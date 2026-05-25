Asociación DUAL anima a los jóvenes a rechazar la presión grupal frente al consumo de alcohol

La campaña “Pasa de los NPC” de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, está protagonizada por el comunicador Karim Herrero y apela a los jóvenes a no comportarse como un NPC - Asociación Dual

La campaña “Pasa de los NPC” de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, está protagonizada por el comunicador Karim Herrero y apela a los jóvenes a no comportarse como un NPC – secundario o figurante en la jerga videojuegos—que actúa automáticamente sin cuestionar las consecuencias de sus actos.

(Información remitida por la empresa firmante)

“La presión grupal es muy intensa en los jóvenes por eso creemos que la mejor forma de resistirse es mostrar carácter y personalidad: no beber alcohol es precisamente reivindicarse como líder alternativo”, explica Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

En palabras de Xisca Xureda, delegada del Plan Nacional sobre Drogas, es necesario “crear un modelo positivo y de prevención ambiental” en entornos infantiles como parques y colegios: “hay una relación directa entre la visibilización del consumo de alcohol de progenitores y el consumo de sus hijos: no se puede ver como algo normalizado”.

Madrid, 25 de mayo de 2026.- ‘No dejes que te intoxiquen. Pasa de los NPC” es el lema de la nueva campaña de Asociación DUAL, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad es que los jóvenes no se dejen llevar por la presión grupal a la hora de iniciarse en el consumo del alcohol.

El concepto NPC (Non Playable Character o Personaje No Jugable), muy popular entre jóvenes está heredado de la jerga de los videojuegos: es aquel secundario o figurante que ejecuta movimientos estereotipados y actúa de manera automática sin pensar las consecuencias de sus actos.

“Con la campaña de este año proponemos pasar de los NPC para estimular su actitud crítica, es decir, sugerimos a los jóvenes que no se dejen llevar por la corriente cuando le ofrecen iniciarse en el consumo del alcohol”, admite Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

Para el experto, uno de los objetivos fundamentales de esta edición es reafirmar la identidad del joven frente a la presión grupal y la imitación de patrones mayoritarios. “Nadie quiere ser un NPC, todos corremos el riesgo de hacer cosas de forma automática porque además la presión grupal es más mucho más intensa en los jóvenes”, señala el psicólogo.

Por eso una de las propuestas es mostrar carácter para confrontar a la mayoría y decir que no. “Precisamente no hacer algo, en este caso no beber alcohol, no solo no te margina sino que te reafirma como alguien con personalidad propia y reivindica al menor como un líder alternativo y singular”, añade Rául Izquierdo.

No seguir el rollo a los NPC

El spot de la campaña está protagonizado por el youtuber, comunicador e influencer Karim Herrero que pide directamente a los jóvenes que “no le sigan el rollo a los NPC”, tras describir algunos tipos de NPC, como los que “cambian de personalidad según con quien estén, los que se mueren por un simple like o lo que ofrecen alcohol solo porque antes se lo han ofrecido a ellos”, alerta Karim en la campaña.

“En las redes sociales hay mucho influencer que presume de beber alcohol como hábito festivo”, lamenta el psicólogo de Asociación DUAL. “Por eso creemos que una figura como Karim, todo un referente entre el público joven, despliega una influencia claramente positiva”, señala Izquierdo.

Prevención ambiental y evitar la normalización del alcohol

Para Xisca Xureda, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), uno de los aspectos más preocupantes es la “baja percepción de riesgo” que tienen los jóvenes con respecto al consumo de alcohol y sobre todo cuando la presión grupal y ambiental es fuerte.

“El menor no se plantea los riesgos que conlleva el consumo de alcohol, sino que tú haces lo que hacen tus iguales y la presión social es grande, sobre todo si tú ves que tus festivales y eventos favoritos están patrocinados por marcas de alcohol”, apostilla.

Además, según la delegada la evidencia científica demuestra que los jóvenes que se inician de manera temprana en el alcohol tienen más riesgo de sufrir adicciones en la edad adulta. “No solo de alcohol sino de otro tipo de sustancias como tabaco, cannabis, otras drogas y también adicciones comportamentales”, explica Xisca Xureda.

En ese sentido, aboga por fomentar la prevención ambiental y eliminar cualquier tipo de visibilización y normalización del alcohol en entornos infantiles. “En muchas ocasiones vemos que al lado de un parque infantil está rodeado de bares llenos de publicidad de alcohol y están los niños dentro del parque con sus padres tomando una cerveza o un vino”, indica.

“Necesitamos crear un modelo positivo porque hemos comprobado que hay una relación directa entre el consumo que puedan tener los progenitores y cómo influye en sus hijos e hijas; si facilitamos la accesibilidad al alcohol es luego muy difícil desnormalizar su consumo en el menor”, lamenta la delegada del PNSD.

A ese respecto, la delegada recuerda que la ‘Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad’ , en trámite parlamentario, uno de los aspectos clave son las estrategias de prevención ambiental.

“Dificultar el acceso al alcohol a los menores es fundamental”, finaliza la delegada del PNSD.

Asociación DUAL

Es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, pionera en la creación de programas, servicios y centros específicos para el colectivo de personas afectadas por una Patología Dual (trastorno mental y adicción a sustancias), sus familiares y los profesionales vinculados a su tratamiento, además de desarrollar numerosos programas, de muy diversa naturaleza en favor de colectivos socialmente vulnerables.

Desde 2012, desarrolla la campaña ‘Los Que No’ (www.losqueno.com) dirigida a menores de edad, padres y educadores a través de una web con perfiles en las principales redes sociales.

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