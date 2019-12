COMUNICADO: La asociación estratégica de Future Supply Chain y Nippon Express aspira a liderar el sector de la logística en la India

Publicado 19/12/2019 9:34:12 CET

- Firma de un acuerdo de colaboración empresarial para generar sinergias; Nippon Express ha recibido todas las autorizaciones necesarias para adquirir el 22% de las acciones de FSC.

BOMBAY (la India) and TOKIO, 19 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd., a través de su filial Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. (en adelante, «Nippon Express») y Future Supply Chain Solutions Limited (en adelante, «FSC») firmaron un acuerdo de colaboración empresarial (BCA, por sus siglas en inglés), en Bombay, el 11 de diciembre para explorar conjuntamente oportunidades de crecimiento para clientes nuevos y existentes a partir de su asociación estratégica y colaboración empresarial, así como para ampliar los ingresos de ambas empresas. Las dos empresas iniciarán conjuntamente la colaboración empresarial en enero de 2020.

Logotipo 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114...]

Logotipo 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114...]

Imagen 1: Fundador del Future Group y CEO Kishore Biyani (L), presidente y director representante de Nippon Express Kenji Watanabe (R)https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114...]

Imagen 2: Foto de grupo en la ceremoniahttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201912114...]

La asociación aprovechará conjuntamente la competencia de Nippon Express en diversos sectores para el mercado indio, donde aspira a convertirse en el principal actor logístico del país. FSC demostrará sus operaciones de logística 3PL y exprés, lo que atraerá nuevas oportunidades de negocio potenciales de los clientes japoneses y multinacionales actuales de Nippon Express. Ambas compañías han acordado formalizar un comité directivo y Nippon Express delegará a sus representantes para que operen junto con la gerencia del FSC.

Nippon Express y FSC se proponen seguir tres estrategias de negocio a través de esta colaboración.

1. Ofrecer el servicio integrado y de alta calidad de FSC a los clientes japoneses y otros clientes extranjeros de Nippon Express que actualmente están haciendo negocios en la India y que tienen previsto penetrar en el mercado indio en un futuro próximo.

2. Ofrecer los servicios de logística internacional de Nippon Express a los clientes indios a través de FSC.

3. Aumentar la eficiencia operativa de FSC mediante la introducción de las últimas tecnologías globales y mejoras de procesos / actividad Kaizen.

En declaraciones relativas a la asociación estratégica, Satoshi Horikiri, Senior Managing Officer y Chief Managing Officer del International Business Headquarters de Nippon Express, dijo: «Estoy muy contento de anunciar que Future Supply Chain Solutions y Nippon Express han firmado un acuerdo de colaboración empresarial. Esta asociación será una parte importante de nuestra visión a largo plazo encaminada a convertirnos en una empresa de logística con una fuerte presencia en el mercado mundial a través de un crecimiento dinámico. En concreto, esperamos aumentar nuestras ventas fuera de Japón por encima de nuestro nivel actual de 4.000 millones de dólares hasta los 12.000 millones de dólares en 2028 y convertirnos en una orgullosa empresa de logística de renombre mundial».

Por su parte, Mayur Toshniwal, director gerente de FSC, manifestó sobre la transacción: «Me complace anunciar que Nippon Express se ha unido a la familia FSC como socio estratégico. Juntos proporcionaremos un servicio de cadena de suministro de primera clase a nuestros clientes en la India, dados nuestros conjuntos de habilidades complementarias y nuestra experiencia en la materia. Estamos entusiasmados con el potencial de expansión del negocio y las sinergias de ingresos de esta asociación y seguimos comprometidos con ofrecer a nuestros accionistas un valor significativo a largo plazo».

Nippon Express y FSC han recibido todas las autorizaciones necesarias con respecto a la adquisición por parte de Nippon Express de una participación del 22% en FSC, anunciada el 20 de septiembre de 2019. Esto incluye el visto bueno de la Comisión de Competencia de la India, los accionistas de FSC, BSE Limited y la Bolsa Nacional de Valores de la India (National Stock Exchange of India Limited).

