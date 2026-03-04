La Asociación Montessori Internacional amplía su oferta de formación profesional para maestros en España - Montessori MIRTC-FudGIF

Madrid, 4 de marzo de 2026.- El crecimiento sostenido de escuelas Montessori en España ha incrementado la demanda de formación rigurosa y acreditada para los equipos docentes. En este contexto, la Asociación Montessori Internacional (AMI) refuerza su presencia académica en el país con una ampliación estratégica de su oferta formativa, consolidando su certificación como referencia internacional en educación Montessori.

Fundada en 1929 por Maria Montessori mientras residía en Barcelona, AMI nació con el objetivo de garantizar la calidad y coherencia de la formación Montessori en todo el mundo. Hoy, la certificación AMI es la más reconocida internacionalmente en el ámbito Montessori y mantiene colaboración con organismos como la UNESCO, lo que refuerza su prestigio académico y su alcance global.

Consolidación de entrenadores españoles y expansión académica

Durante décadas, los cursos AMI en España dependieron de formadores internacionales debido a la elevada exigencia para convertirse en trainer AMI, un proceso que requiere años de experiencia en aula y un riguroso itinerario internacional de capacitación. Sin embargo, desde 2020, España cuenta con entrenadores acreditados que han fortalecido la estructura formativa nacional.

Daniel Cañigueral ha impartido ya cuatro cursos AMI 6-12, mientras que Mónica Kleiner ha desarrollado tres cursos AMI 0-3 en Valencia, Bilbao y Vic. A esta trayectoria se suma una nueva generación de entrenadores españoles acreditados en los niveles 3-6 y 6-12, preparados para ampliar la oferta formativa con estándares internacionales.

Este avance permite consolidar una red estable de formación AMI en España, reduciendo la dependencia exterior y facilitando el acceso a una educación Montessori de máxima calidad dentro del territorio nacional.

Oferta 2026: impulso estratégico a la formación 6-12 en Girona y Barcelona

La oferta académica prevista para 2026 refuerza especialmente el nivel 6-12, uno de los más demandados en el contexto actual de expansión de centros Montessori. Destaca el Máster 6-12 en colaboración con la Universitat de Girona, que se desarrollará durante los veranos de 2026 a 2028, disponible en inglés y español.

Asimismo, se impartirá un curso académico completo 6-12 en Barcelona durante el periodo 2026-2027, también en modalidad bilingüe. Esta propuesta sitúa a Cataluña como uno de los principales polos de formación AMI en Europa.

La oferta se completa con diplomas 0-3 y 3-6 en Bilbao, en lengua española, ampliando la cobertura territorial y respondiendo a la creciente demanda de profesionales cualificados.

Con esta ampliación, AMI consolida su papel como estándar internacional en formación Montessori y reafirma su compromiso con una educación basada en el rigor, la coherencia pedagógica y la excelencia docente en España.

