La Asociación del Fútbol de Argentina y XTrend continúan consolidando su alianza por tercer año consecutivo

HONG KONG, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 22 de septiembre de 2025, la Asociación del Fútbol de Argentina (AFA) y XTrend, bróker de divisas con licencia y reconocido internacionalmente, anunciaron la renovación de su acuerdo de patrocinio por tercer año consecutivo. Esta extensión permitirá a XTrend continuar la promoción de su marca y consolidar su posición como socio fintech de los campeones del Mundial en Europa.

Desde el inicio de su colaboración, XTrend y la AFA han forjado una sólida alianza que une la pasión de los aficionados al fútbol con la ambición de los inversores financieros. La selección nacional de Argentina, reconocida por su determinación, habilidad y triunfos a nivel mundial, incluyendo su victoria en la Copa Mundial de 2022, encarna los mismos valores que XTrend promueve en la comunidad inversora: disciplina, resiliencia y la búsqueda del éxito.

Kai T. H., director de XTrend, declaró: "Estamos sumamente orgullosos de extender nuestro patrocinio regional con la AFA por tercer año consecutivo. Esta colaboración continua es un testimonio de nuestros valores compartidos de excelencia, confianza e innovación. Apoyar a los campeones del mundo nos permite conectar con millones de aficionados en todo el mundo y brindarles experiencias únicas. Nuestra trayectoria con la AFA ha sido un poderoso motor de nuestro crecimiento global, y estamos entusiasmados de continuar este camino juntos, alcanzando nuevas metas en los próximos años".

La ampliación del patrocinio significa que la marca XTrend seguirá presente en los partidos de la AFA, las campañas promocionales y las experiencias globales de los aficionados, reforzando aún más su visibilidad. Siendo el fútbol una de las fuerzas unificadoras más poderosas a nivel mundial, esta alianza proporciona a XTrend una plataforma para conectar con públicos diversos que comparten valores como el trabajo en equipo, la innovación y la perseverancia.

Al celebrar XTrend tres años de asociación con la AFA, la plataforma reafirma su misión de ofrecer un entorno de negociación seguro, accesible e innovador. Mediante funciones intuitivas y recursos educativos completos, XTrend continúa empoderando a los operadores de todos los niveles para que participen con confianza en los mercados financieros globales.

De cara al futuro, tanto XTrend como la AFA se comprometen a seguir consolidando esta exitosa colaboración, ofreciendo a aficionados y usuarios nuevas oportunidades para interactuar con el fútbol y el trading de formas innovadoras.

Acerca de XTrend

XTrend es un bróker de divisas reconocido mundialmente que ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos financieros. Conocido por su tecnología de vanguardia, diseño intuitivo y compromiso con el éxito del cliente, XTrend permite a los operadores de todo el mundo tomar decisiones informadas y alcanzar sus objetivos financieros.

