiento social que sufren miles de personas. A lo largo de doce meses, el calendario rinde homenaje a la moda vintage y celebra la belleza de la edad, la sabiduría acumulada y la elegancia que no entiende de modas.



Durante nueve meses, 19 personas mayores usuarias de los servicios de ASISPA, algunas de ellas centenarias, junto a trabajadoras de la entidad, participaron en talleres de diseño, patronaje y confección dirigidos por el diseñador de alta costura Manu Sánchez, embajador de la Fashion Week madrileña y director del proyecto GRANDES.



Las prendas creadas en esos talleres fueron las que lucieron en las sesiones fotográficas del calendario, donde posaron junto a reconocidas figuras del mundo del arte y la comunicación. Esta experiencia compartida no solo ha dado lugar a imágenes llenas de fuerza y emoción, sino que también refleja el poder de las actividades intergeneracionales para construir vínculos reales y paliar la soledad no deseada.



El calendario se presentará el próximo 2 de diciembre de 2025, de 10:30 a 14:30 horas, en el auditorio CaixaForum Madrid (Paseo del Prado 36), en una gala que incluirá la actuación estelar de Helena Bianco, un monólogo teatralizado a partir de un texto de la periodista Pepa Chacón y la entrega de los Premios GRANDES de Alta Costura. El evento contará con la presencia de destacadas figuras del mundo del arte, la cultura y la comunicación como Emma García, Marian Conde, Irma Soriano, Rappel, Mariló Montero, Andoni Ferreño, Concha Galán, Inmaculada Casal, Belinda Washington, José Ortega Cano, Agustín Bravo y Nieves Herrero, entre otros.



Cada ejemplar del calendario es más que una pieza de arte: es una herramienta de sensibilización cuyo mensaje se integra en los programas de acompañamiento y atención de ASISPA. Además, promueve pequeñas acciones cotidianas que pueden marcar una gran diferencia: escuchar, acompañar, escribir, abrazar, compartir, reconectar.



Desde ASISPA se hace un llamamiento a la sociedad para unirse al movimiento #SoledadCero. "Únete a esta causa y ayuda a llevar el mensaje de 2026 a todos los rincones", afirman desde la organización.



ASISPA es una organización sin ánimo de lucro con más de 45 años de experiencia en la atención a personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad. A través de proyectos como GRANDES, trabaja para visibilizar el valor de la edad, fomentar la participación activa y fortalecer el tejido social mediante iniciativas que promueven el acompañamiento, la creatividad y el respeto entre generaciones.



