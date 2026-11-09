ASMAX en EICMA 2026: Más allá de lo siguiente en comunicación para motocicletas

(Información remitida por la empresa firmante)

MILAN, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX presentó su visión de la comunicación para motocicletas de próxima generación en EICMA 2026 en el pabellón 6, stand H08, donde dio a conocer un adelanto de su intercomunicador de nueva generación, el RoamX; mostró colaboraciones exclusivas con ZXMOTO y el piloto de WorldSSP Valentin Debise; y presentó nuevas iniciativas destinadas a hacer que la conducción conectada sea más accesible a nivel mundial.

RoamX: Un nuevo capítulo en la comunicación para motociclistas

El eje central de la presentación fue RoamX, el primer sistema de intercomunicación para motocicletas equipado con pantalla, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Desarrollado a partir de un chip de nueva generación fruto de más de dos años de trabajo de ingeniería, RoamX cuenta con una pantalla integrada, tecnología de comunicación Mesh para hasta 32 motociclistas y un asistente de voz mejorado mediante inteligencia artificial. Los prototipos funcionales reflejan la visión de ASMAX de ofrecer experiencias de conducción más intuitivas, inteligentes y personalizadas.

Acercando la tecnología Mesh a más motociclistas

Más allá de sus innovaciones más destacadas, ASMAX subrayó su compromiso de hacer que la tecnología de comunicación avanzada sea accesible para un mayor número de motociclistas. El modelo ASMAX S2 combina la tecnología Mesh con un precio asequible, facilitando el acceso a la conducción en grupo conectada. Al reducir las barreras de entrada a la tecnología Mesh, ASMAX busca animar a más motociclistas a descubrir las ventajas de mantenerse conectados mientras están en la carretera.

Alianzas en el mundo de las carreras: una pasión compartida

EICMA también reunió a dos colaboradores clave de ASMAX: Zhang Xue, fundador y consejero delegado de ZXMOTO, y Valentin Debise, embajador global de la marca ASMAX y piloto profesional en el World Supersport.

Durante el evento se presentó la edición en colaboración con ZXMOTO, que destaca por un diseño inspirado en la competición, junto con la ASMAX Debise Racing Edition, una edición especial para coleccionistas desarrollada a partir de la alianza con Valentin Debise. En conjunto, estas colaboraciones reflejan un espíritu compartido de ingeniería, rendimiento y pasión que une a la industria motociclista con sus pilotos.

Programa ASMAX Open Road: convirtiendo los sueños sobre dos ruedas en realidad

Más allá de sus productos, ASMAX ha lanzado el programa ASMAX Open Road, destinado a apoyar los sueños, los viajes en moto y los proyectos creativos de los motociclistas. Los candidatos seleccionados podrán recibir ayudas económicas de ASMAX para hacer realidad sus aventuras soñadas sobre la moto. El programa comenzará en Europa y el sudeste asiático, con planes de expansión a nivel mundial. Los motociclistas y creadores interesados pueden obtener más información y presentar su solicitud a través de www.asmaxconnect.com.

Bajo el lema "BEYOND THE NEXT", ASMAX sigue conectando la tecnología, las personas y la comunidad motociclista global.

Acerca de ASMAX

ASMAX es una marca global de tecnología de comunicación para actividades al aire libre centrada en la conducción inteligente y las experiencias conectadas, que desarrolla soluciones de comunicación inteligentes que acercan a los motociclistas. Sitio web: www.asmaxconnect.com

Contactos:Alianzas de distribución y ventas: sales@asmaxworld.comConsultas sobre marketing y colaboración: marketing@asmaxworld.com

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