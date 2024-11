La Asociación Española de Cirujanos clausura con éxito su 35º Congreso Nacional de Cirugía

(Información remitida por la empresa firmante)

En este encuentro científico, el doctor Salvador Navarro, presidente del Congreso, se ha convertido en el nuevo presidente de la Asociación por un periodo de dos años, en concreto desde 2024 hasta 2026. Además, en el XXXV Congreso Nacional de Cirugía se abordaron temas de actualidad como la inteligencia artificial o la robótica aplicada a la cirugía

Madrid, 15 de noviebre de 2024.- Bajo el lema 'Preparando la cirugía del futuro: seguridad y calidad en cada paso', la Asociación Española de Cirujanos (AEC), celebró su XXXV Congreso Nacional de Cirugía en Madrid, del 4 al 7 de noviembre. A este encuentro se inscribieron más de 1.900 cirujanos con el fin de discutir sobre las últimas innovaciones y tendencias en el ámbito quirúrgico, destacando el papel de la inteligencia artificial (IA) y la cirugía robótica.



Los datos del Congreso han sido un éxito en cifras: más de 1.900 asistentes; 28 empresas patrocinadoras y 2 colaboradoras; 47 stands en la exposición comercial; 10 cursos pre congreso y una Master Class post congreso; 1.902 comunicaciones recibidas, de las cuales se aceptaron 1.375: 541 (28.44%) han sido aceptadas: Oral, vídeo, o póster con defensa; 834 (43.85%) no se han presentado en sesión (póster y video córner); 484 (25.45%) fueron rechazadas, y 43 (2.26%) se cancelaron por el autor o fueron duplicadas.



De las comunicaciones recibidas, 311 fueron orales, 333 vídeos y 731 pósters. Además, se realizaron 119 sesiones repartidas en 49 mesas, 7 conferencias, 4 simposios de la industria, y sesiones de comunicaciones orales, vídeos y pósters.



El encuentro contó con un amplio programa diseñado para potenciar las reuniones y facilitar la comunicación entre las secciones y grupos de la AEC, en el que los organizadores centraron muchas de las mesas de trabajo en analizar las necesidades de los pacientes y explorar cómo, desde la sociedad, se pueden desarrollar mecanismos para acercar la cirugía a los pacientes mediante un lenguaje más accesible.



A lo largo del Congreso, se trataron temas clave relacionados con la innovación y los avances en cirugía, con el objetivo de mejorar la atención al paciente y optimizar los procedimientos médicos. Entre los temas destacados se incluyeron las salas de innovación, el quirófano del futuro, la cirugía sostenible, la preparación para cirugías de alto riesgo, la robótica aplicada a diversas disciplinas y los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.



Seis Miembros de Honor

Además, durante este encuentro se nombraron como miembros de honor: en Cirugía Hepatobiliopancreática, al Dr. Marc Besselink de Países Bajos y al Dr. Juan Pekolj de Argentina; en Trauma y Cirugía de Urgencias, al Dr. Juan Asensio de EEUU; en Cirugía Bariátrica y Metabólica, al Dr. Aniceto Baltasar; y, por último, en Tumores Mesenquimales (sarcomas) al Dr. Vicente Artigas.



Entrega de premios y becas

Además, se han entregado un total de 64 becas (12 becas para Especialistas, 43 becas para Residentes, una beca a Latinoamérica, y una beca Fellow Bariátrica AEC-J&J). Además, se entregaron 9 becas a proyectos de investigación, de las que 5 se destinaron a proyectos multicéntricos, 2 a proyectos unicéntricos y otras 2 a registros multicéntricos.



También se ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía "José Luis Balibrea" a los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante 2023 en una revista nacional o extranjera.



El primer premio ha sido concedido al trabajo "Efficacy and Safety of Intraoperative Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Locally Advanced Colon Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial", publicado en JAMA Surgery.



Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo "Alternative forms of portal vein revascularization in liver transplant recipients with complex portal vein thrombosis", publicado en Journal of Hepatology. También se concedieron dos menciones especiales por su gran relevancia a los siguientes artículos: "Environmental effects of surgical procedures and strategies for sustainable surgery" publicado en Nature Reviews, Gastroenterology & Hepatology y "Leveraging a nationwide infection surveillance program to implement a colorectal surgical site infection reduction bundle: a pragmatic, prospective, and multicenter cohort study" publicado en International Journal of Surgery.



Además, se otorgó el Premio Nacional de Cirugía para Residentes, al trabajo "The Impact of Portal Hypertension Assessment Method on the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Resection: A Meta-Analysis of Matched Cohort and Prospective studies" publicado en Annals of Surgery.



Mallorca será la sede para la Reunión Nacional de Cirugía en 2027

Asimismo, se aprobó en la Asamblea que Palma de Mallorca será la sede de la XXVI Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en 2027 en el Palacio de Congresos de la capital balear. La isla cuenta con las condiciones ideales para albergar este tipo de eventos, y además, dispone del apoyo institucional de la Consellería de Salut, la Gerencia del Hospital, el Patronato Médico y la Real Academia de Medicina.



Por otra parte, la Junta Directiva aprobó en la Asamblea modificar el nombre de la sociedad, que a partir de ahora pasará a denominarse Asociación Española de Cirugía, con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades cambiantes de la organización.



Raquel Sánchez Santos liderará la AEC entre 2026 y 2028 con un enfoque en innovación y bienestar para los cirujanos

En la Asamblea General, celebrada dentro del Congreso, se acordó que la candidatura encabezada por la doctora Raquel Sánchez Santos, presidirá la AEC entre 2026 y 2028, además del Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en 2026, convirtiéndose actualmente en presidenta electa de esta sociedad.



Bajo el lema "Construyendo el futuro de la cirugía: innovación, compromiso y excelencia", la candidatura de la doctora Raquel Sánchez, está compuesta por cuatro profesionales de reconocida trayectoria, comprometidos con la mejora continua de la profesión y el bienestar integral de todos los miembros de la Asociación.



Entre los integrantes del grupo se encuentran el doctor Blas Flor Lorente, vicepresidente 2º; la doctora Sandra García Botella, vicesecretaria; y el doctor José María Balibrea del Castillo, en calidad de secretario del Comité Científico.



El Congreso también fue el lugar elegido para entregar los premios del I Concurso de Cómic en concreto "Silencio por favor", publicado por el Dr. José Ángel Morón Canis, recibió el Premio TEBEO al mejor cómic de cualquier categoría y "2014-2019. La primera vez", publicado por el Dr. Juan Bernal de Oriol, recibió el premio VIÑETA al mejor cómic inspirado en la profesión de cirugía.



En cuanto al concurso de fotografía se presentaron un total de 142 obras. El primer lugar fue para la fotografía "Todos los comienzos son duros" de la doctora Elena García Somacarrera. En la categoría "La mirada al mundo o la vida", el primer premio fue para el doctor Fernando Gijón Moya, con su obra "El reflejo del ocaso". En la categoría "La mirada hacia hacia el futuro" el primer premiado ha sido la obra "Reto del futuro: calidad asistencial universal", fotografía realizada por la doctora Nerea Ruiz Andrés.



