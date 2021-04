Associates of Cape Cod, Inc. lanza el reagente recombinante LAL PyroSmart NextGen™

EAST FALMOUTH, Mass., 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), una Seikagaku Group Company, ha dado a conocer el lanzamiento de un reactivo LAL recombinante nuevo, innovador y sostenible, PyroSmart NextGen™ para su utilización en pruebas endotoxinas bacterianas (BET). El nuevo reactivo LAL se produce de forma sostenible gracias a la utilización de tecnología recombinante; no está basado en materias primas de origen animal, en comparación con los reactivos LAL tradicionales que se fabrican gracias a la sangre extraída de cangrejos herradura. Tras años de investigación y desarrollo, la compañía ha creado un reactivo LAL alternativo que es sostenible, siendo diseñado para ofrecer una cuantificación consistente y de confianza para usarla en todas las aplicaciones BET que requieren reactivos LAL, como, por ejemplo, análisis de agua, medicamentos inyectables, vacunas y dispositivos médicos.

Los analistas de laboratorio mantienen el mismo método de prueba, preparación de muestras e instrumentación de lector de placas que se usa para llevar a cabo las pruebas BET tradicionales, ya que el reactivo PyroSmart NextGen™ es un reactivo en cascada recombinante (rCR), y realiza el seguimiento de la misma ruta de cascada enzimática que los reactivos tradicionales que cuentan con un origen natural. La ventaja de este producto innovador, frente a los productos de factor C recombinante (rFC) ya existentes, está en que PyroSmart NextGen™ sirve como reemplazo directo de los reactivos de origen natural, por lo que ya no es necesario tener que cambiar los métodos de prueba y comprar una nueva instrumentación especializada según sea necesario en la primera generación de reactivos recombinantes.

"El lanzamiento de nuestro reactivo en cascada recombinante completo, PyroSmart NextGen™, ha conseguido alcanzar un nuevo estándar de oro en lo que respecta a la tecnología de reactivos LAL, y proporciona una opción de reactivo BET sencilla de usar, altamente competitiva y sostenible, que demuestra la misma calidad y consistencia elevadas conseguidas que los clientes esperan de los productos ACC", explicó AJ Meuse, PhD, director general y consejero delegado de ACC. "Hemos sido el primer fabricante de reactivos LAL con licencia de la FDA, y seguimos poniendo en marcha nuestros esfuerzos pioneros para conseguir ser los primeros en poder crear para pasar al mercado un reactivo en cascada que sea completamente recombinante".

La transición al uso de un nuevo reactivo LAL recombinante necesita de un nivel de validación concreto, todo ello de forma independiente del artículo que se esté probando. ACC ayuda a sus clientes al prestarles un soporte integral, incluyendo plantillas de protocolo establecidas y también un acceso al equipo de expertos técnicos capacitados y dedicados de ACC, ayudando con la transición para alcanzar un nuevo tipo de reactivo.

Si desea más información acerca de la conversión de PyroSmart NextGen™ contacte con ACC.

