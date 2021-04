La Asociación Europea de Economía y Competitividad Concede El Premio Europeo a La Calidad Empresarial 2021

La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró el pasado viernes 26 de marzo la solemne entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Calidad Empresarial 2021, en el transcurso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid. El Premio Europeo a la Calidad Empresarial 2021, tuvo como destinatarios a una selección de extraordinarios profesionales de diferentes sectores laborales

Madrid, 26 de Marzo de 2021.



El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid se engalana una vez más para acoger un exclusivo evento organizado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad.



Los presentadores, Ana García Lozano y Melchor Miralles, abrieron la velada invitando al escenario al Presidente de la AEDEEC, D. José Luis Barceló, quien dedicó unas palabras a los invitados.



De esta forma, la velada comenzaba con D. Miguel Rovira, Director General del Sub Grupo ISA (Iberia & South América). Es el máximo responsable de la estrategia del grupo ACO en su región.



El siguiente premio lo recibió D. José Carlos Aguilar Abad, Director General de la comercializadora eléctrica Watium, empresa comercializadora de energía eléctrica que ayuda a sus clientes a optimizar su consumo de energía.



Sube al escenario D. Jordi Escoté, Gerente de Desarrollo de Deister Software; soluciones para gestionar y mejorar la competitividad de sus clientes. Su plataforma axional le permite competir con éxito con las multinacionales del sector.



El siguiente galardonado es D. Alfonso Escámez, CEO de Escámez Jamones & Embutidos, mediante productos cárnicos de máxima calidad. El pasado año recibieron el premio 2020 al Mejor Jamón Serrano de España.



D. David Espinosa Romera subió al escenario en reconocimiento de su padre, D. Miguel López, creador y fundador de Almendras López, hoy presente en 17 países de Europa, África, Arabia Saudí, Rusia, Estados Unidos o Australia.



El siguiente galardonado es D. Fernando Castillo, Fundador y Director General del Grupo Ambiseint, creado en el año 2004 para cubrir un nicho de mercado vacío: el marketing olfativo.



El Director Comercial de Indoorwall Climbing Center, D. Sergio Santamaría recoge su premio; una franquicia dedicada a la escalada: más de 12 centros por toda España. Su lema es “Welcome to the Climbing Revolution”



Recoge el siguiente premio D. Antonio Camacho, Fundador y CEO de Hocelot; una compañía de Inteligencia Artificial que utiliza información dinámica en tiempo real para elaborar modelos predictivos y resolver necesidades.



El siguiente galardonado es D. Jean-François Honoré en reconocimiento a De Heus Nutrición Animal, multinacional holandesa fundada por la familia De Heus en 1911.



El último invitado que recoge en esta ocasión el Premio Europeo al Liderazgo y Éxito Empresarial 2021 es D. Ignacio Campoy Aguilar, especialista en gestión comercial, coaching, liderazgo.



La gala de premios continúa de forma virtual con la entrega a D. Samir Kayali Fernández CEO de C95 Creative, dedicada a la promoción inmobiliaria, así como al diseño de arquitectura e interiorismo y la gestión de obras de proyectos singulares en el mercado internacional.



Cierra la velada Dña. Diana Esperanza Cañas, CEO y comercializadora de la empresa colombiana Diesca. Su labor empresarial de más de 10 años de experiencia reside en asistir a ferias internacionales de calzados.



Tras la solemne Entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Calidad Empresarial 2021, los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala.











