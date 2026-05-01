ASMAX Mode debuta a nivel mundial, redefiniendo el futuro de la comunicación en rutas grupales

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX anunció hoy el lanzamiento mundial de ASMAX Mode, su modo de intercomunicación de última generación impulsado por la tecnología Smart Mesh Control (SMC). Presentado como un avance revolucionario en la conectividad para motociclistas, ASMAX Mode combina la estabilidad de la comunicación en malla con una gestión de red inteligente para permitir una comunicación grupal fluida y de largo alcance, estableciendo un nuevo referente en la industria.

Durante años, los motociclistas se han enfrentado a una limitación fundamental: las interrupciones en la comunicación causadas por la distancia, el terreno y las conexiones inestables. ASMAX Mode aborda este problema con una arquitectura híbrida pionera que integra de forma inteligente Bluetooth Mesh y la conectividad de red. El sistema alterna dinámicamente entre ambas, garantizando una comunicación ininterrumpida independientemente de la distancia o el entorno.

Ya sea recorriendo calles urbanas densamente pobladas, sinuosos puertos de montaña o senderos todoterreno remotos, los motociclistas ahora pueden mantenerse conectados en tiempo real, sin intervención manual ni interrupciones.

Un salto generacional en la comunicación grupal

ASMAX Mode admite hasta 50 motociclistas simultáneamente, lo que permite una coordinación de grupos a gran escala con una estabilidad sin precedentes. A diferencia de los sistemas tradicionales limitados por el Bluetooth de corto alcance o los ecosistemas cerrados, esta tecnología adaptativa SMC ofrece flexibilidad y fiabilidad.

Entre sus principales ventajas se incluyen:

Conectividad híbrida: Transición fluida entre la red mallada y la red convencional para un rendimiento óptimo.

Transición fluida entre la red mallada y la red convencional para un rendimiento óptimo. Supera las barreras de la distancia: La conmutación inteligente entre redes malladas y 4G/5G permite una comunicación ininterrumpida tanto en trayectos cortos como largos.

La conmutación inteligente entre redes malladas y 4G/5G permite una comunicación ininterrumpida tanto en trayectos cortos como largos. Estabilidad inteligente: Reconexión automática y optimización dinámica del canal en movimiento.

Reconexión automática y optimización dinámica del canal en movimiento. Fiabilidad en cualquier escenario: Diseñado para funcionar en terrenos complejos y condiciones extremas.

Diseñado para la seguridad. Creado para la libertad

En esencia, ASMAX Mode transforma la comunicación, pasando de ser una limitación técnica a una experiencia intuitiva. Los ciclistas ya no necesitan gestionar las conexiones ni preocuparse por perder el contacto. Mantienen las manos en el manillar y se concentran en la carretera, mientras la comunicación simplemente funciona.

Los primeros usuarios ya han comprobado su impacto. Guías profesionales y ciclistas de larga distancia informan de un cambio fundamental en la forma en que lideran, coordinan y disfrutan de las rutas en grupo, eliminando la ansiedad de la desconexión.

ASMAX Mode estará disponible como una actualización de software gratuita para todos los dispositivos ASMAX compatibles, incluidas las líneas de productos insignia y convencionales.

Acerca de ASMAX

ASMAX aprovecha más de 20 años de experiencia en IoT, dispositivos inteligentes y sistemas de comunicación para exteriores. Dedicada a construir un ecosistema global de IoT para deportes al aire libre, ASMAX ofrece soluciones innovadoras que mejoran la seguridad, la conectividad y el disfrute de la práctica de este deporte.

Si desea más información visite: www.asmaxconnect.com (marca y asociaciones) www.asmaxworld.com (productos y tienda)

Contactos

Asociaciones de distribución y ventas: sales@asmaxworld.com Oportunidades de marketing y colaboración: marketing@asmaxworld.com

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