El asistente virtual de IA de PRIM y Stratesys: eficiencia y seguridad para los procesos internos

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración entre ambas empresas mejora la eficiencia y seguridad en los procesos de cumplimiento regulatorio, proporcionando unas bases firmes para seguir impulsando la innovación dentro de las diferentes áreas de negocio de la compañía

Madrid, 25 de noviembre de 2024.- PRIM, empresa española con más de 150 años de historia, referente en el sector hospitalario y de movilidad y cuidados de la salud, con presencia en más de 93 países, y Stratesys, referente en soluciones tecnológicas avanzadas, han completado la implementación para todos los colaboradores internos de la compañía de un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa.



Esta primera iniciativa representa un gran avance en la transformación de los procesos de los departamentos de Talento y Organización, y Cumplimiento de PRIM, mejorando la eficiencia, seguridad y acceso a la información relevante para los empleados.



Sobre la solución

La implementación del asistente virtual GenIA, impulsado por el último y más potente modelo GPT-4o de OpenAI, permite a los empleados de PRIM acceder rápidamente a la información clave a través de una interfaz sencilla e integrada en Microsoft Teams. Esta herramienta está diseñada para responder de manera ágil y precisa a las consultas relacionadas con normativas de Talento y Organización, y Cumplimiento, optimizando procesos y reduciendo la carga operativa en estos departamentos.



Sobre el proyecto

Con más de 900 empleados repartidos en más de 50 ubicaciones de trabajo, esta iniciativa surge desde el departamento de Tecnología e Información de PRIM con el objetivo de continuar innovando y optimizando procesos con el foco principal de mejorar la experiencia del empleado.



La implementación de IA generativa ha implicado no solo habilitar la arquitectura tecnológica adecuada para poder crecer a futuro, sino también asegurar la integración con los sistemas existentes, garantizando que la solución sea escalable, eficiente y segura para toda la Compañía.



La puesta en marcha de este proyecto representa un paso estratégico hacia la digitalización y la innovación continua, con el objetivo de mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.



En lo que se refiere al Departamento de Cumplimiento, GenIA proporciona acceso interactivo para plantear consultas vinculadas a políticas, procedimientos y normativas de la compañía, con el objetivo de asegurar el cumplimiento legal y ético en todas las actividades que realiza el personal de PRIM.



Respecto al Departamento de Talento y Organización, los empleados pueden consultar información detallada sobre condiciones laborales, políticas de retribución flexible, igualdad, desarrollo profesional, seguridad laboral, etc., obteniendo respuestas sobre sus derechos y beneficios en tiempo real.



Uno de los principales desafíos superados fue garantizar la protección de la información sensible. Se diseñó un entorno altamente seguro y securizado, implementado en la infraestructura de PRIM, para evitar cualquier brecha de seguridad. Este sistema restringe el acceso a la documentación en función del perfil de cada empleado, asegurando tanto la privacidad como el cumplimiento normativo. Además, se estableció un modelo de seguridad que limita el acceso a la información según criterios específicos como ubicación geográfica, centro de trabajo, nivel de empleado o convenio, asegurando que, cada usuario accede únicamente a la información pertinente a su perfil.



Humberto Quero Díaz, CIO de PRIM, comentó: "Con este proyecto, comenzamos el camino hacia un modelo más ágil y seguro en la gestión de la información, lo que permite ofrecer un mejor servicio a colaboradores internos y garantizar el cumplimiento normativo".



Por su parte, Luis Fernández Sanguino, Socio-Director sector Pharma & Lifescience de Stratesys, añadió: "La implementación de GenIA en PRIM es un ejemplo real de cómo la inteligencia artificial generativa puede aportar ahorros reales e impulsar la eficiencia operativa al transformar los procesos de una empresa".



El asistente virtual GenIA ha demostrado ser un verdadero motor de innovación en PRIM, proporcionando:



1. Reducción del tiempo dedicado a consultas repetitivas en Cumplimiento y Talento y Organización.



2. Mejora en la satisfacción de los empleados, quienes ahora cuentan con una herramienta rápida y accesible.



3. Mayor seguridad y control sobre la información sensible, cumpliendo con todas las normativas.



Con esta colaboración, PRIM refuerza su compromiso con la innovación tecnológica, al mismo tiempo que transforma sus procesos internos para ofrecer un entorno más eficiente y seguro a sus empleados.



Emisor: PRIM

Contacto

Nombre contacto: David García

Descripción contacto: Account Executive

Teléfono de contacto: 695 27 34 19