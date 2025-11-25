Asociación Catalana de Peritos Judiciales, Medalla de Honor de la Generalitat por servicios a la justicia

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 20 de noviembre de 2025, ha concedido a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia la Medalla de Honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia

La Resolución JUS/4226/2025, de 17 de noviembre, por la que se otorgan las medallas de honor por servicios excepcionales a la justicia y las menciones honoríficas en materia de justicia en Cataluña para el año 2025, emitida por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 20 de noviembre de 2025, en su epígrafe), ha concedido a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia la Medalla de Honor de la Generalitat por servicios excepcionales a la justicia.



Dicha resolución reconoce a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses expresamente como referentes en la profesionalización, formación y coordinación del colectivo de peritos judiciales, destacando que constituimos, según el propio texto legal, una pieza clave para el correcto desarrollo de la actividad judicial, al garantizar la calidad técnica y la ética profesional en la emisión de los informes periciales.



En la misma resolución se afirma:



"Su labor constante y valiosa en apoyo del buen funcionamiento de la Administración de justicia y su estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, que se ha traducido en mejoras en los procedimientos, en la difusión de buenas prácticas y en la consolidación de canales de cooperación que refuerzan la confianza en el sistema judicial, les hacen merecedores de esta distinción".



Esta Medalla de Honor por servicios excepcionales a la justicia no solo reconoce la trayectoria y la dedicación de la Asociación, sino que pone de relieve la contribución esencial que esta entidad realiza al progreso y a la modernización de la justicia en Cataluña. Asimismo, subraya su papel como nexo imprescindible entre el conocimiento técnico especializado y la práctica judicial, favoreciendo la seguridad jurídica, la objetividad de las resoluciones y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial.



La Asociación recibe esta distinción con profunda gratitud y con un elevado sentido de responsabilidad institucional. El reconocimiento que la Generalitat de Cataluña le ha otorgado mediante la concesión de esta medalla la impulsa a seguir trabajando con rigor, compromiso y vocación de servicio público.



La Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses Colaboradores de la Administración de Justicia manifiesta su voluntad de continuar colaborando estrechamente con todos los operadores jurídicos, instituciones y entidades implicadas en la mejora de la Justicia, contribuyendo, desde su esfera de actuación, a una Administración de justicia más moderna, eficaz y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.

Contacto

Emisor: Asociación Catalana de Peritos Judiciales

Nombre contacto: Rafael Orellana de Castro

Descripción contacto: Presidente

Teléfono de contacto: 934 100 405