ASMAX en CIMAMotor 2026: Repensando lo que debería ser un intercomunicador de motocicletas

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX marcó una nueva era en la comunicación de motocicletas en CIMAMotor 2026, presentando RoamX, el primer casco intercomunicador para motocicletas equipado con pantalla del mundo, y lanzando oficialmente el Programa de Carreras ASMAX con el corredor internacional Valentin Debise y la marca china de motocicletas de alto rendimiento ZXMOTO. Juntos, marcan un nuevo capítulo para ASMAX: desde hacer accesible la tecnología de comunicación avanzada hasta repensar en qué puede convertirse el intercomunicador de motocicleta.

BORN TO RIDE: repensando el intercomunicador de motocicletas

El 20 de septiembre, ASMAX celebró su evento de lanzamiento de tecnología "BORN TO RIDE", presentando RoamX después de tres años de investigación y desarrollo de cadena completa. Construido con tecnología de nivel industrial, RoamX adopta un enfoque pionero en la forma, la interacción y la personalización del intercomunicador.

RoamX cuenta con comunicación Mesh de 32 usuarios, una unidad de altavoz ultragrande de 53 mm, la primera en la industria, y ajuste de audio de nivel profesional. Su pantalla personalizable y sus temas personalizados hacen de los auriculares una extensión de la identidad del piloto, mientras que los controles intuitivos y la conectividad inteligente simplifican la comunicación grupal.

En lugar de competir sólo en alcance o especificaciones, RoamX responde a lo que los usuarios esperan cada vez más: mejor sonido, interacción más sencilla, mayor personalización y una experiencia más intuitiva. Marca la evolución de ASMAX desde demostrar que se puede hacer accesible la tecnología avanzada hasta explorar una nueva dirección para la comunicación entre motocicletas.

RoamX debutó como una vista previa de la tecnología en CIMAMotor 2026, con detalles del producto y disponibilidad a continuación.

ASMAX Racing Program: del circuito al mundo de la conducción

El evento también marcó el lanzamiento oficial de ASMAX The Racing Program. Dos ediciones colaborativas debutaron en CIMAMotor: DEBISE Racing Edition, desarrollada con el embajador global de la marca ASMAX y corredor profesional Valentin Debise, y ZXMOTO Ride Edition, creada con la marca china de motocicletas de alto rendimiento ZXMOTO.

Juntos, representan diferentes expresiones del espíritu del ciclista: concentración, pasión, desempeño y experiencia compartida. Desde pistas de carreras profesionales hasta la conducción diaria, las colaboraciones llevan la tecnología de comunicación de ASMAX a entornos de conducción exigentes.

ASMAX en CIMAMotor 2026

Celebrada en Chongqing del 19 al 22 de septiembre, CIMAMotor 2026 reúne a la comunidad mundial de motociclistas. En el pabellón N4, stand 4T45, ASMAX presenta sus últimas tecnologías de comunicación para motociclistas y una visión más amplia para la categoría, pasando de la función a la experiencia, la personalización y la expresión.

Acerca de ASMAX

ASMAX es una marca global de tecnología de comunicación al aire libre centrada en conducción inteligente, conectividad IoT y soluciones de comunicación inteligentes, desarrollando tecnología que conecta a los ciclistas y mejora las experiencias al aire libre.

Para más información, visite: www.asmaxconnect.com

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