La asociación Cantabria Brinda promociona rutas de turismo enológico en Cantabria

Las visitas enoturísticas incluyen cata y degustación - Cantabria Brinda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre

La asociación Cantabria Brinda articula una propuesta de visitas guiadas, paseos entre viñedos y catas para responder a la creciente demanda de turismo agroalimentario

El turismo del vino en España atraviesa una transformación de fondo donde el consumidor ya no busca únicamente las grandes regiones históricas de producción masiva, sino que premia la singularidad de las referencias, los proyectos a escala humana y las geografías de frontera. Según datos del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España (ACEVIN), el perfil del enoturista consolida un gasto medio superior a los 160 euros diarios por persona durante sus estancias, situándose notablemente por encima del promedio del turismo vacacional tradicional. De forma paralela, existe también una tendencia al alza hacia destinos emergentes fuera de los circuitos tradicionales, con un interés prioritario por producciones atlánticas, variedades autóctonas y paisajes vitícolas singulares donde el viajero puede interactuar directamente con el propio elaborador.



En este contexto, Cantabria redescubre una faceta que durante décadas permaneció en segundo plano. Y es que la región cuenta hoy con un sector vitivinícola pequeño en términos de volumen, pero cada vez más dinámico, diverso y ambicioso. En apenas unas décadas, la elaboración de vino ha recuperado terreno. Así, se han puesto en marcha nuevos proyectos, se han consolidado bodegas pioneras nacidas con el cambio de siglo y se ha ampliado considerablemente el mapa de viñedos. De la costa a Liébana y desde Valderredible hasta Suances, la región comienza a construir un relato propio alrededor del vino que todavía necesita ser más conocido, valorado y reconocido entre los propios cántabros.



Bajo la influencia de la Indicación Geográfica Protegida Costa de Cantabria, el itinerario conecta parcelas asomadas al mar con plantaciones de valles interiores y de media montaña. En Castanedo, Bodega Bahía de Santander propone un recorrido centrado en su método de vinificación por gravedad, un sistema minoritario que permite un tratamiento más respetuoso de la uva. Siguiendo el litoral occidental, en Ruiloba, Bodegas Miradorio traslada al visitante en todoterreno hasta su finca costera Herbazoso antes de catar sus blancos de perfil atlántico.



Hacia el interior, en Castillo Pedroso, Bodegas Sel D'Aiz abre sus parcelas situadas a 450 metros de altitud en los Valles Pasiegos para explicar la adaptación de la viña a la media montaña. Próxima a este enclave, Bodega Viña Carmina (Vargas) abre su microbodega familiar y su viñedo con una propuesta centrada en el manejo manual de variedades como albariño, godello y treixadura, culminando con una cata comentada de sus vinos, vermuts artesanos y su aguardiente de Orujo elaborado con olleros propios.



Ya en la comarca oriental, Pago Casa del Blanco muestra en Nates (Voto) la evolución de uvas como albariño y godello en la cuenca del Asón; Bodega Hortanza plantea en Guriezo una inmersión cotidiana en una explotación familiar de producción limitada, y Casona Micaela invita en el Valle de Villaverde a conocer el manejo de cepas en ladera a 500 metros de altitud y la crianza sobre lías.



Hacia el occidente, la cordillera da paso a la Indicación Geográfica Protegida Liébana, un enclave donde el microclima de tintes mediterráneos encerrado entre cumbres calizas permite una viticultura de bancales escarpados y destilados centenarios. En Cabezón de Liébana, Bodega Picos de Cabariezo muestra el funcionamiento de las alquitaras y alambiques de cobre en su destilería artesanal antes de catar sus vinos de altura y licores. En Frama, Bodega Cayo suma a sus recorridos entre viñedos y catas con maridaje comarcal la opción de un wine bar itinerante en un furgón clásico para trasladar la divulgación del vino lebaniego a eventos privados y corporativos.



Siguiendo con la zona lebaniega, Bodegas y Destilería Orulisa (Tama) abre sus instalaciones y viñedos para divulgar el proceso tradicional del orujo lebaniego a través de sus alquitaras de cobre centenarias, culminando con una cata guiada de sus aguardientes y licores artesanos.



La ruta comarcal se completa en Potes con la histórica firma Sierra del Oso, que abre sus instalaciones para profundizar en los secretos de la uva de montaña y el orujo tradicional.



La diversidad paisajística termina en Polientes, donde Camesía Bodegas del Alto Ebro fusiona el patrimonio rupestre y paisajístico del Real Valle de Valderredible con la visita a sus viñedos de altura, concluyendo en su centro de enoturismo con una cata de sus vinos de producción artesanal maridados con quesos de la comarca.



Detrás de este movimiento de articulación territorial se encuentra Cantabria Brinda, una asociación nacida para unir a productores pequeños en volumen pero de gran carácter que elaboran bebidas con identidad, historia y oficio. Su propósito fundacional persigue dignificar el trabajo artesanal, crear comunidad junto a la hostelería y el turismo, y reforzar la identidad de una región que elabora bebidas singulares e inesperadas.



La entidad agrupa a proyectos que comparten la convicción de no competir en volumen sino en valor, transformando la producción limitada en una virtud que merece ser descubierta. Su labor busca que el público local y los viajeros reconozcan el mérito del campo cántabro, impulsando rutas, eventos y experiencias inmersivas que conectan la bebida con el paisaje y la cultura de la comunidad autónoma.



Junto a la oferta vitivinícola, el colectivo integra la diversidad del mapa de bebidas artesanales de Cantabria. La alianza da cabida al sector de la cerveza independiente con firmas pioneras como Dougall’s, junto a Rocker Beer y Redneck Brewery; la elaboración de sidra tradicional de la mano de Somarroza; la destilación de orujos y licores autóctonos representada por El Coterón; los espirituosos de Destilería Siderit, y propuestas de diversificación agrícola como el limoncello ecológico de La Flor de Limón en Novales.



Los visitantes pueden elegir entre todas las experiencias ofrecidas por los productores de Cantabria Brinda que se recogen en este nuevo portal específico: https://cantabriabrinda.com/landing-experiencias/







Contacto

Nombre contacto: Paloma Fernández Rodilla

Descripción contacto: Oficina Agroalimentaria CEOE-CEPYME Cantabria

Teléfono de contacto: 942365365



