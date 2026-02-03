La Asociación Montessori Internacional ofrece el primer máster en Barcelona - Fundació Universitat de Girona- MIRTC

Girona, 3 de febrero de 2026.- En un mundo cada vez más atento a la necesidad de transformar la educación desde la raíz, la pedagogía Montessori resurge con fuerza como una propuesta respetuosa, estructurada y eficaz. Desde la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación (FUdGIF), en colaboración con Montessori Palau Girona y Montessori Palau International Research and Training Center, se impulsa una nueva edición del Máster de Formación Permanente en Guía AMI Montessori de 6 a 12 años.

Este máster, centrado en la etapa de educación primaria, está reconocido por la Asociación Montessori Internacional (AMI), considerada actualmente la formación Montessori más respetada y completa a nivel mundial, y respaldada por una red de asociaciones internacionales comprometidas con la mejora educativa global.

Formación avalada por la Asociación Montessori Internacional

Fundada en 1929 por la Dra. Maria Montessori, la Asociación Montessori Internacional (AMI) es reconocida como la autoridad internacional en pedagogía Montessori y referente global en el ámbito del desarrollo humano y los derechos de la infancia. Obtener su diploma representa una garantía de calidad formativa reconocida a nivel internacional. El máster que se imparte en Barcelona constituye el único curso AMI Montessori de 6 a 12 años con reconocimiento oficial como máster en Europa y ofrece una doble titulación: el máster de la Universidad de Girona y el diploma AMI.

El programa está dirigido a profesionales que deseen ejercer como guías Montessori en un aula de 6 a 12 años y combina teoría, prácticas, observaciones, sesiones presenciales y formación en línea. Se imparte en tres idiomas (español, inglés y ruso) y contempla contenidos de la etapa de 3 a 6 años, imprescindibles para consolidar una comprensión completa del enfoque Montessori.

La formación incluye todas las áreas curriculares y se desarrolla bajo la supervisión de formadores certificados. Además, se concede prioridad para realizar observaciones y prácticas en el colegio Montessori Palau.

La propuesta formativa parte del legado directo de la Dra. Maria Montessori, cuyos principios pedagógicos, centrados en el respeto por el desarrollo natural del niño y en la preparación del ambiente educativo, siguen presentes en el programa del máster. Sus aportaciones, respaldadas hoy por la Asociación Montessori Internacional, han impulsado una corriente de innovación pedagógica que se aplica con éxito en comunidades y realidades educativas muy diversas.

Un máster con reconocimiento internacional en una red educativa consolidada

La sexta edición del Máster de Formación Permanente en Guía AMI Montessori de 6 a 12 años se inscribe en una red global de formación Montessori que responde a una demanda creciente por parte del profesorado interesado en enfoques centrados en el desarrollo integral del niño. La calidad reconocida de AMI y su programa, adaptado al currículo español, inglés y ruso, se refleja en la proyección internacional del máster y en la diversidad de su alumnado.

Recientemente, el Congreso Montessori de Cataluña —el primero en celebrarse en esta comunidad— ha puesto de relieve la implicación de la Asociación Montessori Internacional en la mejora educativa a escala global. El encuentro fue organizado por numerosas escuelas y organizaciones Montessori de Cataluña y contó con la participación de Lynne Lawrence, máxima autoridad ejecutiva de AMI, quien mostró su apoyo al desarrollo de programas formativos de alta calidad en el ámbito Montessori.

