Assembly incorpora a tres líderes del sector en Europa para acelerar su crecimiento

Northway, Ayre y Panchal aportan experiencia directiva en estrategia de IA y datos, activación programática y liderazgo de clientes a medida que Assembly se expande en Europa

Madrid, 27 de febrero de 2026.- Assembly inicia 2026 con impulso y el liderazgo necesario para sostenerlo. La agencia de medios de Stagwell ha nombrado a James Northway como vicepresidente ejecutivo (EVP) y Global Head of AI and Data Strategy; a David Ayre como Europe Head of Programmatic; y a Bav Panchal como Europe Managing Partner, reforzando su estructura en inteligencia de decisiones, activación y liderazgo de clientes.



Assembly continúa construyendo sobre su impulso en la región, tras la reciente adjudicación de la cuenta de Jabra y el nombramiento de Bridget Hopkins como CEO de Europa. Estas incorporaciones estratégicas aceleran la expansión de Assembly en Europa, en un contexto en el que los clientes demandan soluciones integradas de rendimiento de marca que conecten datos, tecnología, medios y comercio para generar crecimiento medible. Assembly responde a esta demanda mediante la inversión continua en su STAGE AI Experience Engine y en su producto estratégico Brand Performance Planning.



En conjunto, estos nombramientos mejoran la capacidad de Assembly para diseñar y escalar experiencias omnicanal que impulsen resultados de negocio. Northway liderará la evolución de la estrategia de IA y datos de la agencia, potenciando la manera en que los insights informan el diseño de experiencias y las decisiones de inversión. Ayre ampliará el rendimiento programático en los mercados europeos, escalando la activación habilitada por IA y la estrategia en marketplaces. Panchal reforzará el liderazgo de clientes en toda la región.



"Europa es una región prioritaria de crecimiento para Assembly", afirmó Bridget Hopkins, CEO de Europa. "Estamos observando una fuerte demanda por parte de clientes que buscan modelos de marketing más conectados y orientados al rendimiento. Estos nombramientos garantizan que contamos con la profundidad de liderazgo necesaria para escalar nuestra oferta y ofrecer crecimiento con mayor consistencia en toda la región".



Northway se incorpora desde Wavemaker, donde ejercía como Global Head of Data Strategy; Ayre procede de Dentsu, donde ocupó cargos directivos sénior en programática; y Panchal aporta una amplia experiencia internacional en agencias tras desempeñar puestos de alta responsabilidad en WPP Media.



Para el CEO global Rick Acampora, estas incorporaciones representan una inversión continua en el modelo operativo de la agencia.



"Se trata de cómo escalamos lo que hace diferente a Assembly", afirmó. "Estamos alineando el liderazgo con las capacidades que impulsan el rendimiento de marca en datos, activación y liderazgo de clientes. Esa profundidad nos permite operar con mayor rapidez, conectar nuestras disciplinas de manera más eficaz y ofrecer resultados más sólidos a nuestros clientes".



Acerca de Assembly



Assembly es una agencia global omnicanal creada para marcas que buscan un enfoque más moderno para construir marcas que generen rendimiento. Respaldada por la red Stagwell, es una combinación de datos, talento y tecnología diseñada para desbloquear resultados más inteligentes, rápidos y eficaces desde la base —no desde arriba hacia abajo—.



Assembly no entiende marca y rendimiento como una dicotomía. Para Assembly, siempre son ambas cosas. El símbolo +\ de su logotipo, conocido como ORAD, representa esta mentalidad. Su base se sustenta en tres elementos clave: el STAGE Experience Engine, el producto estratégico que lo impulsa —Brand Performance Planning (BPP)— y un diseño organizativo concebido para la velocidad, la profundidad y las exigencias del marketing moderno.



Con más de 3.000 expertos en 44 oficinas en todo el mundo, Assembly ofrece soluciones integrales de embudo completo que ayudan a las marcas más ambiciosas a obtener resultados medibles. Más información en assemblyglobal.com.



