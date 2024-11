La asistencia en carretera de Allianz Partners, al servicio de la sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La reparación in situ, la asistencia en remoto o los vehículos de sustitución ECO son algunas de las propuestas en materia de asistencia en carretera que Allianz Partners lanza ante un abanico de movilidades cada vez más amplio, a pesar de la decreciente cifra de matriculaciones

Madrid, 7 de noviembre de 2024.- La innovación, la sostenibilidad y un perfil de consumidor final cada vez más exigente continúan moldeando el ecosistema actual de la movilidad. La preocupación por el medioambiente y el ahorro en combustible protagonizan la decisión de compra de vehículos con etiqueta 0 o ECO, que actualmente representan el 6% del parque automovilístico en España. Sin embargo, en un escenario en el que los usuarios cada vez tienen más opciones de compra a la hora de hacerse con un nuevo vehículo, la cifra de matriculaciones anuales no consigue alcanzar las cifras de años anteriores.



Tal y como arroja el estudio de Arval Mobility Observatory 2024, en 2023 se matricularon un 17,4% más de vehículos que el año anterior, muy por debajo del aumento del 25,7% de 2019, lo que, como consecuencia, ha provocado el envejecimiento del parque automovilístico y el aumento de la presencia de vehículos sin distintivo ambiental.



Con el objetivo de atender todas las realidades sin dejar de lado el enfoque sostenible, el sector asegurador continúa trabajando en que sus productos y servicios se adapten a la movilidad en todas sus facetas. Allianz Partners sigue esta corriente en el campo de la asistencia en carretera, con propuestas tanto para vehículos híbridos y eléctricos como para los de combustión tradicional, adaptado también a las necesidades del perfil renting.



La propuesta de asistencia para vehículos híbridos y eléctricos de la compañía se basa en geolocalizar la estación de carga más cercana, ofrecer una red especializada y adecuadamente formada de mecánicos y proporcionar un servicio de recarga de batería in situ o remolque a una estación de carga o al domicilio del cliente. Estas soluciones han resuelto más de dos mil siniestros y han favorecido la contribución a una movilidad sostenible. Además, en línea con su compromiso con los valores de los clientes, Allianz Partners persigue el objetivo de garantizar continuidad al deseo del cliente de desplazarse de forma sostenible. Para lograrlo, la empresa líder en asistencia cuenta con una red de colaboradores con flotas de vehículos de sustitución ECO dedicada especialmente a aquellos conductores cuyo vehículo eléctrico haya quedado inmovilizado, consiguiendo así alargar la cadena de cero emisiones, incluso en caso de siniestro.



La sostenibilidad sigue presente también en la asistencia en carretera a vehículos de combustión tradicional a través de la reparación in situ (RIS). Esta ofrece una solución en el lugar del siniestro sin necesidad de remolcar el vehículo al taller, y permite al conductor reanudar su marcha en cuestión de minutos. Gracias al RIS, los kilómetros recorridos y el impacto medioambiental se reducen a la mitad (60% menos de emisiones generadas), y se cumple con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono, garantizando la continuidad del viaje de los ocupantes del vehículo averiado.



Los vehículos de renting también pueden disfrutar de un servicio más sostenible. Según la Asociación Española del Renting, un 36,56% del mercado del renting son energías alternativas, como vehículos eléctricos, híbridos y de gas o hidrógeno. En estos casos, la asistencia en remoto realiza un diagnóstico por teléfono, lo que permite solucionar la avería a distancia. De esta manera, en términos de sostenibilidad, se evitan los desplazamientos innecesarios y el conductor puede solucionarlo gracias a las indicaciones que recibe por parte del agente. Los servicios de asistencia solucionados a través de Phone Fix se han duplicado de un año a otro y han conseguido reducir los tiempos de espera del cliente al no depender de la llegada de una grúa.



José María Moreno, Head comercial de Movilidad de Allianz Partners España, añade: "En Allianz Partners seguimos trabajando en que nuestras propuestas de asistencia se alineen al máximo con la movilidad que nuestros clientes elijen. Nuestra prioridad es apoyar sus valores y adaptarnos a sus preferencias siempre que nos necesiten".







